El Córdoba CF persigue una clara misión ante el Talavera

A Germán Crespo le tocó pasar el ritual del pasillo recibiendo collejas de sus jugadores en la última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva. El granadino vive horas felices. Su renovación -y la de todo su equipo técnico- supone el respaldo a lo realizado hasta ahora al frente de un Córdoba CF que en muy raras ocasiones ha atravesado por un periodo de estabilidad deportiva como el actual en la Primera Federación.

Este domingo, ante el Talavera, se encuentra con la oportunidad de sostener el pulso a los mejores de la división, entre los que se ha ganado por derecho propio un lugar. Y lo va a defender con toda la intensidad que cabe suponer en una entidad que es consciente de que está asomándose de nuevo y con una sonrisa a la boca del pozo, en el que tocó fondo para resurgir con una desarmante naturalidad. El Córdoba está cumpliendo las expectativas y esa sensación, tan extraña durante mucho tiempo, está siendo una gasolina emocional de primer nivel tanto en el club como entre sus aficionados.

El calificativo de «partido trampa» ha sido utilizado en las sesiones de preparación de un duelo en el que los papeles están repartidos de antemano. Uno quiere que se cumplan y otro que se rompan. El mejor local frente al último de la tabla. El que más goles marca ante la formación que presenta una peor racha en la Primera RFEF, con un solo punto amarrado de 27 posibles. Las estadísticas presentan un pronóstico claramente favorable a los blanquiverdes, pero... Esto es fútbol. Bien lo sabe Germán Crespo, que no quiere fiarse de nadie. Y menos de un Talavera que acudirá sin nada que perder y con el acicate de contar con un nuevo jefe en el banquillo. Se trata de Pedro Díaz, un ex futbolista del club que estuvo en el césped en el precedente más cercano. Ambos equipos se enfrentaron en 2005 en la Segunda B en un partido en el que los toledanos vencieron por 2-3. Aquel día marcó Díaz y en el Córdoba estaba un jovencísimo Javi Flores. Hace 17 años de aquel epidodio y el de Fátima sigue ahí, con el brazalete de capitán ahora y viviendo la experiencia que el fútbol le debía.

La energía de El Arcángel

El Córdoba, que llega de sacarle un empate al Racing de Ferrol en A Malata -el primer punto perdido en casa por el líder-, va a tope, con ganas de enseñar de nuevo de lo que es capaz. Trasladar toda esa energía positiva al terreno de juego es ahora el objetivo de un equipo que está metido desde el arranque en la zona de ascenso -ya sea directo, como líder, o en play off- y que no parece dispuesto a flaquear en esa lucha por mirar al escalón superior.

«Si nosotros somos el Córdoba CF que venimos siendo durante este tiempo en casa, salvo el partido que perdimos, pues en ese sentido tenemos mucho ganado», explicó Germán Crespo en las vísperas. El granadino espera a un rival «con una motivación especial» por el cambio de entrenador, que ha condicionado la preparación habitual porque Díaz llega desde el filial albiazul y «no sabemos si empleará el mismo estilo o no», arguye Crespo.

En cualquier caso, pone el acento en su propio equipo, en el que se vislumbran cambios. Más allá de las piezas, parece evidente que los anfitriones buscarán la recuperación del perfil ofensivo que les ha caracterizado. Para Crespo no habría mejor modo de celebrar su renovación que ganar el próximo con una exposición de su ideario: amenazas constantes en el ataque, carrileros con proyección, presión desde arriba... Le faltan solamente Ekaitz Jiménez y Ramón Bueno. La citación en El Arcángel es para todos y el once lo desvelará, como siempre, al final. La idea es que en la tarde no haya sorpresas y que impere la lógica de los números en El Arcángel.