El Córdoba CF, ante el mercado invernal de fichajes

El Córdoba CF marcha líder del Grupo 1 de Primera Federación. Los 29 puntos sumados por el conjunto blanquiverde tras la victoria con remontada ante el Linares Deportivo, el pasado domingo en El Arcángel, han provocado que el grupo comandado por Germán Crespo se muestre en lo más alto de la tabla en solitario y con la ventaja de un partido de diferencia con el segundo, que es ahora el Alcorcón de Javi Lara.

Esa victoria ante el conjunto azulillo actuó como bálsamo tras lo presenciado no ya solo en algún compromiso liguero (como en el Alfredo Di Stéfano, por ejemplo), sino unos días antes, en el Príncipe Felipe de Cáceres, en donde el Córdoba CF cayó goleado ante un equipo de Segunda RFEF, el Cacereño, que le superó ampliamente. Aunque en Liga, esos 29 puntos dejan datos de proyección y estadísticos más que positivos para el plantel blanquiverde, la verdad es que esos partidos ligueros o la goleada encajada en Copa también mostraron debilidades. Por un lado, Germán Crespo reconoció que el cambio de sistema que realizó en Cáceres vino obligado al tener un solo lateral izquierdo disponible, Calderón, que ha jugado todos los minutos de competición en Liga. Manolillo también es baja y Ekaitz Jiménez acomete en estos días la primera fase de su recuperación, que se prevé que esté completa para enero, precisamente. Asimismo, se hizo patente en aquel encuentro de Copa y en otras actuaciones, a cuentagotas, durante la Liga, que hay determinadas posiciones que son susceptibles de reforzarse para que las alternativas a los teóricos titulares tengan más consistencia y sean más equiparables a los primeros espadas. Al menos, por lo visto en este primer tercio de competición.

Doloroso antecedente

No en vano, no pocos aficionados aún recuerdan la temporada 2015-16. Entonces, el Córdoba CF finalizó el mes de octubre del 2015 como líder de Segunda. También al finalizar noviembre, los blanquiverdes eran líderes, con un punto sobre el tercer clasificado y cinco sobre el séptimo. Al parón navideño se fue el entonces equipo de Oltra como colíder del campeonato (junto al Alavés), con dos puntos sobre el tercero y seis sobre el séptimo y desde el club se enviaron parecidos mensajes a los que ahora lanza el club. Tanto Juanito como Javier González Calvo, en sala de prensa y en diferentes medios han transmitido que «salvo que algún jugador pida salir» o «si se presenta una oportunidad de mercado» la idea es no reforzar el plantel en base, precisamente, a la posición que ocupa el equipo en la actualidad. Hace siete años el Córdoba CF tenía posición de ascenso directo a Primera División, con dos puntos sobre el tercero y con seis de colchón para el play off. El club apenas reforzó el plantel, Eddy Silvestre fue el único fichaje invernal para una posición en la que podían actuar hasta tres futbolistas y, sin embargo, la defensa blanquiverde, con apenas cinco integrantes se dejó tal cual. Es más, era conocido que la estrella entonces del Córdoba CF, Florin Andone, no podría participar en unos hipotéticos, entonces, play off de ascenso a Primera y tampoco se buscó alguna alternativa o refuerzo. La historia ya se conoce. El Córdoba perdió las plazas de ascenso directo y sufrió horrores para meterse en play off. En la semifinal contra el Girona, con 0-1 en el marcador y con la eliminatoria «ganada», Oltra decidió sentar a Xisco pensando ya en la final ante el Osasuna, al ser el único delantero en el que confiaba y el Girona remontó hasta eliminar a los blanquiverdes, también con polémica, por el penalti no pitado sobre Fidel Chaves.

En el actual Córdoba CF, una de las posiciones que más preocupan es la de lateral izquierdo. Manolillo estará de baja hasta finales de enero y Ekaitz Jiménez no estará disponible hasta la primera quincena de enero. Incluso habrá que recordar que el donostiarra regresará a la competición después de casi 10 meses ausente, por lo que su regreso debería hacerse con las máximas precauciones después de tanto tiempo de inactividad. En realidad, en el Córdoba CF la banda izquierda es la que claramente se muestra a un nivel menor que la derecha, en donde José Ruiz, Carlos Puga, Carracedo y Adri Fuentes, éste cuando actúa en esa posición, ha mostrado mucha más consistencia, profundidad, verticalidad y fuerza que la izquierda. Y eso que Calderón es una de las sensaciones de la temporada. Pero Simo Bouzaidi no está al nivel de la pasada temporada, ni tan siquiera al nivel del primer mes de competición, mientras que Cedric Teguia, también desde su juventud (21 años), no se ha mostrado como una alternativa fiable. De hecho, su actuación en Copa fue de las más desalentadoras dentro del bajo nivel que ofreció el Córdoba CF en el Príncipe Felipe, aunque también tuvo mucho que ver el cambio de sistema. En todo caso, el hispano-camerunés apenas ha disfrutado de 215 minutos en los que no ha convencido hasta ahora y no ha mostrado el nivel que sí dio en el Celta B la pasada campaña. Así, esa banda izquierda, en la que se puede combinar su refuerzo con otro en el del eje de la zaga -a semejanza de la pasada campaña, con Dragisa Gudelj-, es un flanco en el que el Córdoba CF es francamente mejorable. Porque hay que recordar que Calderón puede actuar también, precisamente, como extremo izquierdo.

Sin olvidar los problemas físicos de Ramón Bueno, el Córdoba CF también tiene una zona susceptible de ser reforzada en la delantera, en donde no puede cometer el mismo error que hace siete años. Entonces, el conjunto blanquiverde apenas había encajado 20 goles en 18 partidos y solo contaba con cinco defensas en la plantilla. Tras no acudir al mercado invernal, en la jornada 36 había encajado 49 y, precisamente, los problemas defensivos fueron causa de su caída progresiva en la tabla, que a punto estuvieron, incluso, de dejarle fuera de las eliminatorias de ascenso. No deja de ser significativo que en el Córdoba CF actual Adrián Fuentes haya sumado hasta ahora 215 minutos en Liga, Cedric Teguia otros 215 y Sergio Benito, 214. El primero lleva anotados dos tantos, el hispanocamerunés no se ha estrenado y el madrileño ha marcado uno. Más allá de la producción anotadora en base a los minutos disfrutados, pocos en los tres casos, lo cierto es que el arranque liguero de Willy Ledesma y de Antonio Casas requiere de más competencia en el puesto de la que han tenido hasta ahora.

Y como idea genérica, este Córdoba CF ha transmitido hasta ahora mayor fortaleza por el flanco derecho que por el izquierdo. Un desequilibrio que podría ajustarse perfectamente acudiendo al mercado invernal de fichajes o, en su defecto, esperar a la recuperación de Ekaitz Jiménez y Manolillo, y a que hombres que llegaron el pasado verano ofrezcan la versión por las que Juanito les fichó hace tres meses y que no se ha visto hasta ahora.