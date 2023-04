¿Eres costalero? Te ofrecemos algunas recomendaciones para evitar las lesiones, porque la devoción religiosa y la tradición no tiene que estar reñida con la seguridad y la salud. Y las lesiones no llegan por casualidad. No en vano, los costaleros de la Semana Santa de Córdoba llegan a soportar más de 60 kilos de peso de media. Las articulaciones y la columna vertebral son las zonas donde hay que prestar más atención.

El desgaste de la columna se asocia en numerosas ocasiones a la edad, pero se trata de una visión parcial e incompleta, ya que los excesos e impactos a los que se la somete a lo largo de nuestra vida tienen una alta incidencia en ese deterioro. Si a los diferentes problemas que la columna vertebral debe afrontar vinculados con el día a día, el trabajo y el deporte, le sumamos el alto impacto que supone participar en los actos procesionales en Semana Santa -más los ensayos de los meses previos- los problemas más comunes se agudizan; además de aparecer otros nuevos. Guía de la Semana Santa de Córdoba: hermandades, itinerarios y horarios Lumbago, ciática, hernia discal y el desgaste de la columna vertebral (artrosis) son los trastornos más habituales. Derivados de la compresión de la columna, que con este sobreesfuerzo es mucho más intensa de lo habitual, tienen efectos negativos a lo largo de toda la vida. Los costales están afectando gravemente a la columna y por eso deben cuidarse previa y posteriormente para no tener que renunciar a su participación en una procesión e, incluso, a su autonomía. ¿Qué lesiones son las más habituales de los costaleros? Clasificándolas de menor a mayor gravedad podemos resumirlas en: Sobrecargas musculares

Contracturas

Lesiones articulares

Inflamación en articulaciones

Agravamiento o producción de lesiones discales (hernias)

Atrapamiento de raíces nerviosas en el miembro superior. Una mala postura con el cuello en la trabajadera al estar bajo el paso puede llegar a producir parestesias en los brazos o manos, es decir, adormecimiento o falta de sensibilidad por un mal apoyo, que puede aumentar hasta una sensación de quemadura o de pinchazos. Esta es una de las lesiones habituales. ¿Cómo ha de preparase un costalero? La preparación comienza antes y se mantiene durante y después del día de la procesión. Antes de la procesión se trataría de recomendaciones obvias como mejorar la forma física o mantenerla. Para ello, es importante empezar unos meses antes con un programa específico de fortalecimiento muscular y cardiovascular. Es recomendable un reconocimiento médico previo y acudir al fisioterapeuta. El día de la procesión será necesario proteger las zonas sensibles con fajas protectoras para la zona lumbar, por ejemplo, para evitar lesiones y hernias discales. Muy importante, el calzado adecuado. Consejos de los podólogos para los cofrades: cómo cuidar los pies esta Semana Santa Ya bajo el paso, muy importante será hidratación, así como aprovechar las pausas para hacer estiramientos y revisar el costal. Tras la procesión: bebidas isotónicas para rehidratarse y aplicar frío en las articulaciones. Los baños parciales en agua fría ayudarán a relajar la musculatura y activar la circulación. Centro de Atención al Costalero La Agrupación de Cofradías de Córdoba vuelve a poner a disposición de los costaleros un centro de atención a través del convenio con la clínica Gema León (c/ isla de Menorca 4). Para acceder a este servicio gratuito los costaleros tendrán que aportar la papeleta de sitio de la hermandad con la que participan en la estación de penitencia, además de un número de teléfono para confirmar las reservas y el documento nacional de identidad. Las citas se solicitan al teléfono de la clínica: 957782479 o 656850757