AD Ceuta FC - Córdoba CF: el partido en cinco claves

En el curso pasado eran vecinos en la misma categoría, la Segunda RFEF, de la que salieron ambos por distinta vía: uno, el Córdoba CF, lo hizo por la puerta grande y arrasando a todos; otro, el Ceuta, logró ganarse con esfuerzo su billete en las eliminatorias de play off después de haber despachado un campeonato más que meritorio. Este domingo se reencuentran en una Primera Federación que les está deparando sensaciones dispares. Mientras que los blanquiverdes no han bajado del segundo puesto y son ahora líderes, los ceutíes se han desplomado a la penúltima posición con un balance descorazonador. Con los números en la mano, la etiqueta de favorito la lleva el cuadro de Germán Crespo para un encuentro que tiene varios focos de interés.

La presión de ser el primero: una carga estimulante

Ya lo dejó dicho uno de los capitanes, Miguel De las Cuevas, a lo largo de la semana. "La presión la tiene siempre el primero porque todos quieren ganarle", expresó el punta alicantino, que sigue viviendo en un estado de plenitud. Forma parte activa de los sistemas de Germán Crespo, que le tiene como uno de sus jugadores fetiche, y además recibió esta semana el premio de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) como Mejor Jugador de la Segunda RFEF. Lo de defender la posición es algo a lo que el Córdoba está habituado en los últimos tiempos. Lo hizo de principio a fin el pasado curso durante 34 jornadas. En la actual, se encaramó a la primera posición en el estreno y mantuvo su posición en la cima durante cinco semanas. El Racing de Ferrol le desbancó cuando los blanquiverdes cayeron en casa ante el Sanse (0-1), pero recuperaron su condición de equipo dominante tras sacarle un punto al cuadro ferrolano y hacer bueno su tropiezo ganando al Talavera (3-0).

El Córdoba CF se ha habituado a tener detrás a todos los demás y resiste bien ese estatus. Una vez llegados a los diez jornadas de competición, los blanquiverdes han ratificado su condición de aspirantes al ascenso a Segunda División, ya sea a través de la cotizadísima primera plaza o el siempre trepidante play off. Con los números en la mano, el blanquiverde es el equipo que más méritos ha hecho hasta el momento, puesto que es el que más tiempo ha tenido en su mano el único billete directo hacia el fútbol profesional.

Luismi y Julio Iglesias, en la trinchera contraria

Dos jugadores del Ceuta tienen pasado reciente en las filas blanquiverdes. Luismi Redondo y Julio Iglesias forman parte del equipo caballa y están sufriendo junto al grupo los rigores de un inicio muy duro, en el que solamente han conseguido una victoria y suman nueve derrotas. El extremo de Plasencia tuvo una salida algo áspera de El Arcángel, donde había tenido protagonismo desde que salió de las filas del filial. Su juego desenfadado y valiente había calado entre la afición, que se tomó -como el propio protagonista, según él mismo ha admitido en numerosas ocasiones- con sorpresa la inclusión de su nombre en la lista de bajas. Luismi jugó un total de 31 partidos de Liga y marcó 8 goles, el último de ellos precisamente ante el Ceuta, club que estuvo presto a contratarle en verano poco después de que saliera del Córdoba. En el Alfonso Murube apenas está teniendo protagonismo, con esporádicas intervenciones -un total de 78 minutos- en cinco partidos.

Más peso está teniendo en el equipo ceutí Julio Iglesias, que ya estuvo en sus filas en una etapa anterior. El centrocampista de Arcos de la Frontera arrancó algo tarde por una lesión, pero ha jugado seis partidos acumulando 200 minutos. En su periplo blanquiverde pasó por el filial y aportó en el primer equipo, avalado por Germán Crespo, en encuentros muy relevantes como la final de la Copa Federación en El Arcángel contra el Guijuelo.

El último lugar en el que no marcó gol

En 25 partidos oficiales disputados lejos de El Arcángel desde que accedió al banquillo Germán Crespo, el Córdoba solamente se quedó sin marcar en dos ocasiones. Una de ellas fue en Villanueva de la Serena, donde encajó su última derrota en el mes de noviembre del año pasado (1-0). La otra vez fue en diciembre, en el Alfonso Murube de Ceuta, un 0-0 que supuso una anomalía en la implacable marcha goleadora de los blanquiverdes. El Córdoba presenta un balance de 14 victorias, nueve empates y dos derrotas (una de ellas en los despachos: el 3-0 en San Fernando después de ganar 0-3 por alineación indebida de Javi Flores) en los 25 encuentros oficiales disputados hasta ahora, con 47 goles a favor y solo 22 tantos encajados.

En la presente temporada en la Primera Federación, el Córdoba CF ha mostrado fortaleza en sus salidas, puntuando en todas ellas: venció en su estreno ante el Celta de Vigo B (1-2), vapuleó a la Cultural Leonesa (0-3) y obtuvo empates de valor en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla de Raúl González (1-1) y en A Malata contra el Racing Ferrol del cordobés Cristóbal Parralo (1-1).

El once de Germán, sin Casas ni Javi Flores

Que el once de Germán Crespo será diferente al utilizado la semana anterior es una cuestión que no admite dudas. El técnico granadino se está mostrando fiel hasta el extremo a su ideario y las rotaciones, frecuentemente masivas, están siendo una constante cada fin de semana. Esta vez no podrá contar con jugadores que han sido referencia en el equipo. A la baja de larga duración de Ekaitz Jiménez -no compite desde el mes de marzo- se sumaron la de Ramón Bueno, que va ya por la tercera, y la del tercer portero, Carlos Picón, que sufrió un esguince de tobillo en el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

Fuera de combate está Javi Flores, que desde que llegó Crespo está jugando más minutos que en toda su carrera deportiva anterior. A sus 36 años, el capitán cordobesista está padeciendo la dureza de la competición y sufre una microrrotura en el adductor de la pierna derecha, según reveló el club a través del parte médico. Tampoco será de la expedición el goleador Antonio Casas, que padece un esguince capsuloligamentoso que afecta principalmente a su rodilla izquierda. El de Fátima y el rambleño son hombres básicos, con 9 participaciones el primero y un pleno de 10 en el calendario del segundo.

En busca de sensaciones antes de la Copa

El Córdoba CF tendrá jornada de descanso en la Liga de Primera Federación el siguiente fin de semana, ya que la fecha se destina a la disputa de la Copa del Rey. Los de Germán Crespo quieren llegar líderes a ese parón y cargarse de buenas sensaciones para abordar una competición en la que han depositado esperanzas. En el recuerdo del cordobesismo está el cruce con el Sevilla FC en la temporada pasada, con un formidable encuentro en el que los de Julen Lopetegui lograron pasar a la siguiente ronda con un gol de Ocampos en el tiempo de prórroga. Su rival será el Cacereño, de la Segunda RFEF, en un partido único que tendrá lugar el sábado 12 de noviembre en el Estadio Príncipe Felipe a las 20.00 horas. El club ha está preparando el desplazamiento y fletará un autobús para sus seguidores. En el curso pasado, en Liga, el Córdoba goleó al Cacereño en El Arcángel (5-0) y empató en terreno extremeño (2-2) en un momento en el que estaba ya haciendo las cábalas para el ascenso directo de modo prematuro.

Ganar en Ceuta supondría para el Córdoba CF recuperar una sensación que no tiene desde hace más de tres décadas. El mensaje de la estadística es claro y habla de mucho equilibrio en las visitas al Alfonso Murube, que han sido un total de once desde 1978. De ellas, ocho terminaron con empate, mientras que hubo dos triunfos caballas y una sola victoria cordobesista, la que logró en la campaña 90-91 en Segunda División B por 0-1 con un gol de Miguel Ángel Portugal.