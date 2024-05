Desde hace más de una década, Rafael Roldán Villalobos se encuentra al frente de la presidencia del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba. El profesional hace un recorrido por la situación actual de la profesión. También aporta su visión sobre los problemas fundamentales del sector y detalla la función del colegio y el estado de la salud bucodental de los cordobeses.

Actualmente, ¿qué dificultades afronta la profesión?

A grandes rasgos, se vienen repitiendo los mismos problemas desde hace años, básicamente, porque no se han adoptado medidas eficientes para solucionarlos. Por ejemplo, nos sigue preocupando y mucho, por la incidencia que tiene sobre la salud oral, que no exista una legislación clara y contundente que regule la publicidad sanitaria. La ley que estamos proponiendo desde nuestro Consejo General tiene como objetivo asegurar que todas las comunicaciones comerciales relacionadas con la salud sean exactas y verídicas para garantizar la seguridad del paciente. Es decir, que la publicidad sanitaria sea exclusivamente informativa y no incite al consumo. Ofrecemos servicios sanitarios, no meros productos de consumo. Los dentistas somos profesionales sanitarios y nuestra función primordial es prevenir las enfermedades bucodentales y, llegado el caso, practicar el tratamiento más acorde a la patología del paciente: publicitarse es lícito, pero siempre desde la perspectiva de la salud.

«Continuamos luchando por una reforma de la Ley de Sociedades Profesionales».

Muy en sintonía con lo anterior, continuamos luchando por una reforma de la Ley de Sociedades Profesionales, que es la que prevé que los Colegios Profesionales puedan sancionar deontológicamente a aquellas compañías que lleven a cabo actividades para las que se requiere la colegiación obligatoria, al tiempo que contempla medidas para asegurar que el control empresarial de las empresas del sector quede en manos de profesionales colegiados. El colegio, como Corporación de Derecho Público, no entra en valoraciones sobre modelos de negocio. Nuestra función es defender una odontología ética basada en la evidencia científica y en proporcionar la mejor asistencia al paciente, pero sí debemos velar para que no existan resquicios legales que permitan el acceso al Registro Mercantil de auténticas sociedades profesionales como si fueran sociedades de intermediación que se sitúen fuera del ámbito de aplicación de dicha ley.

Otra lacra en nuestra profesión desde hace años es el intrusismo. Sólo a los dentistas nos capacita la ley para realizar el conjunto de actividades de prevención, diagnóstico y de tratamiento de las enfermedades de la boca, los dientes y los maxilares (sin que esta norma suponga un límite a las atribuciones y competencias que tienen los cirujanos maxilofaciales). Sin embargo, continuamos recibiendo reclamaciones de pacientes que denuncian que su tratamiento bucodental lo ha llevado a cabo una persona que no está ni legal ni científicamente capacitada para ello.

Junta de Gobierno. / Codecor

Nos preocupa hondamente la plétora profesional. Cada año es mayor el número de egresados de nuestras facultades de odontología, tanto públicas como privadas, porque cada año se incrementa el número de universidades que incluyen el Grado de Odontología en sus estudios. Este aumento del número de dentistas no es directamente proporcional a un crecimiento en la demanda de servicios odontológicos por parte de los pacientes, entre otras razones, porque la salud bucodental sigue siendo 'la gran olvidada en nuestro país'. La OMS recomienda un dentista por cada 3.500 habitantes, mientras que en España esta ratio se sitúa en uno por cada 1.192, destacando que, según los últimos datos, entre los años 2010 y 2020 se ha producido un incremento del 43% en el número de dentistas en España.

Por último, estamos solicitando a las Administraciones implicadas la aprobación de especialidades en odontología. España es el único país europeo donde no hay reconocida ninguna especialización en las diferentes disciplinas de nuestra profesión, lo que supone que nuestros dentistas no pueden competir en el exterior en las mismas condiciones que el resto de los profesionales comunitarios, aunque hayan realizado los estudios que los habiliten.

Fundamentalmente, ¿qué demandan los dentistas cordobeses?

Los problemas de nuestros colegiados son básicamente los mismos que los del resto de las provincias: una fuerte burocratización de la profesión; la competencia a la que se ven sometidos por esas clínicas dentales con titularidad ajena a la profesión, en las que priman intereses económicos en lugar de los que realmente nos deben de mover como profesionales sanitarios; y la falta de concienciación de la población en la prevención y curación de enfermedades bucodentales.

«El incremento del número de dentistas ha alcanzado una ratio muy superior a la aconsejada por la OMS».

Es necesario que nuestro ejercicio profesional se lleve a cabo bajo los más estrictos protocolos sanitarios de seguridad para el paciente. Por ello, desde hace años venimos implementando rigurosas medidas de desinfección y esterilización en nuestras clínicas dentales para evitar la transmisión cruzada de enfermedades paciente-personal de clínica-paciente. Estos mecanismos de control son fiscalizados por la Administración Sanitaria en sus periódicas visitas de inspección en las que, además, vigilan el cumplimiento de los procesos asistenciales, la seguridad en el uso de infraestructuras y equipamiento, el uso seguro de la medicación y productos sanitarios, la gestión de los residuos generados en nuestras consultas y el cumplimiento de los derechos que la ley otorga a los pacientes. Al tener nuestra actividad la doble vertiente sanitaria y empresarial, a todo lo anterior debemos añadir el cumplimiento tanto de las normas específicas para centros sanitarios, como aquellas otras a las que están sometidas todas las empresas (prevención de riesgos laborales, protección de datos, fiscal, laboral, etc.). Esto ha derivado en una fuerte burocratización de nuestra actividad profesional que, en ocasiones, nos abruma.

El presidente del colegio en su despacho. / Codecor

Además, como he comentado anteriormente, el incremento del número de dentistas ha alcanzado una ratio muy superior a la aconsejada por la OMS. Ello, junto con la falta de concienciación de la población de la importancia que tiene el cuidado de la boca y la prevención de las enfermedades orales, y la incidencia de éstas en la salud general de nuestro organismo, así como las crisis económicas que hemos venido padeciendo en los últimos años que han retraído las visitas al dentista, ha originado que la oferta de servicios odontológicos sea muy superior a la demanda de los mismos, abocándonos a una fuerte competencia entre los profesionales, que no siempre es beneficiosa para el paciente ni en términos económicos ni en términos de salud y que favorece que muchos de nuestros compañeros, sobre todo los recién egresados, trabajen en condiciones poco favorables.

¿Qué papel juega el colegio en la sociedad?

El Colegio de Dentistas de Córdoba es una Corporación de Derecho Público que tiene entre sus funciones la ordenación del ejercicio de la profesión de dentista dentro del marco legal y en el ámbito de sus competencias. La formación continuada es, sin duda alguna, uno de los fines fundamentales de nuestra organización, ya que gracias a ella los dentistas alcanzan la excelencia clínica. Por tanto, su formación permanente y la continua actualización de sus conocimientos y prácticas también repercuten en la salud bucodental de la población.

Reunión Junta de Gobierno. / Codecor

En cuanto a las funciones que tenemos designadas con nuestros conciudadanos, tengo que destacar el trabajo que viene realizando nuestra Comisión de Ética y Deontología que atiende, valora y tramita las reclamaciones que llegan a nuestro colegio y que pudieran ser constitutivas de una posible infracción del Código de Ética y Deontología Español. De tratarse de una reclamación relacionada con la praxis clínica, dicha Comisión Deontológica, en beneficio de la salud bucodental de la población en general, y de la profesión en particular, realiza una labor mediadora entre las partes en conflicto, mediación que no puede llevarse a efecto, en ningún caso, cuando la reclamación se interpone contra una sociedad mercantil, dado que éstas no pertenecen a su ámbito colegial. Debo resaltar, asimismo, la labor social que llevamos a cabo favoreciendo convenios con entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que nos solicitan colaborar en proyectos dirigidos a personas en riesgo de exclusión social tanto para la entrega de material de higiene bucodental como para la organización de talleres sobre prevención de enfermedades orales y hábitos saludables para tener una boca sana. En relación con esta parcela divulgativa, es muy importante el intenso trabajo que venimos realizando desde hace varios años en los medios de comunicación y redes sociales con campañas informativas sobre salud bucodental.

¿Cuál es el estado de la salud bucodental de los cordobeses?

Según los datos presentados en el atlas, 'La Salud Bucodental en la Unión Europea', elaborado en 2022 por el Consejo General de Dentistas de España, nuestro país junto a Hungría, Rumanía y Chipre, se sitúan a la cola de las visitas anuales al dentista. Por otro lado, España ocupa la parte baja del ranking en cuanto a la participación pública en el gasto dental con una cobertura de tan solo el 2%. Con estos dos datos presentes, al que habría que añadir la falta de campañas de sensibilización y de prevención de las enfermedades orales por parte de la Administración Pública, podemos deducir fácilmente que, tanto en nuestra provincia como en el resto del territorio nacional, el estado de nuestra salud bucodental no es el más idóneo. Las cifras de la incidencia de las enfermedades bucodentales en la población empeoran conforme nos adentramos en las capas sociales más desfavorecidas, uniéndose en estos casos a la falta de recursos económicos, las carencias educativas y formativas. La población tiene muy interiorizado que cuidar de nuestra salud oral supone un fuerte desembolso económico y que 'ir al dentista es caro'.

Sede del Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba. / Codecor

Sin embargo, no está en el aire la pregunta de por qué la sanidad pública no financia, o al menos cofinancia, como ocurre en otros países, la prevención y curación de las enfermedades bucodentales limitando su participación a determinadas prestaciones; ni conoce los altos costes económicos que supone para los dentistas llevar a cabo su ejercicio profesional (la infraestructura necesaria, el elevado gasto en instrumental y material imprescindibles en una clínica dental y un largo etc.). Bajo mi punto de vista, la salud bucodental es costosa para nuestros conciudadanos porque apenas tiene participación pública como en el resto de las enfermedades, recayendo toda la inversión necesaria para atenderlas en nuestras empresas (centros sanitarios) privadas. Sin información, que viene dada en las campañas de concienciación en las que se incluyan recomendaciones sobre hábitos saludables y de higiene oral y sobre la importancia de cuidar la salud bucodental, no hay prevención y sin prevención las patologías orales se agravan y, además de la repercusión que este agravamiento tiene sobre nuestro organismo, su curación se hace más costosa. Y no nos olvidemos de que mantener una buena salud bucodental es una parte fundamental de nuestra salud general, porque las patologías orales tienen gran incidencia en otras enfermedades de nuestro organismo.

¿Cómo puedo contactar con el Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba?