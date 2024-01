Los envases biodegradables del futuro se crean ya en la UCO

El grupo de investigación Biopren (Bioprocesos e Ingeniería de Productos) nació oficialmente hace un año, aunque sus investigadores permanentes proceden de otro grupo Paidi. Los miembros del grupo (dos catedráticos, dos profesores titulares y otros dos ayudantes doctor, una doctora contratada y 8 investigadores predoctorales) que dirige el catedrático de Ingeniería Química Alejandro Rodríguez Pascual, están vinculados a las facultades de Ciencias, Veterinaria y Ciencias del Trabajo y a la Escuela Técnica de Ingeniería Agrícola y de Montes.

Sus principales líneas de investigación se centran en el análisis y diseño de reactores biológicos; bacterias acéticas (elaboración de vinagres); desarrollo de nuevos bioproductos mediante el aprovechamiento y valorización de residuos lignocelulósicos procedentes de la industria agroalimentaria; elaboración de soluciones de envasado de base biológica; formulación de alimentos funcionales, producción de biocomposites con aplicación en diversos sectores; remediación ambiental, energía, construcción, etc. y procesamiento de nuevos materiales compuestos con propiedades multifuncionales que incorporan fracciones poliméricas, procedentes de residuos agrícolas, y nanopartículas inorgánicas.

Rodríguez Pascual explica que las investigaciones en curso tienen múltiples aplicaciones como la elaboración de vinagres a partir de diferentes sustratos; el desarrollo de nuevos alimentos (bebidas y condimentos); la fabricación de piezas mediante impresión 3D, la reducción de contaminantes en líquidos y gases mediante fotocatálisis o la eliminación de microorganismos (bacterias, virus, hongos).

Asímismo, el trabajo de Biopren está relacionado con la generación de Energía Verde; el embalaje alimentario biobasado y los alimentos funcionales.

Colaboración

Los miembros de Biopren participan en distintos proyectos de investigación interuniversitarios y de carácter internacional entre los que cabe mencionar el proyecto interuniversitario centrado en la fabricación aditiva de materiales para producir Hidrógeno Verde (coordinado por CSIC y en el que participan las universidades de Córdoba, Sevilla y Politécnica de Madrid).

Iniciativas europeas

Además, y entre los proyectos europeos, cabe destacar los proyectos Mejora de la vida útil de productos vegetales del mediterráneo utilizando tecnologías de conservación sostenibles, modelos de predicción y servicios de computación en la nube y Shelf-life Enhancing Packaging Systems for Mediterranean Food through Innovative and Circular Solutions Based on Agri-Food Multi-Product Cascade Biorefinery (Sistemas de envasado que mejoran la vida útil de los alimentos mediterráneos mediante soluciones circulares e innovadoras basadas en una biorrefinería en cascada multiproducto agroalimentaria).

El desarrollo de nuevos bioproductos y optimización de los productos actuales con bacterias acéticas, así como el de nuevos bioproductos con aplicación en diversos sectores a partir de los residuos lignocelulósicos son las principales líneas de investigación que persigue el grupo para un futuro próximo. «Queremos avanzar en el nivel TRL (de aplicabilidad) de las líneas desarrolladas en la actualidad», señala Alejandro Rodríguez.

Másteres

Junto al trabajo de investigación, los integrantes de Biopren participan en la impartición de varios másteres. En concreto, imparten el máster de Biotecnología, el máster en Gestión Ambiental y Biodiversidad y el de Herramientas Químicas para la Empresa Agroalimentaria y Medio Ambiental, cuyo director académico es el profesor Alejandeo Rodríguez Pascual.

Además de los másteres, el equipo de Biopren colabora con el programa de doctorado en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias dentro de EIDA3 (Escuela Internacional de Doctorado en Agroalimentación).