Germán Crespo: "Me gustaría ser el que más temporadas seguidas ha estado en el Córdoba CF"

La estabilidad, la confianza. Las señas que han llevado al Córdoba CF al éxito durante los últimos tiempos han cobrado especial significado tras un movimiento de total efecto a todos los niveles, que como resultado ofrece la renovación global de un cuerpo técnico y dirección deportiva artífice de uno de los capítulos más brillantes en la historia reciente del cordobesismo. Una luz entre lustros de sombras que ahora, con el punto de mira puesto hasta 2026, más lo que resta del presente curso, deja a las figuras de Germán Crespo, Juanito y Raúl Cámara -más las direcciones de cantera, que seguirán los mismos cauces durante los próximos días-, como una constante consolidada que seguirá alumbrando durante el día a día de la entidad blanquiverde.

Ante un anuncio de tal efecto, Javier González Calvo, consejero delegado del club, ha aprovechado para manifestar su total agradecimiento, confianza y esperanzas depositadas sobre dichos estamentos deportivos. “Para el Córdoba CF es un día importante. Falta un solo mes para que nosotros cumplamos tres años aquí, pero hoy podemos decir que estamos muy contentos y muy satisfechos de lo que estamos haciendo, por haber cogido un club al borde de la desaparición y que hoy podemos presumir de 13.000 o 14.000 espectadores cada domingo. Creo que las personas que están aquí dieron un paso al frente en el peor momento reciente del club, cuando descendimos a Segunda RFEF, y a pesar de tener ofertas en otros sitios, decidieron seguir aquí. La estabilidad, de tres años para cada uno, viene a decir cómo Infinity ha apostado por nosotros”, destacó. “Han recuperado la ilusión de todo el cordobesismo. Lo único que tenemos que procurar es que estén con nosotros mucho tiempo, dándoles la estabilidad necesaria”, apuntó satisfecho.

Germán Crespo apunta el reto

El granadino, agradecido por la confianza de la propiedad, destacó su deseo de seguir cosechando hitos de blanquiverde, así como de labrarse un hueco en la historia de los banquillos del equipo. “Creo que es un merecido premio al trabajo. No queremos dejarlo aquí, lo complicado no es llegar, es mantenernos, sobre todo en un club como en el que estamos, con la exigencia que tiene. Hemos hecho una familia, se nota en el trabajo, eso hace que podamos trabajar con esa ilusión diaria”, señaló.

La renovación, producto de tantos éxitos, para el granadino implica solo otro comienzo: “Dije que quería seguir creciendo con el Córdoba CF, que quería llegar al fútbol profesional con este club, afición. Estamos en el camino, ya me conocéis, no voy a ser conformista, ahora tenemos la continuidad en cuanto a tiempo, pero no va a hacer que nos relajemos, al revés dentro de todas las oportunidades que hemos tenido en estos años se nos presenta la más importante, la de intentar subir un escalón más, volver al fútbol profesional. Nos vamos a dejar todo en el día a día, en los partidos, ojalá la temporada que viene estemos hablando desde el fútbol profesional. Con trabajo, ojalá devolvamos a este club y ciudad a la categoría en la que merecen estar”.

"Para mí es una satisfacción. He vivido cosas bonitas sobre todo como entrenador, pero el tener hoy la oportunidad de poder continuar tres años… Está claro que es uno de los días más felices de mi vida. Es verdad que aquí todas las temporadas se ha cambiado de entrenador, creo que Lucas Alcaráz es el que tiene el récord y en ello estamos. A mí me gustaría, dentro de todos los récords que hemos podido conseguir hasta ahora, ser ese uno más. Me gustaría ser el entrenador que más temporadas consecutivas ha estado en un club como este. Eso sería una satisfacción tremenda”, apuntó ambicioso.

Los objetivos en liza, por otro lado, también fueron objeto de balance para el técnico: "Tenemos que ir paso paso. Ascender siempre es muy complicado. Un ascenso conlleva mucho. Llevo muchos años peleando por esto. Me gustaría llegar al fútbol profesional y si es al de Primera División, estando cerca de la familia, estando a gusto aquí, imagina lo que sería. Ya para mí lo actual ya es una alegría, imagina lo que sería", afirmó.

Juanito reafirma el compromiso

Para el director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez “Juanito”, la continuidad de ambos estamentos supone también un importante respaldo a su trabajo, del que extrae grandes notas de “alegría” y “orgullo” tras la renovación. “Recuerdo perfectamente la primera rueda de prensa, con Miguel Valenzuela, que fue la persona que nos dio la oportunidad de trabajar en este magnífico club. Vinimos a un proyecto que se iniciaba y ha llovido mucho desde entonces. Hemos pasado muy malos momentos, aunque esos nos han hecho intentar siempre mejorar. A veces, cuando vienen buenos momentos ahora, siempre tenemos en mente que siempre se puede mejorar. No nos cansaremos de trabajar para el crecimiento del Córdoba CF”, indicó.

Sobre la plantilla, el gaditano tampoco reparó en elogios: “No quiero olvidarme de los jugadores, principales protagonistas, los que están haciendo que todo el mundo en Córdoba se sienta orgulloso. Esperemos que en este proyecto puedan seguir viniendo jugadores que puedan darnos ese fin, que es la mejora continua. Firmamos hasta 2026, lo cual es digno de agradecer, esa confianza, es algo que no es muy habitual en España. Nos dejaremos el alma para conseguir los objetivos que nos propongamos, que son los mismos del club”, afirmó ilusionado.

Raúl Cámara y su “espinita” en el Córdoba CF

La continuidad y la estabilidad planteada, a su vez, también fue motivo de emoción para el actual secretario técnico blanquiverde, Raúl Cámara, que reconoció vivir ahora una “segunda oportunidad” para darle todo al Córdoba CF. “Tenía una espinita clavada a nivel individual. Como jugador creo que no puede darle al Córdoba CF todo lo que me hubiera gustado, el fútbol me ha dado una segunda oportunidad y me gustaría darle todo ahora fuera del campo. Ojalá este sea el comienzo de muchísimas más alegrías, nos vamos a dejar la vida en ello”, confirmó.

Sobre la confianza, también tuvo espacio para agradecimientos: “No solo han confiado en nosotros cuando todo va bien, sino también cuando las cosas no lo iban. Han creído en nosotros en las malas y ahora en las buenas. También me gustaría agradecer, porque creo que han reforzado nuestro trabajo, a todos y cada uno de los jugadores que han pasado por aquí o están en estos momentos y, sobre todo, a Germán y su cuerpo técnico, que están haciendo realmente bueno nuestro trabajo. Estamos muy ilusionados con este proyecto”, apostilló.