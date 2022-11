De las Cuevas: "El primero es el que más presión tiene porque todos quieren ganarle"

El Córdoba CF afronta su compromiso liguero número 11 el domingo en Ceuta (12.00 horas, InSports.TV) y Miguel de las Cuevas valoró este miércoles tras el entrenamiento del conjunto blanquiverde tanto la situación de su equipo, líder en el Grupo 1 de Primera Federación, como la suya personal, que indicó que era "buena" y que se encontraba "contento", porque "cada vez me voy encontrando mejor, como el equipo. El equipo ha arrancado muy bien y eso ayuda", reseñando que en el mismo hay "mucha competencia, no solo en mi puesto, en todos los puestos y al que le toque jugar el domingo", contra el equipo caballa, le tocará "hacerlo lo mejor que pueda sabiendo la exigencia que hay en un equipo como el Córdoba CF". En todo caso, De las Cuevas explicó que en su carrera "tuve competencia y eso te hace mejorar y el que se beneficia es el grupo".

Minutos y lesiones

Este año, el alicantino ha arrancado mejor, olvidada otros momentos, como poco después del inicio de la pasada campaña, en la que tuvo algunos problemas físicos. "El tema de las lesiones le pasa a todo el mundo", comentó el mediapunta blanquiverde. "Eso forma parte del juego, hay años que tienes más problemas que otros, pero no creo que sea un aspecto de cansancio ni mental. Creo que las lesiones llegan degraciadamente a todo el mundo por igual", se lamentó, y valoró que "también hay gente que juega poco y se lesiona también, entrenando. En ese aspecto no me siento más descansado por jugar menos", indicó, más bien al contrario, aseguró sentirse "bien, con confianza, esperando la oportunidad con un entrenador que siempre te la da", como es Germán Crespo. "No tengo la acumulación de minutos del año pasado, pero jugar es lo que quieres y cuanto más tiempo mejor", reconoció.

El premio AFE

Lógicamente, también comentó Miguel de las Cuevas el premio concedido por la AFE como mejor jugador de la pasada temporada en el Grupo 4 de Segunda RFEF, del que señaló que era "un honor. Es un premio que lo damos los jugadores, eso lo hace aún más especial, porque lo votamos entre nosotros", de ahí que quisiera "darle las gracias a mis compañeros del Córdoba CF y a los demás que también me votaron, es siempre bonito recibir cosas y el año pasado fue un año increíble a nivel colectivo y personal".

Se le preguntó al capitán del Córdoba CF qué nota le ponía al equipo en este primer cuarto de competición y De las Cuevas no dudó en otorgarle "un sobresaliente, de momento", porque "el equipo está arriba en una competición muy exigente". El mediapunta cordobesista comentó que le gusta "disfrutar del camino y haciendo las cosas bien como venimos haciéndolas desde la llegada de Germán, con muy buena dinámica, disfrutar el camino, intentar ganar en un campo complicado como el Ceuta", el próximo domingo. Un rival, el ceutí, que "no ha arrancado bien, pero que ya el año pasado no pudimos ganarles allí y también me marco el objetivo de llegar antes de Navidad estando ahí arriba e irnos de vacaciones líderes", para posteriormente "afrontar la segunda parte de la competición estando arriba".

Objetivo, play off

Ampliando su impresión sobre la situación actual del Córdoba CF, De las Cuevas comentó que los jugadores saben "que repetir lo del año pasado es prácticamente imposible, porque batimos todos los récords y el equipo ganaba en casa y fuera, pero el equipo sigue compitiendo igual de bien incluso con rivales más fuertes", aunque también reconoció que "siempre te pones objetivos. El equipo se ha puesto como objetivo el play off y ahora estamos primeros", por lo que, lógicamente, explicó que "ahora que estamos ahí no queremos bajar". Como virtudes a destacar de este Córdoba CF, De las Cuevas explicó que "el equipo tiene mucha hambre, ganas e ilusión de repetir los éxitos del año pasado y a la gente que ha venido la estamos contagiando en ese sentido y, si hacemos las cosas como las estamos haciendo, estaremos arriba" el resto de la temporada.

El Ceuta y la presión del liderato

Analizando el encuentro del próximo domingo en Ceuta, el jugador blanquiverde aseguró que la plantilla sabe que "será exigente", porque los jugadores caballas "juegan en su campo y les va la vida en ese partido, porque si no, se van a meter en un problema. Han fichado bien, tienen buenos jugadores, las primeras jornadas no pudieron jugar en su campo y creo que tienen menos puntos de los que se merecen", justificó De las Cuevas, que advirtió que "nos van a exigir, pero nosotros vamos con confianza y la idea de ganar. El equipo va confiado en intentar sacar los tres puntos ante un rival complicado". Eso sí, el mediapunta cordobesista reconoció que el Alfonso Murube "a nosotros nos va a venir bien, porque el campo está espectacular, por el fútbol que practicamos nos irá bien. Ellos, con su gente, van a dar un punto más de intensidad pero nosotros sabemos competir en todos los campos y será un partido bonito", auguró.

Finalmente, Miguel de las Cuevas habló sobre la presión que puede sentir el Córdoba CF por la exigencia y también por lo vivido la pasada temporada. "No solo el Córdoba CF, el que va primero es el que más presión tiene, porque todos quieren ganar al primero", señaló el capitán cordobesista. "Me acuerdo en Primera, que jugaba contra el Madrid, Barça o Atlético, cuando iba primero, y querías ganarle, ganar al líder siempre te da un plus para afrontar la semana mucho mejor, y nosotros vamos con esa presión, que es bonita", aseguró. "Yo prefiero llevar esa presión de estar arriba y no estar abajo, el año pasado demostramos que el equipo soporta la presión, estuvimos líderes todo el año y no bajó de ahí y ojalá sea así", remató Miguel de las Cuevas.