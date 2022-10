El Córdoba CF arranca un punto de oro al Racing de Ferrol

El Córdoba CF logró un punto de oro en A Malata ante el Racing de Ferrol tras un encuentro iniciado con brillo por parte de los blanquiverdes, quienes aprovecharon el arreón inicial para adelantarse en el marcador con un destello de Calderón y Antonio Casas, y sufrieron después el empuje de un Racing de Ferrol al que solo detuvo Carlos Marín con varias intervenciones de mérito y que tuvo mucha responsabiidad en el punto sumado en el campo del líder por parte del Córdoba CF. El conjunto blanquiverde explotó al máximo esos primeros minutos y los detalles de calidad de Calderón y Casas para salir vivo de A Malaga ante un Racing de Ferrol que puso mucho fútbol durante todo el partido.

Así se lo hemos contado en directo

Tocó el once Germán Crespo, pero aún más el esquema y el estilo del Córdoba CF ante el envite que se le presentaba. El conjunto blanquiverde tiró de Kike Márquez y de Adrián Fuentes, así como de Jorge Moreno para el centro de la defensa y la idea del granadino estaba clara. No dejar al Racing de Ferrol tocar por dentro con la facilidad y alegría con la que lo hizo el conjunto ferrolano en las primeras jornadas. Y lo consiguió. Lo consiguió, al menos, en el primer cuarto de hora de partido, en el que el Córdoba CF fue un ciclón. Cuando algunos aún no se habían acomodado, Calderón servía su cuarta asistencia de la temporada en la cabeza de Antonio Casas, que anotaba su también cuarto gol de la temporada y el tercero consecutivo.

El Racing, noqueado

El tanto blanquiverde noqueó al Racing de Ferrol, al que le costó arrancar. Adrián Fuentes volvía a anotar en el minuto 5, aunque el gol fue anulado por claro fuera de juego del jugador cordobesista. En todo caso, el Córdoba CF lograba dominar el choque en sus inicios y conseguía acogotar a los gallegos. Fue Héber Pena el que intentó despertar a los verdes con una acción individual en la que centró al segundo palo para que Carlos Vicente, llegando desde atrás, cabeceara picado para que Carlos Marín se luciera despejando a córner.

El Córdoba CF subía el balón desde atrás con sus centrales, el centro de campo se acorazaba e incluso contaba con la ayuda de Kike Márquez, que aunque tuvo detalles de calidad, lo cierto es que perdió demasiados balones para lo que los planes de Crespo pretendían. En todo caso, el problema para los cordobesistas es que el Racing de Ferrol comenzaba a funcionar, empezaba a tocar por dentro y también por fuera, de ahí que una buena subida de Luca Ferrone tras balón servido por Manzanara no terminó en gol por milímetros, los que separaron a Manu Justo del balón en el área pequeña blanquiverde (min. 18). Apenas dos minutos después se formaba un barullo en el área de Carlos Marín tras uno de los múltiples saques de esquina que botaron los locales, que volvieron a firmar otra llegada en el minuto 25 por medio de Álex López, cuyo disparo desde la frontal fue repelido por Dragisa Gudelj.

Acoso del Racing

Parecía tomarse un respiro el equipo gallego, sobre todo después del contratiempo que supuso la lesión de Fernando Pumar, cuyo puesto lo ocupó Brais Martínez. Un contratiempo relativamente menor, porque apenas el de lateral zurdo es el único puesto que ha rotado hasta ahora en Liga Cristóbal Parralo, de hecho, Pumar retomaba la titularidad tras tres encuentros en que la tuvo Brais Martínez. Con el Córdoba CF intentando mantenerse fuerte en el eje de la medular, cerrando extremos y ayudando con Kike Márquez, el Racing de Ferrol mantuvo el tono con el balón. Luca Ferrone volvía a poner a prueba a Carlos Marín con un disparo desde la frontal del área, y un minuto después, Jon García exhibía uno de los fuertes del Racing de Ferrol. Un saque de esquina local era cabeceado por el central, aunque demasiado flojo y abajo, relativamente fácil para Carlos Marín (min. 37). Unos segundos después era Héber Pena, también desde la frontal, el que buscaba el gol del empate verde, que pese a la insistencia del Racing de Ferrol, no llegó. González Díaz decretaba el final del primer acto en el que lo mejor para el Córdoba CF era, claramente, el resultado. Una salida fulgurante con gol y más de media hora de aguante del chaparrón verde fueron suficientes para mantener momentáneamente el asalto de A Malata.

Mismo guión en el segundo acto

La segunda parte se inició con el mismo guión, aunque con el cambio de Simo por Adrián Fuentes. El Racing de Ferrol seguía sitiando el área de Carlos Marín con llegadas de Carlos Vicente y de Manu Justo, ambas neutralizadas por el portero blanquiverde. Pero un nuevo contratiempo le llegó a Cristóbal Parralo con la lesión de su otro lateral, Luca Ferrone. El técnico cordobés se decidió por cambiar el esquema e introdujo a Joselu por el lesionado, cambiando a un sistema con tres centrales, y dos carrileros, uno de ellos, Carlos Vicente por la derecha, con lo que se abría otro partido, sobre todo para el Córdoba CF, que fue relevando varios de sus elementos, sobre todo en el centro de campo, con las entradas de Álex Bernal y De las Cuevas, que se hicieron notar en los últimos minutos. Héber Pena seguía a lo suyo, a incordiar a la defensa blanquiverde, y en el minuto 75 daba el susto con un disparo desde la frontal que se iba alto. Poco después era Carlos Vicente el que le ganaba la carrera a un exhausto Calderón, pero de nuevo apareció Carlos Marín para evitar el gol del triunfo local.

Fue el Córdoba CF, en los últimos minutos, el que puso a prueba a Gazzaniga, con disparos de De las Cuevas (min. 82) y Diarra (min. 87), pero el marcador no se movió más. El equipo de Germán Crespo rascaba un punto de oro en A Malata tras un partido en el que tuvo el destello inicial de Calderón y Antonio Casas y supo sufrir durante casi hora y media los arreones de un Racing de Ferrol que justificó su liderato en el Grupo 1 de Primera Federación.

Ficha técnica:

1-Racing de Ferrol: Gazzaniga, Luca Ferrone, Jon García, David Castro, Pumar, Manzanara, Jesús Bernal, Carlos Vicente, Álex López, Héber Pena, Manu Justo.

Cambios: Brais Martínez por Pumar (33’), Joselu por Luca Ferrone (53’), Tomás Bourdal por Álex López (80’), Coto por David Castro (80’).

1-Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, Jorge Moreno, Dragisa Gudelj, Calderón, Diarra, Javi Flores, Carracedo, Kike Márquez, Adrián Fuentes, Antonio Casas.

Cambios: Simo por Adrián Fuentes (46’), Carlos Puga por Carracedo (69’), Jesús Bernal por Kike Márquez (69’), De las Cuevas por Javi Flores (74’), Willy Ledesma por Antonio Casas (85’).

Goles: 0-1 (2’) Antonio Casas. 1-1 (71’) Joselu.

Árbitro: González Díaz (C. Asturiano). Mostró amarilla a Carracedo (54’), Carlos Marín (60’), Diarra (62’), Kike Márquez (69’), José Ruiz (79’).

Incidencias: A Malata. Jornada 9 de Liga en Primera Federación. Unos 4.500 espectadores, con presencia cordobesista.