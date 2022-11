El Córdoba CF y su reto en Ceuta, el último lugar donde no marcó

En el encuentro de hace dos semanas, en A Malata, el Córdoba CF cumplió 25 encuentros como visitante bajo el mando de Germán Crespo, que le tocará el próximo domingo disputar el choque número 26 lejos de El Arcángel en el Alfonso Murube (12.00 horas, InSports.TV), precisamente, el último estadio en el que el conjunto blanquiverde se quedó sin poder anotar, hace ya casi un año, el pasado 19 de diciembre en partido correspondiente a la jornada 16 de la temporada 2021-22, en Segunda RFEF. Por lo tanto, el domingo tiene el Córdoba CF la oportunidad de anotar en uno de los dos campos en los que se dejó a cero el casillero de anotación a lo largo de la pasada campaña, sin contar el de la derrota en los despachos ante el San Fernando (0-3).

Y es que desde que Germán Crespo dirige al Córdoba CF el fortín de El Arcángel parece viajar cada semana. Esos 25 partidos oficiales como visitante se reparten en uno en Segunda División B, 17 en Segunda RFEF, tres en Copa RFEF y cuatro en Primera Federación. El de Segunda División B es aquel 0-5 en el Municipal de La Línea, penúltimo de la Liga 2020-21, de infausto recuerdo. De los 17 en Segunda RFEF, ocho terminaron en victoria, siete en empate y dos en derrota, solo una de ellas producida en el terreno de juego, la referida en Villanueva de la Serena (1-0). En la Copa RFEF ganó tres duelos: a la Balompédica Linense (1-3), Juventud de Torremolinos (1-2) y Xerez CD (0-1), mientras que en esta temporada aún no conoce la derrota lejos de El Arcángel, ya que ganó en Vigo (1-2) al filial celtista y a la Cultural Leonesa (0-3), mientras que empató en Madrid ante el Castilla (1-1) y en Ferrol (1-1).

Solo una derrota en el campo

Es decir, un balance de 14 victorias, nueve empates y dos derrotas (una de ellas en los despachos) en los 25 encuentros oficiales disputados hasta ahora, con 47 goles a favor y solo 22 tantos encajados.

En algo más de dos semanas se cumplirá un año desde la última derrota lejos de El Arcángel del Córdoba CF de Germán Crespo, en el Municipal Villanovense (1-0), mientras que la otra derrota, en los despachos, se produjo el 27 de febrero de este año. Posiblemente, las victorias más destacadas en los dos últimos años sean aquel 0-5 en La Línea, aunque no sirviera para nada, el 1-5 de la primera jornada de Liga de la 2021-22, en Chapín ante el Xerez Deportivo FC, que supuso tomar el liderato del Grupo 4 de Segunda RFEF desde la primera jornada de Liga, para no soltarlo nunca, con triunfos sonados, aunque ninguno como el 0-1 en el Romano José Fouto de Mérida, que supuso el ascenso matemático a Primera Federación. También el referido 0-1 en Xerez CD, no solo por avanzar hasta semifinales de la Copa RFEF, sino porque también suponía la continuidad en la Copa del Rey después de más de dos décadas seguidas compitiendo en el torneo del ko. Finalmente, y solo hasta ahora, el 1-2 en Vigo, que supuso su primer triunfo en Primera Federación lejos de El Arcángel.