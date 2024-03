La devoción hecha arte en el centro de Andalucía

La Semana Santa de Cabra que, desde el año 1989 cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional en 1989, se abre a la participación de los egabrenses y de los visitantes, como una invitación al disfrute de los sentidos a través del rico y magnífico patrimonio histórico-artístico que sus 28 cofradías, a través de sus 31 cortejos procesionales, sacan a la calle de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección.

Imágenes llenas de calidad de los más variados estilos, que se remontan a hace más de cinco siglos. Portadas a hombros de sus hermanos costaleros, están repletas de toda una serie de elementos y símbolos tradicionales, presentados en los más variados estilos de ser procesionados por las calles y plazas, acompañados de largas filas de capuchones con cirios, cruces y cadenas o faroles. Toda una exposición de tradición y arte en la calle, en la que aún perviven elementos propios de la Semana Santa egabrense y que no se ha visto contaminada por aquellos procedentes de Sevilla, que permite disfrutar de judíos y romanos; tambores y trompetas, añafiles o abejorros (trompetas alargadas), Y la saeta de Cabra, con su singular toná y letras.

El arte barroco de artistas de los siglos XVII y XVIII, cargado de devoción, puede verse en estos días en las calles de Cabra, en sus templos, en callejuelas y avenidas con el olor a azahar propio de los primeros días de la primavera.

Tradición que se adapta a los nuevos tiempos, a través de la juventud que se hace cargo de cofradías y hermandades centenarias, que hacen posible la permanencia de esta serie de manifestaciones donde no faltan en los días previos sus actos y cultos cuaresmales.

Toda una explosión de fervor, que como apuntaba Antonio Ramón Jiménez, en uno de los ‘Cuadernos Egabrenses’, editado por el Ayuntamiento de Cabra, queda reflejado en las imágenes que procesionan, donde «cabría destacar las más antiguas, como la Virgen de la Soledad, el Cristo del Calvario, Jesús del Perdón, el Cristo del Socorro, la Virgen de la Esperanza, el Cristo de la Sangre, Jesús de la Columna o la Virgen del Socorro. Algunas de ellas están atribuidas a Pedro de Mena, José de Mora o Salzillo. Las más recientes, como el Misterio de la Oración en el Huerto, el Lavatorio, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Paz o Jesús Resucitado, son también obras de destacados imagineros, como Juan Manuel Miñarro, Manuel Escamilla o Martínez Cerrillo. Junto a estos nombres hay que destacar la labor de imagineros egabrenses, como Salvador Guzmán, Campos Serrano o Antonio Albornoz, entre otros».

VIERNES SANTO. VIRGEN DE LOS DOLORES. / José Moreno

Detalles

Sin olvidarse, añade el autor, las piezas de orfebrería donde destaca «la magnífica urna del Santo Sepulcro y destacadas piezas como palios, cruces de guía, respiraderos, candelabros o coronas, realizadas por orfebres como Manuel de los Ríos, Villarreal, Díaz Roncero o Hermanos Lama. Los bordados, efectuados por los antiguos talleres de los conventos de las Dominicas o de las Agustinas egabrenses, se complementan por otros de las Filipenses de Sevilla, las Clarisas de Alcaudete o los talleres de Cristino Lastres o Antonio Villar, entre otros. Durante siete intensos días las calles de Cabra se llenan de esplendor y emoción, en los que las cofradías salen en estación de penitencia, contando con la masiva participación de un pueblo volcado con su Semana Santa». La Semana Santa de Cabra destaca, a parte de por la religiosidad que desprende la celebración y que le da sentido, por la gran cantidad de obras de arte que guarda y que saca a la calle, conservando tallas de los mejores imagineros barrocos y de los siglos XX y XXI, conviviendo en perfecta armonía imágenes con más de cinco siglos y otras de mucho más recientes, hecho que convierte la Semana de Pasión egabrense en referente a nivel artístico. Las distintas imágenes que procesionan en la ciudad fueron realizadas en estilos artísticos distintos, según el predominante en la época de ejecución. Cada una de ellas representa un momento de la Pasión de Cristo o del Dolor de María, además de un trasfondo humano y cristiano que transmite el mensaje de Jesús.

Arte e imaginería

La gran mayoría de obras que en la actualidad procesionan en Semana Santa son fruto del gran desarrollo de la imaginería, en los siglos XVI, XVII, y XVIII, en sus vertientes andaluzas, como son las escuelas granadina y sevillana, propiciado por la excelente posición de la ciudad en el mapa que, como centro geográfico de la comunidad, la hizo partícipe de todas las corrientes escultóricas generadas en la Andalucía de entonces. Son pues muy destacables conjuntos escultóricos como el de las Angustias, de José de Mora, llegado en el siglo XVII a la ciudad, y del cual la talla de Cristo Yacente está catalogada como una de las mejores piezas de la imaginería de todos los tiempos. No menos imponente es la Dolorosa de la Soledad, de Pedro de Mena, y gran referente devocional de la comarca. También son dignas de mención, aún dejando en el tintero otras muchas tallas importantes del siglo XVII y XVIII que no tienen autor identificado o atribución clara, imágenes como la de Jesús Preso o el misterio de la Columna y Azotes, ambos atribuidos a la gubia de Salzillo; la talla del Señor de la Humildad y Paciencia, del círculo de Martínez Montañés; la magnífica Dolorosa de la Esperanza, de la escuela granadina, o el Nazareno del Dulce Nombre, atribuido a Pablo de Rojas y perteneciente a la cofradía de la Misericordia, en la que todavía no procesiona.

El resurgir cofrade y la vitalidad de las cofradías egabrenses se hace notar cada año en los estrenos que presentan para poner en la calle a sus respectivos cortejos procesionales. Así, por ejemplo, entre otros elementos y novedades a estrenar, mencionar los que hacen la Pollinita con el dorado del frontal del canasto del paso y de todas las cartelas del mismo, efectuado en el taller de la artesana cordobesa Francisca María González Gallego; la realización integral de los doce apóstoles que acompañan al Señor en el cortejo y las nuevas caretas, realizadas con modelado 3D, e impresas en resina especial con policromías al óleo, basadas en las antiguas caretas, materializadas por el imaginero onubense José Miguel Sánchez Rodríguez.

VIERNES SANTO. ROCÍO DE PASIÓN. / José Moreno

Incorporaciones

La Misericordia incorpora la restauración de la corona procesional de la imagen o una nueva tanda de medallas para los nuevos hermanos y el escudo de la hermandad vectorizado. El Lavatorio estrena una túnica de sarga blanca para su imagen titular y El Huerto, una nueva marcha dedicada a Jesús de las Penas, llamada ‘Junto al Señor de las Penas’, de José Manuel Sánchez Crespillo, a cargo de la agrupación musical Nuestra Señora de las Angustias de Alcalá la Real (Jaén) y nuevos juegos de túnicas. Por su parte, el Cristo de la Sangre cuenta con un nuevo incensario para la estación de penitencia y 10 equipos de nazarenos y 6 tambores enlutados. De otro lado, la Sentencia y Paz estrena una cruz bañada en plata, con inscrustación de esmeralda en tono agua marina con zafiro azul para la Santísima Virgen de la Paz, donada por el consiliario de la hermandad, Mario González González, mientras que El Buen Fin hace lo propio con un ajuar litúrgico y de cultos; la mejora de las varas de presidencia; mueva orla de cultos y nuevos equipos de nazarenos.

En el caso de Las Necesidades se conocerá la fase final de restauración del paso procesional en los talleres de Rafael Molina y restauración de los candelabros del trono y La Piedad cambia este año su sede, teniéndola en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, presentando un nuevo recorrido, donde destaca el paso por las calles Santa Ana y La Cruz además de, entre otros, un nuevo tocado para su imagen titular.

Por otra parte, El Preso presenta cinco juegos completos de túnicas y una marcha dedicada por la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Salud, denominada ‘Señor de las Multitudes’, compuesta por José María Sánchez Martín y La Columna y Caridad incorpora la talla del respiradero trasero del paso de misterio, realizada por el tallista sevillano José Antonio García Flores y una saya bordada en oro fino y terciopelo rosa palo, diseñada por Jesús Benzal y realizada y donada por Javier Moreno. Además, presenta unas enaguas antiguas, bordadas en seda blanca para la Virgen de la Caridad; broche de plata, donado por una familia devota; broche de plata con pedrería, donado por la exaltadora María del Mar Arroyo García, además de la marcha ‘En ti creo’, dedicada a Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y obra del prestigioso compositor sevillano Francisco Javier Torres Simón.

Paso a paso DOMINGO DE RAMOS La Pollinita. Salida: Iglesia conventual de las Agustinas (11.45 h). Misericordia. Salida: Parroquia de Los Remedios (18.15 h). Lavatorio. Hora: Parroquia de Asunción y Ángeles (18.40 h). Huerto. Salida: Parroquia de Asunción (19.20 h). LUNES SANTO Calvario y Rosario. Salida: Parroquia de los Remedios (19.50 h). Sangre. Salida: Parroquia de Asunción (22.00 h). MARTES SANTO Sentencia y Paz. Salida: Parroquia de San Francisco y San Rodrigo (19.20 h). MIÉRCOLES SANTO Buen Fin. Salida: Capilla del Convento de las Escolapias. (19.20 h). Necesidades. Salida: Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (19.45 h). JUEVES SANTO Expiración. Salida: Capilla de la Fundación Termens (00.30 h). Piedad. Salida: Parroquia Santo Domingo (13.00 h). Preso. Salida: Parroquia de Asunción (18.50 h). Columna y Caridad. Salida: Parroquia de Asunción (19.30h). Esperanza. Salida: Parroquia Santo Domingo (19.00 h). Vera Cruz. Salida: Iglesia de San Juan Bautista (20.30 h). VIERNES SANTO Silencio. Salida: Parroquia Santo Domingo (01.00 h). Humildad y Paciencia. Salida: Parroquia Santo Domingo (06.00 h). Nazareno. Salida: Parroquia de Asunción (12.15 h). Rocío de Pasión. Salida: Parroquia de Asunción (17.50 h). Descendimiento. Salida: Casa hermandad Barrio del Cerro (19.00 h). Tradicional desfile. Salida: Centro filarmónico (19.30 h). Angustias. Salida: Iglesia conventual de las Agustinas (20.00 h). Sepulcro. Salida: Parroquia de La Asunción (20.40 h). Dolores. Salida: Parroquia de La Asunción (21.10 h). SÁBADO SANTO Perdón. Salida: Iglesia conventual de las Agustinas (00.01 h). Soledad. Salida: Parroquia de los Remedios (11.00 h). Socorro. Salida: Parroquia de Asunción (20.00 h). DOMINGO DE RESURRECCIÓN Resucitado. Salida: Santo Domingo (12.00 h).

