El reto de ‘reconstruir’ conceptos matemáticos

Las profesoras del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Córdoba Natividad Adamuz Povedano y Elvira Fernández de Ahumada son dos de las docentes que colaboran en el programa UCOIncluye. Ambas coinciden en que «lo vimos como una oportunidad de enfrentarnos a una situación docente completamente distinta a la que veníamos desempeñando», si bien admiten que «no éramos conscientes del reto que iba a suponer».

En UCOIncluye, Adamuz y Fernández enseñan matemáticas funcionales. Dicen que no es muy diferente enseñar matemáticas a alumnado con discapacidad intelectual que al que no la tiene. «Nuestro desempeño docente tiene lugar, fundamentalmente, con personas adultas, y ahí siempre tenemos una labor importante de tratar de romper inercias y de cambiar la actitud hacia las matemáticas en nuestro estudiantado, generadas por experiencias previas en su paso por el sistema educativo. Lo que sí puede ser diferente es el tipo de recursos que utilizamos, en este caso tratamos de que haya una componente manipulativa con mayor protagonismo. Esta pretende ser un apoyo para «reconstruir» los conceptos matemáticos que ellos y ellas ya tienen incorporados, pero que no son capaces de usarlos en su vida cotidiana. Ahí es donde ponemos más énfasis. Se trata de hacer que las matemáticas tengan sentido para ellos y ellas como una herramienta muy útil en su día a día», explican.

Las docentes afirman que lo que más les ha llamado la atención es, «sin duda, sus capacidades. Sorprende sus ganas de aprender, su motivación, curiosidad, espontaneidad… Elementos, todos ellos, fundamentales para el aprendizaje».

Enseñar al estudiantado de UCOIncluye, «sin duda, supone un crecimiento profesional y personal. Se agudiza la necesidad de adaptación a imprevistos y a diferencias personales. Nos han hecho reflexionar sobre fundamentos básicos que asumíamos sin tanto cuestionamiento».

Esta experiencia la han podido llevar a la formación inicial de profesorado, «ya que los futuros maestros y maestras que se forman en nuestra Facultad van a tener en sus aulas estudiantes con capacidades muy diversas», recalcan Fernández y Adamuz.

En cualquier caso, las dos profesoras recomendarían a otros docentes universitarios participar en UCOIncluye. «Es una experiencia enormemente enriquecedora y una oportunidad de aprendizaje única. Quien inicia el vínculo con UCOIncluye, difícilmente quiere perderlo, ya que se crea un sentimiento de pertenencia a una iniciativa de la que ya no quieres quedarte al margen», reconocen.