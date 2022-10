Córdoba CF - Talavera en El Arcángel: cuatro veces en 40 años

No es un partido con tradición, ni mucho menos. El Córdoba CF y el CF Talavera -el actual se fundó en 2011 y es heredero en escudo y colores del que fue rival cordobesista- se han movido en distintas divisiones y solo han cruzado sus caminos cuando la Federación Española les encuadraba el mismo grupo de la Segunda División B, un campeonato que ya no existe. En Primera Federación -que no deja de ser la tercera categoría, como aquella de entonces aunque mejorada por ser más reducida- se verán las caras por primera vez este domingo (16.00 horas, InSport.tv) en El Arcángel. Será la cuarta vez que el club titular de Talavera de la Reina comparecerá en el estadio ribereño en los últimos cuarenta años.

El balance de resultados es favorable al Córdoba CF, aunque sin demasiada holgura. Los marcadores apretados han sido una constante desde el partido que les midió en septiembre de 1983 hasta el que les enfrentó en el mismo mes de 2005. Se produjeron dos victorias blanquiverdes, un empate y una derrota, precisamente en el duelo más reciente entre ambos. Pudieron haber coincidido una vez más, pero la pandemia del covid tenía paralizado al mundo el 22 de marzo de 2020, día fijado para la disputa de la jornada 30 en Segunda B en la Liga 19-20. La primera, en 1983: un caramelo El Córdoba-Talavera fue el partido inaugural de la temporada 83-84 en Segunda B. En El Arcángel aún se vivía la depresión del descenso la temporada anterior de Segunda División y el objetivo, claro, era retornar a la categoría perdida. Aquel día vencieron los locales por 1-0 con un gol de Antoñito. Cumplieron en esa primera batalla, pero perdieron claramente la guerra: el equipo descendió a Tercera División, junto al Ibiza, al final de ese aciago curso. Uno de los delanteros del Córdoba era Iosu Ortuondo, que colgó las botas y se convirtió en entrenador para liderar al equipo al ascenso de nuevo a Segunda B. Y allí seguía el Talavera, que retornó a El Arcángel en la temporada 85-86 para caer por 1-0, con tanto firmado por López Colodrero. No volvió a repetirse este partido en El Arcángel hasta la campaña 94-95, en el grupo 4 de la Segunda División B. Y fue una tarde de tensión máxima. Era la jornada 33 y ambos peleaban por meterse en el play off de ascenso a Segunda. El resultado fue de 2-2, tras una confrontación en los banquillos entre dos clásicos -Crispi en el local, Felines en el visitante- y una alineación blanquiverde que humedece los ojos a los nostálgicos: Viña, Algar, Dani, Juanito, Ortega, Javi Prieto, Pepichi Torres, Paco Pérez, Manolo Herrero, Manolo y Víctor Bermúdez. Bermúdez y Herrero marcaron esa tarde. El Córdoba CF terminaría siendo campeón -aunque después no ascendió en la fase- y el Talavera se quedó quinto, fuera de las eliminatorias. Después del "cincuentenariazo" El encuentro más reciente en suelo cordobés fue en la Liga 2005-06, en una quinta jornada que estaba ya cargadísima de tensión. El Córdoba CF había descendido el año anterior desde Segunda División, en el célebre encuentro ante el Real Valladolid (3-4) que firmó la debacle del "cincuentenariazo". "Nos quedamos por ti", decía el eslogan de aquella campaña con las imágenes de los directivos, técnicos y jugadores que permanecían en la plantilla después de la dura experiencia de bajar. El resultado fue de 2-3. Pocas semanas después desaparecieron el director deportivo Juan Carlos Rodríguez -se marchó de baja y no regresó- y el entrenador, Quique Hernández, destituido y suplido por Pepe Escalante. Los goles del Córdoba fueron de Ruano y Javi Moreno. En aquel partido estuvo en el campo durante los noventa minutos un joven talento local con el 21 en la camiseta: Javi Flores. Este domingo, 17 años después, el jugador del barrio de Fátima estará de nuevo en El Arcángel con el mismo dorsal y el brazalete de capitán. Y en el Talavera jugaba Pedro Díaz, que marcó el segundo gol de los suyos y en esta jornada se estrenará como entrenador del equipo albiazul en El Arcángel. Pedro Díaz, nuevo técnico del Talavera: "Hay que ir a Córdoba a ganar"