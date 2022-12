El Córdoba CF empieza a moverse en el mercado tras las dos derrotas

El Córdoba CF se marchó a las vacaciones navideñas con la satisfacción de encabezar la clasificación durante todo el año, aunque con la preocupación de las dos derrotas consecutivas en los dos últimos encuentros de Liga, en Alcorcón (3-0), rival directo de los blanquiverdes, y en El Arcángel, ante el Mérida (1-2).

Durante el mes previo a esas dos derrotas, tanto Juanito como Javier González Calvo, en sala de prensa y en diferentes medios siempre transmitieron que «salvo que algún jugador pida salir» o «si se presenta una oportunidad de mercado» la idea era no reforzar el plantel en base, precisamente, a la posición que ocupa el equipo en la actualidad. Entonces como líder en solitario y tras los últimos resultados, colíder del Grupo 1 de Primera Federación, con el Castilla a un solo punto y el Deportivo a cuatro.

Precisamente por ello, ese cero en el casillero de puntos sumados de seis en disputa, ha transformado lo que antes era una puerta cerrada en una ventana de par en par. Juanito reconoció en Canal Sur que ya trabaja para que el Córdoba CF realice «uno o a lo sumo dos» fichajes en el mercado invernal de fichajes. Tras la derrota ante el Mérida, no pocos seguidores cordobesistas pidieron reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada, tanto por motivos actuales, al ver los futbolistas de los que dispone Germán Crespo, como históricos, recordando lo ocurrido en aquella temporada 2015-16, en la que el Córdoba CF tenía posición de ascenso directo a Primera División, con dos puntos sobre el tercero y con seis de colchón para el play off. El club apenas reforzó el plantel, Eddy Silvestre fue el único fichaje invernal para una posición en la que podían actuar hasta tres futbolistas y, sin embargo, la defensa blanquiverde, con apenas cinco integrantes se dejó tal cual. Y ya se sabe lo que ocurrió entonces.

Así, el Córdoba CF pasó primero de desechar el mercado invernal a transmitir a través de su cabeza visible, Javier González Calvo, que el director deportivo «sí ha pedido algo», pero «Germán Crespo no». Luego, fue el técnico blanquiverde, en la previa del partido ante el Mérida, el que anunció que «nos reuniremos con la dirección deportiva y Javier para ver lo que podemos pedir» y, finalmente, ha sido Juanito el que empieza a avisar de que habrá movimientos. Ahora mismo, mínimos -«uno o dos»-, pero de aquí al 31 de enero, al igual que en el último mes, todo puede cambiar.

«No podemos volvernos locos», reclamó el director deportivo del Córdoba CF, que aseguró que él se conforma «con un» fichaje, ya que a su parecer, «si hacemos dos, sería para incorporar a jugadores que nos diera un plus, y no es fácil mejorar lo que hay». Además, tal y como señaló en varias ocasiones, tanto él como el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, tendría que ser por jugadores que pidan salir. «Hay jugadores que pueden dar más y pensamos que los podemos recuperar», aseguró Juanito, que dejó esa posible salida de futbolistas a que «muchas veces, el propio jugador puede ser el que se interese porque le llegue una oferta de otro lado para tener más minutos» que en el Córdoba CF. Por o tanto, el gaditano dejaba a expensas de una salida voluntaria de cualquier jugador la posibilidad de realizar algún fichaje.

Tampoco parece Juanito muy dispuesto a reforzar el lateral zurdo. Manolillo estará varias semanas de baja y Ekaitz Jiménez no estará disponible antes de enero. Incluso habrá que recordar que el donostiarra regresará a la competición después de casi 10 meses ausente, por lo que su regreso debería hacerse con las máximas precauciones después de tanto tiempo de inactividad. En realidad, en el Córdoba CF la banda izquierda es la que claramente se muestra a un nivel menor que la derecha, en donde José Ruiz, Carlos Puga, Carracedo y Adri Fuentes, éste cuando actúa en esa posición, ha mostrado mucha más consistencia, profundidad, verticalidad y fuerza que la izquierda. Y eso que Calderón es una de las sensaciones de la temporada.

Sin embargo, el director deportivo del Córdoba CF aseguró que «Ekaitz puede volver con seguridad, es joven, se ha cuidado y está en peso», aunque admitió que, «después de un año, no puede jugar 90 minutos de inicio». Asimismo, defendió que «Calderón no va a reventar, tiene 22 años y pesa 60 kilos. Calderón puede jugar 200 partidos, no hay ningún problema». Finalmente, insistió en que «si se puede mejorar algo se intentará, si no se puede hacer, porque sea un cambio de cromos, no se va a hacer. Si viene algo es porque entendamos que nos da un plus», dentro de un mercado «que no es fácil», se lamentó.

«Si no ascendemos no es un fracaso»

Además, Juanito aseguró que el objetivo del Córdoba CF «es evidentemente ascender. No vamos a ser tontos, estamos arriba y si hay dos maneras, ascenso directo o por playoff, ahora nos hemos marcado ese objetivo». Sin embargo, aventuró que en caso de que se dispute el play off y no se logre llegar a Segunda «la temporada no habrá sido un fracaso, sino todo lo contrario, una buena temporada, simplemente te habrás quedado a las puertas». Para el gaditano, Alcorcón, Racing de Ferrol, Castilla y Dépor "son los rivales del Córdoba CF para intentar quedar campeón y sería muy raro pensar que de estos cinco equipos saliera alguno", aseguró, para avisar de que cualquiera de ellos "puede pasar por una mala racha que puede llegar a todo el mundo". También, obviamente, al Córdoba CF.