El Córdoba CF golea al Talavera y recupera el liderato en Primera Federación

El Córdoba CF recuperó el liderato del Grupo 1 de Primera Federación tras golear en El Arcángel a un endeble Talavera, colista de la Liga y con un nivel incluso por debajo de algunos de los equipos a los que se tuvieron que enfrentar los blanquiverdes la pasada temporada, en Segunda RFEF. Los talaveranos, incluidos en la Liga en el último minuto y sin apenas poder reforzar una plantilla diseñada para una categoría inferior, continúan sin conocer la victoria y tendrán complicada la salvación. Por su parte, el Córdoba CF recuperó la punta de lanza en el Grupo 1 de Primera Federación jugando a medio gas ante un rival que solo tuvo voluntad.

Germán Crespo cambió más de medio equipo con respecto al que saltó de inicio una semana antes en A Malata frente al anterior líder de la categoría, el Racing de Ferrol. Ese gran número de cambios tenía su lógica en esta ocasión, tanto por lo visto en determinados aspectos unos días antes en Galicia como por la entidad del rival que tocaba en suerte, un Talavera que bastante tiene con caer dignamente semana tras semana, salvo en una excepción, en la que logró arrancar un puntito. No está el conjunto castellano-manchego para estas lides, rescatado en el último momento para relevar al DUX Inter, por lo que toda su aspiración es no descolgarse de la salvación cuando se reabra el mercado de fichajes. Voluntad toda, disposición individual al 200 por cien. Al menos, por lo visto en El Arcángel. Los blanquiazules competían cada balón como si de una final se tratara en el primer partido de su nuevo técnico, Pedro Díaz, subido del filial.

No habían transcurrido ni seis minutos del encuentro y el Córdoba CF se ponía por delante en el marcador por mediación de Miguel de las Cuevas, que tras una llegada de Carlos Puga y un balón suelto en el área de Biel Ribas se sacaba un disparo cruzado que inauguraba el marcador. Se sabía que iba a ser un partido tranquilo, pero el Córdoba CF no dejó al Talavera ni la oportunidad de esa honrilla de mantener la igualada más tiempo.

A medio gas

Tras el gol del alicantino, el conjunto blanquiverde se tomó un descanso. O se relajó. O dio un medio paso hacia atrás. El caso es que se vio algo al Talavera y, sobre todo, a Edu Gallardo. El extremo y mediapunta blanquiazul intentaba capitalizar el ataque de los suyos, pero la voluntad no le bastaba al equipo castellano-manchego. Algún centro sin remate, algún intento de último pase para intentar sorprender, en vano, a la defensa cordobesista, y poco más. Biel Ribas salvó el segundo tanto blanquiverde con los pies a disparo de Simo tras un contragolpe local (min. 18) y poco después era Gudelj, tras un saque de esquina, el que cabeceaba para poner el «uy» en la grada.

Y, de nuevo, una bajada de pistón. El Talavera lo intentaba en vano y el Córdoba CF se entregaba a las acciones de Calderón, sobre todo, y de Carlos Puga. Los laterales cordobesistas brillaron sobremanera en la primera parte, principalmente, y el público lo agradeció con más de una ovación. Pasada la media hora de juego, una subida del lateral granadino del Córdoba CF, con algo de barullo en el área, terminó con un centro de este que, en el segundo palo, empujó Willy Ledesma a la red sin oposición.

No tuvo más historia el primer acto, ya que al Córdoba CF se le veía sobrado y, en el momento en el que apretaba levemente, obligaba al Talavera a recular hasta área propia. Cierto que en los primeros minutos, la banda cordobesista no estaba contenta. La pelea individual y la recuperación de algunos balones por parte de los visitantes hizo que Germán Crespo se enfadara en más de una ocasión. Pero todo quedó en anécdota. El Talavera no era rival para el Córdoba CF y se vio casi desde el primer minuto.

El segundo acto, un trámite

El primer tiempo terminó con la sensación de que todo lo había hecho ya el Córdoba CF y Pedro Díaz realizaba tres cambios, alguno posibiemente por problemas físicos, como el de Edu Gallardo, que siendo el mejor de los talaveranos en el primer acto, no salió en el segundo. Nada más comenzar la segunda parte también se cayó por lesión Parra y Biel Ribas volvía a frustrar las aspiraciones de Simo que anotar en el encuentro por segunda vez (min. 53).

En torno a la hora de juego, el Talavera hizo la mejor, la única, ocasión para batir la portería blanquiverde. Una buena incursión de Soulleyman Fayé por banda izquierda finalizó con un disparo de Mohammed al que respondió Carlos Marín con una buena mano para evitar el gol visitante. Poco después, Germán Crespo introdujo en el campo a Cedric, Sergio Benito y Antonio Casas buscando dar tiempo de competición a todos los posibles, dando entrada minutos después a Diarra y, finalmente, a Adrián Fuentes por un Carracedo que se marchó quejándose de problemas físicos.

El último tramo de partido tuvo aún menos historia que todo lo anterior. El Talavera insistía inútilmente en buscar a Carlos Marín y el Córdoba CF intentaba aumentar la ventaja en el marcador a través de contragolpes. Casas, Gudelj y, sobre todo Sergio Benito, no vieron portería y cuando la vieron ahí estaba la experiencia de Biel Ribas, que libró a los suyos de una goleada de escándalo.

El premio final, a través de un gol, fue para Adrián Fuentes, que culminó el enésimo contragolpe del Córdoba CF para sentenciar a un Talavera que ya llegó sentenciado a El Arcángel y que fue un elemento más, un mero invitado, a la fiesta por el liderato recuperado.

Ficha técnica:

3-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Puga, José Alonso, Gudelj, Calderón, Álex Bernal, Javi Flores, Carracedo, De las Cuevas, Simo, Willy Ledesma..

Cambios: Cedric Teguia por Simo (63’), Sergio Benito por De las Cuevas (63’), Antonio Casas por Willy Ledesma (63’), Diarra por Álex Bernal (77’), Adrián Fuentes por Carracedo (83’).

0-Talavera: Biel Ribas, Parra, Dani Ramos, Morante, Brau, Lassina Sangaré, Etxaburu, Edu Gallardo, Álvaro Juan, Escudero, Soulleyman Faye.

Cambios: Mohammed por Escudero (46’), Zanelli por Edu Gallardo (46’), Javi Bueno por Etxaburu (46’), Mayorga por Parra (51’), Frodo por Álvaro Juan (79’).

Árbitro: Madrid Martínez (C. Murciano). Mostró amarilla a Álex Bernal (7’), Parra (22’), José Alonso (71’), Calderón (93’).

Goles: 1-0 (6’) De las Cuevas. 2-0 (33’) Willy Ledesma. 3-0 (92’) Adrián Fuentes.

Incidencias: El Arcángel. Décima jornada de Liga del Grupo 1 de Primera Federación. 11.325 espectadores.