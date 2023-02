Un Córdoba CF con la pólvora mojada

Un Córdoba CF sin pegada. Es lo que está comprobando lo que es (y sufriendo) el cordobesismo sobre el equipo que dirige Germán Crespo. Tanto en los momentos más flojos de la exitosa campaña 2021-22 en Segunda RFEF, como en determinados encuentros del inicio de la actual campaña, el conjunto blanquiverde siempre se sostuvo sobre una pegada atroz. En los partidos en los que dejaba más dudas con su juego, siempre aparecían, tanto en el pasado ciclo como en el actual, los Willy Ledesma, Antonio Casas, Adrián Fuentes o Miguel de las Cuevas para despejar la más mínima duda. Sobre el resultado, ya que sobre el juego, en esta campaña, hubo como mínimo irregularidad.

Así, el gol no ha tapado la realidad de este Córdoba CF y hombres que antaño frotaban la lámpara para sacar un gol de donde no había o no están, o no tienen el acierto que tuvieron en el pasado o, la más de las veces, no le llegan balones con la suficiente cadencia o claridad como para decantar la balanza en el marcador. La crisis actual del conjunto blanquiverde se refleja, por lo tanto, en las cifras goleadoras de sus hombres clave.

El pichichi, lesionado

Empezando por Willy Ledesma. El de Torremejía suma nueve goles y se encuentra actualmente en la enfermería desde hace algo más de dos semanas, cuando se lesionó durante la primera parte del encuentro que el Córdoba CF dirimió en Matapiñonera (0-0) ante la UD Sanse. Ni estuvo ante el Mérida, en El Arcángel (1-2), ni en el Reina Sofía ante el Unionistas de Salamanca (0-0). Tampoco estará el próximo sábado, ante el Real Madrid Castilla, por lo que los servicios médicos del Córdoba CF se afanan para que esté disponible para la visita del conjunto blanquiverde al Fernando Torres (jornada 24) o, a lo sumo, para el choque en El Arcángel ante la Cultural Leonesa (jornada 25, 26 de febrero). Llevando más de dos semanas en la enfermería, Willy Ledesma es el autor del último gol liguero del Córdoba CF, anotado en el Iberoamericano ante el San Fernando, el pasado 7 de enero (1-3), por lo que este miércoles se cumple un mes del último tanto blanquiverde en Liga. El extremeño cerró el marcador ante los de La Isla y antes habían marcado Diarra y Christian Carracedo. A partir de ahí, derrota en El Arcángel ante la Balona y Celta de Vigo B (0-1 y 0-2, respectivamente) y empates sin goles en Matapiñonera y Reina Sofía.

383 son los minutos que lleva sin anotar el Córdoba CF desde entonces, algo realmente sorprendente si se tienen en cuenta los antecedentes goleadores del equipo y, también, de sus compañeros en la delantera.

Dos meses y medio sin gol

Antonio Casas, precisamente, saltó en el descanso del partido de Matapiñonera para relevar a Willy Ledesma. El rambleño es el máximo ejemplo de la sequía que sufre el Córdoba CF en las últimas jornadas, ya que en su caso, no anota desde el pasado 26 de noviembre, cuando marcó su sexto gol en Liga para abrir el marcador en la goleada endosada al Badajoz en el Nuevo Vivero (2-4), encuentro en el que Willy Ledesma, precisamente, firmó un doblete. Desde entonces son 578 los minutos que ha estado Antonio Casas sobre un terreno de juego sin cantar un gol, repartidos en nueve jornadas de las que en cinco partió en el equipo inicial del Córdoba CF. Con pocas opciones de anotar a lo largo de esos nueve encuentros, a muchos aficionados se les quedó en la retina la ocasión de la que disfrutó el pasado domingo en el Reina Sofía, cuando estuvo donde había que estar tras el rechazo de Salva de la Cruz a disparo de Miguel de las Cuevas. El rambleño cruzó su disparo, pero el portero unionista, desde el suelo, logró evitar el tanto cordobesista. Una ocasión que hasta hace relativamente poco tiempo significa gol en clave blanquiverde.

De las Cuevas, tampoco

No es el único ejemplo, aunque sí el máximo, de la pólvora mojada en el Córdoba CF. Miguel de las Cuevas es otro caso paradigmático, ya que lleva anotados en esta campaña solo dos goles en los 858 minutos que ha competido. Por poner en perspectiva, la pasada temporada había firmado siete goles en los primeros 323 minutos de Liga en Segunda RFEF.

El último gol que vio El Arcángel a su equipo data del pasado 17 de diciembre, por lo que la próxima semana se cumplirán dos meses del tanto que anotó Simo Bouzaidi, un golazo, en el minuto 3 del encuentro ante el Mérida. Para colmo, aquel tanto no sirvió para sumar ningún punto, ya que los emeritenses lograron una remontada que encendió las alarmas, acalladas por el parón navideño.

Pese a ello, el Córdoba CF continúa siendo el equipo más goleador no ya del Grupo 1, sino de toda la Primera Federación, con 35 tantos, lo cual da dimensión de la sequía que sufre y de la capacidad goleadora que tenía antes de llegar esta.

El sábado llega el Real Madrid Castilla y el Córdoba CF necesita poner fin a la mala racha y a su sequía goleadora. Nada mejor que hacerlo ante un rival directo por el ascenso directo.