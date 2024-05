El Córdoba CF recibe un aviso en forma de goleada por parte del Recreativo Granada

El Córdoba CF fue goleado este domingo en Los Cármenes por el Recreativo Granada (3-0) después de un partido en el que el conjunto blanquiverde no se pareció en nada al de los grandes momentos de la temporada y sí a la imagen que dio en determinados partidos de los últimos meses. En este caso, el filial nazarí no dio opción a los cordobesistas y goleó sin compasión en una segunda parte para olvidar por parte del equipo de un Iván Ania que deberá tomar nota no sólo para los últimos partidos de Liga, sino también para las eliminatorias de ascenso a Segunda División, que se inician en menos de un mes.

Rotaciones contra Germán

Germán Crespo contempló desde la banda de Los Cármenes a un Córdoba CF con lo poco que queda de su etapa como técnico blanquiverde, lo mínimo que aún resta de aquel ascenso a Primera Federación. Carlos Marín, Antonio Casas y Simo, los tres únicos supervivientes de la 2021-22 (habría que añadir también a Dragisa Gudelj) saltaban en el once inicial que había señalado el presente y futuro del banquillo cordobesista, Iván Ania que, a pesar de negar las rotaciones en la previa, introdujo al de Olot, al rambleño y a un dueto en el mediocampo con el que había curiosidad por ver desde hacía semanas, pero que la importancia de Diarra en el esquema había evitado: Isma Ruiz y Álex Sala. Sin embargo, un hombre que no vive su mejor momento, Christian Carracedo, salía de inicio una vez más en un partido que fue una repetición de otros anteriores.

Adrián Lapeña despeja un balón aéreo en Los Cármenes. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

No transmite buenas sensaciones el Córdoba CF, en líneas generales. Da la sensación de que deja pasar el tiempo y que aguarda a los partidos grandes. Así se entiende que en la última docena de compromisos haya tenido actuaciones entre grises y anodinas –más allá de los resultados-, pero haya brillado de forma espectacular por momentos en encuentros ante el líder, en Castalia, o ante el Málaga. O necesita mayor motivación después de más de ocho meses de competición o, precisamente por ese tiempo de Liga, necesita dosificar los esfuerzos, tanto físicos como mentales.

La primera parte, un tostón

El caso es que el primer acto ante el Recreativo Granada rozó el tostón. Germán Crespo, es obvio, tenía muy bien estudiado al Córdoba CF y sabía cómo evitar perder el balón en la zona de contrucción propia, esquivar la presión blanquiverde, mientras que consiguió robar no pocos balones en el campo cordobesista. Nada pasó en las porterías y muy poco cerca de ellas. Un disparo alto de Simo nada más iniciarse el encuentro, dos disparos de Carracedo (mihn. 25 y 45), en el que fue demasiado egoísta en el primero de ellos, ya que tenía a Iván Rodríguez a derecha y a Antonio Casas en el punto de penalti, una buena jugada entre Simo y Casas (min. 35) y un intento de gol olímpico por parte de Kuki Zalazar, cerca ya del final del primer acto. Demasiado poco y demasiado tenue el ataque del Córdoba CF ante el peor local de la categoría, aunque en fase de recuperación, como es este Recreativo Granada que puso en aprietos al Córdoba CF. Un error de Álex Sala no fue aprovechado por Julito (min. 12), un centro raso de Mortimer no encontró rematador en el área pequeña ni defensor que evitara el susto (min. 18), un disparo de Pablo Sáenz desde la corona se marchó ajustado al palo izquierdo de Carlos Marín (min. 19) y la más clara de esos primeros 45 minutos, un cabezazo de Brau entre los centrales tras el que el balón llegó mansamente a las manos de Carlos Marín y tras el que Rodríguez Recio decretó fuera de juego.

Iván Rodríguez salta con Brau por un balón aéreo en Los Cármenes. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Todo demasiado liviano, falto de electricidad o intensidad. Un partido casi de guante blanco y en el que parecía que ninguno se jugaba nada, pero sí había un equipo que necesitaba los puntos para cerrar la segunda plaza definitivamente –o casi-. Demasiada poca motivación para un Córdoba CF que ve con tranquilidad la distancia sobre sus perseguidores y la imposibilidad de volver a Segunda por la vía directa. Así que el encuentro terminó en esa primera mitad por los cauces de la serenidad y el relax. Y sin fútbol, desde luego.

En el inicio de la segunda mitad el Córdoba CF amagó, intentó aparentar que volvía a ser el de enero, febrero o el de los grandes partidos ante el Castellón. Pero se quedó en eso, un leve postureo que dio para un disparo cruzado de Kuki Zalazar tras una buena jugada de Christian Carracedo (min. 53).

Segundo acto poco serio

Pero fue exactamente eso, un simple destello. El conjunto blanquiverde continuó al trantrán, sin tomarse excesivamente en serio el compromiso. Iván Ania dio entrada a Alberto Toril por un Antonio Casas que vuelve a ser el de finales del 2023 y Germán Crespo hizo dos cambios que influyeron sensiblemente en el partido, dando entrada a Mario y Juanma. Se veía al Recreativo Granada cada vez más cómodo en el encuentro y una jugada individual terminaría por decantar el encuentro para los nazaríes.

Calderón, rodeado de defensores rojiblancos, este domingo en Los Cármenes. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Pablo Sáenz recibía en balón en banda derecha y se arrancaba en diagonal en una incursión individual que finalizaría con un gran zurdazo al que no consiguió llegar Carlos Marín en su estirada. La falta de decisión de la defensa cordobesista tuvo premio para el extremo rojiblanco, que desequilibraba el marcador mediada la segunda mitad.

Obviamente, Iván Ania reaccionó de inmediato, se olvidó de rotaciones y dio entrada a Yussi Diarra, Adilson Mendes y Kike Márquez para que intentaran arreglar el entuerto. Era tarde. El Recreativo Granada se había venido arriba y comprobó que era posible ganar al Córdoba CF. De hecho, anotaría un segundo gol tras una gran incursión de Rodelas –que había entrado minutos antes- con pase al área pequeña en donde Faye, completamente solo, empujaba el balón a la red.

El segundo tanto nazarí picó algo el orgullo de los blanquiverdes, pero no pasó de ahí. Fue incapaz el Córdoba CF de generar una mínima ocasión de gol sobre el arco de Pol Tristán.

La derrota del Córdoba CF en Los Cármenes daba automáticamente el ascenso a Segunda División al Castellón y apenas tenía repercusión en la tabla clasificatoria para el objetivo blanquiverde de cerrar definitivamente la segunda plaza del Grupo 2 de Primera Federación. Pero sí es un aviso para Iván Ania y los suyos de cara a lo poco que resta de temporada y, sobre todo, para las eliminatorias de ascenso. Hay jugadores a los que su mejor momento de la Liga pasó hace ya demasiado tiempo. Otros en una fase de forma más que dudosa y aún hay otros que no parece claro que sean una alternativa clara a los que juegan habitualmente. El tercer gol de Lassina y su movimiento en el área deja a las claras la última valoración. Desde la tranquilidad que da la clasificación y el tiempo que aún restan hasta los partidos decisivos, bueno será trabajar sobre la idea de que no todo es una balsa de aceite en este Córdoba CF. Ni muchísimo menos.

Ficha técnica

3-Recreativo Granada: Pol Tristán, Xavi Estacio, Óscar, Miki Bosch, Brau, Clavijo, Julito, Masllorens, Pablo Sáenz, Nils Mortimer, Serigne Faye. Cambios: Mario por Masllorens (56’), Juanma por Clavijo (56’), Van Rijn por Bosch (73’), Rodelas por Mortimer (73’), Lassina por Julito (85’). Entrenador: Germán Crespo. 0-Córdoba CF: Carlos Marín, Iván Rodríguez, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Calderón, Isma Ruiz, Álex Sala, Carracedo, Kuki Zalazar, Simo, Antonio Casas. Cambios: Alberto Toril por Antonio Casas (59’), Adilson Mendes por Simo (65’), Kike Márquez por Carracedo (65’), Yussi Diarra por Álex Sala (65’), Carlos García por José Antonio Martínez (88’). Entrenador: Iván Ania. Goles: 1-0 (64’) Pablo Sáenz.2-0 (77’) Faye. 3-0 (90’) Lassina. Árbitro: Rodríguez Recio (C. Madrileño). Mostró cartulina amarilla a Nils Mortimer (49’), Serigne Faye (52’) . Incidencias: Los Cármenes. 500 espectadores, la mitad, cordobesistas.

