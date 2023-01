Germán Crespo y el plan del Córdoba CF: "Tendremos que ponernos el mono de trabajo"

Una prueba especial por contexto e importancia. La pausa navideña da paso al frenesí competitivo para un Córdoba CF al que el calendario de la Primera RFEF ya prepara el primer duelo del año a todos los efectos, con visita marcada ante un siempre rocoso San Fernando en el Estadio Iberoamericano (domingo, 16.00 horas, InSports TV). Con la intención de dejar atrás la inactividad en Liga con otro triunfo, balsámico tras la doble derrota al cierre del 2022, los de Germán Crespo abordan su cita ante el cuadro isleño con energías renovadas. «Se ha hecho largo el período de descanso, ya que al final lo que queremos siempre es estar compitiendo. Ha venido bien para descansar, disfrutar de la familia y llegamos de él con las ganas de intentar terminar bien la primera vuelta y entrar a la segunda de la mejor forma posible, si es sumando en los dos partidos que quedan mejor», reconoció el preparador tras la penúltima sesión de trabajo del equipo antes del encuentro.

En el escenario ante los azulones, además, tomará también especial protagonismo la llegada del ex técnico blanquiverde Pablo Alfaro -al que precisamente relevó Crespo a los mandos del banquillo califa-, por lo que la lucha se recrudecerá un escalón en el terreno de la motivación, según sostiene el granadino. «Será un partido típico en el que ha habido cambio de entrenador, en el que sabemos que al final eso conlleva una motivación especial en los jugadores, ya que todo el mundo quiere hacerse con un puesto en el once. Sabemos, además, que les llega el líder, también será una motivación», indicó. «Será un partido en el que tengamos que ponernos el mono de trabajo, estar máxima concentración e intentar imponer nuestra calidad, como en muchos partidos de fuera hemos hecho», confirmó.

En cuanto al terreno de bajas, ahora con la enfermería algo menos transitada tras el dilatado parón invernal, el mismo Germán Crespo también reconoció que no podrá contarse únicamente con Gudelj -su último partido de sanción- y con Javi Flores -lesión fibrilar-, aunque sí con el resto del plantel al completo. «Llegamos con prácticamente toda la plantilla disponible, con todo el mundo también con ganas de entrar en el once después del último partido. Es otro partido fuera, que durante la temporada los estamos haciendo muy bien, vamos con las ganas de intentar traernos los tres puntos, aún sabiendo que va a ser complicado, como todos los partidos de esta segunda vuelta, ya que todos los equipos se juegan mucho. Tenemos la tranquilidad de que en la primera vuelta y, sobre todo antes del parón, se hizo muy bien fuera de casa, se sumaron muchos puntos, con esa es la idea con la que vamos», apostilló.