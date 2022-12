El Córdoba CF o el equilibrio imposible en el lateral zurdo

El Córdoba CF sufrió el pasado domingo una clara derrota en el Santo Domingo de Alcorcón ante el segundo clasificado, y vio reducida su distancia con el segundo clasificado a solo tres puntos. Una de las conclusiones que se pudieron extraer del encuentro se enfocaba en la banda izquierda blanquiverde. A José Manuel Calderón, lo mismo que a sus compañeros, le tocó culminar una semana con tres encuentros, en la que el segundo de ellos se tuvo que disputar casi en su totalidad en inferioridad numérica por la expulsión de Dragisa Gudelj. Esa zona izquierda de la defensa blanquiverde hizo sufrir al conjunto de Germán Crespo de manera especial. Las bandas del Alcorcón, en general, y la derecha en particular con Víctor García, estuvieron muy activas, principalmente en la primera mitad. En ese primer acto, Víctor García fue protagonista en los dos goles alfareros, el primero, con un contragolpe en el que asistió a Álvaro Bustos, mientras que en el segundo, Calderón rompía el fuera de juego para la incursión por la izquierda de Álvaro Bustos, que dio la asistencia para el tanto de Antonio Moyano.

La actuación del de Paradas no empaña, en cualquier caso, la temporada que está realizando desde su llegada al Córdoba CF, aunque sí pone sobre aviso a la entidad blanquiverde sobre la conveniencia o no de reforzar ese costado izquierdo. Desde el club se lanzó hace semanas el aviso de que Ekaitz Jiménez se convertiría, con su recuperación, en «el mejor fichaje de invierno» posible, aunque también habría que sopesar la exigencia de rendimiento inmediato que necesitará la plantilla de Germán Crespo con el tiempo necesario para la recuperación competitiva de un futbolista que no juega desde hace casi un año.

Aquel adiós forzado a Álex Meléndez

Ahí es, precisamente, donde habría que poner el foco, porque ya la pasada temporada le ocurrió exactamente lo mismo al Córdoba CF en la misma zona del campo. Sin embargo, sí pudo dar cierto descanso al único jugador con el que contaba en el lateral zurdo, precisamente, Ekaitz Jiménez, con el que logró equilibrar la posición.

El Córdoba CF partía con el donostiarra y con Álex Meléndez reconvertido desde el extremo al lateral zurdo. Sin embargo, el malagueño tuvo un problema grave de rodilla, al punto, que terminó retirándole del fútbol. Las primeras seis jornadas de Liga de la 2021-22 las disputó Ekaitz Jiménez como titular, jugándolo todo, mientras que en la séptima compitió durante 70 minutos en el choque contra el San Fernando en El Arcángel (4-1) y fue relevado en los últimos 20 minutos por Álex Meléndez. La séptima jornada, ante el Mensajero, fue pospuesta por la erupción del volcán en La Palma, mientras que en la octava, ante el Antequera en El Arcángel (2-0) fue iniciada por Meléndez en el lateral zurdo como titular, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 25 de partido por Carlos Puga, ya que Ekaitz no estaba convocado, jugando el Córdoba CF con dos laterales derechos. A pesar de los contratiempos, Ekaitz logró descansar de competición liguera tres semanas, lo que le dio un respiro para afrontar la segunda parte de la primera vuelta, hasta el parón navideño. Si jugó las seis primeras semanas consecutivas (1 a 6), ahí engancho otra media docena de encuentros de Liga (9 a 14) jugando todos los minutos menos los cinco últimos frente al Mérida, partido en el que fue sustituido por el jugador del filial Tala.

Tala y el doble lateral derecho

Ahí, Germán Crespo volvió a hacer equilibrio: en la jornada 15 dio la titularidad a Tala en el encuentro en El Arcángel ante el Panaderías Pulido (4-0), mientras que en la 16, en Ceuta (0-0), decidió jugar de nuevo con José Ruiz y Puga, ambos laterales derechos, al igual que unos días después, cuando el Córdoba CF tuvo que disputar el partido aplazado contra el Mensajero (1-1). Tres encuentros sin Ekaitz para llegar hasta el parón navideño. Así, el donostiarra estuvo más de un mes sin competir, desde el 5 de diciembre (Las Palmas-Córdoba, 2-2), hasta el 9 de enero, en la goleada blanquiverde en casa al Vélez (4-1). Ahí enganchó Ekaitz Jimenez hasta ocho encuentros consecutivos como titular, de la jornada 19 a la 26, disputando todos los minutos. Esa jornada 26, el 19 de marzo pasado, fue el último encuentro jugado por el lateral zurdo vasco. Hay que recordar que el Córdoba CF ascendió matemáticamente justo un mes después, el 16 de abril, en Mérida, un mes en el que ya estaba Gudelj en la plantilla y en el que, muy circunstancialmente, fue colocado en el lateral zurdo. Sin ir más lejos, en el empate a dos en Cáceres, Gudelj actuó como central, al igual que en otros encuentros con Ekaitz en el dique seco.

Ese equilibrio que en su día hizo Germán Crespo con el lateral zurdo ante la baja de Ekaitz Jiménez, cuando el Córdoba CF competía en Segunda RFEF, se hace más complicado en Primera Federación, un año después. Y el Córdoba CF debía tomar nota.