La digitalización es una oportunidad, pero puede generar precariedad.

«La digitalización ya está trayendo cambios. Hoy es impensable el desarrollo y empleo sin competencias de tal tipo por las personas trabajadoras o su integración por parte de las empresas», señala el profesor Antonio Costa, quien recuerda que «son muchos los negocios que, particularmente a raíz de la pandemia, han implementado cambios para digitalizar su actividad. También lo vemos, no solo en los nuevos modelos de negocio (start-up, plataformas, etc.), sino en los tradicionales: implementación de la IA; automatización de procesos productivos; control de la forma de prestar el servicio, etc. Lo nuevo es que afecta a todo tipo de nivel profesional (particularmente a niveles medios-altos) y no solo, como hasta ahora, respecto de los menos cualificados».

En definitiva, «creo que debería ser una oportunidad para repensar competencias formativas, formas de prestar el trabajo (reduciendo el tiempo de presencialidad y las jornadas de trabajo, etc.), sostenibilidad de las pensiones, conciliación. Sin embargo, tengo la sensación, no solo de una falta de impulso (el caso del teletrabajo y su caída tras la pandemia es un síntoma claro), sino de una ausencia de una adecuada gobernanza del proceso, lo que está generando una sensación de riesgo en la población, un miedo a que implique perder su trabajo, a que se precarice o a no poder seguir el ritmo vertiginoso de los cambios o de vulneración de sus derechos fundamentales (intimidad, profesionalidad, discriminación, creaciones, etc.)», subraya Costa.

Riesgos que «no son infundados, pues ciertos grupos están aprovechando toda esta situación para una mayor precarización laboral y de las condiciones de trabajo de autónomos, etc., así como para una concentración económica y del control del proceso productivo», admite el profesor Costa quien señala que «parece increíble que algo que puede hacernos la vida más fácil, se permita que pueda ser utilizado para generar ese miedo y precariedad».