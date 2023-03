El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, justo antes del debate y votación en el Congreso de la toma en consideración de la propuesta socialista para modificar la norma del ‘solo sí es sí’, el anteproyecto de ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión. Anunciado por Pedro Sánchez el pasado sábado sin consensuarlo con Unidas Podemos, el texto es en parte una respuesta a la división en el Gobierno por el aumento de las penas a los agresores sexuales, a 24 horas del Día Internacional de la Mujer. Estos son los apartados más importantes de una norma cuya entrada en vigor antes de las elecciones generales no está garantizada.

Listas cremallera

Según la nueva norma, las candidaturas electorales deberán tener una composición paritaria, de manera que hombres y mujeres se vayan integrando en las listas de manera alternativa. La medida, que implica cambiar la ley de régimen electoral general, se aplicará en todos los comicios.

Composición del Gobierno

La presencia de hombres y mujeres tendrá que ser equilibrada en el Gobierno central, pero no en los ejecutivos autonómicos. Al menos el 40% de los titulares de las vicepresidencias y los ministerios deberán pertenecer a uno de los sexos.

Grandes empresas

En los consejos de administración de las grandes compañías también se exigirá un mínimo del 40% del sexo menos repesentado. En la actualidad, el porcentaje no llega al 30%. “Se velará por que esta composición concurra también en la alta dirección de la empresa”, señala el Gobierno. La medida, para la que se establecen determinados objetivos vinculados a un calendario, será de aplicación en todas las sociedades cotizadas y en las entidades de interés público que cuenten con más de 250 trabajadores y su cifra anual de negocios sea superior a 50 millones de euros o su total de partidas en activo sea de más de 43 millones. El texto aprobado por el Consejo de Ministros implica reformar la ley de sociedades de capital y la ley de mercados de valores y de los servicios de inversión.

Colegios profesionales y jurados

La representación paritaria será asimismo obligatoria en las Juntas de Gobierno de los consejos generales y los colegios profesionales a partir del 30 de junio de 2026. En el mismo sentido, los tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones financiados con dinero público deberán estar compuestos en al menos un 40% por el sexo menos representado.

Entrada en vigor

Hay muchas dudas sobre la entrada en vigor de la ley antes de que culmine la legislatura, a finales de año si no hay adelanto. El dictamen del Consejo de Estado resulta aquí necesario y los plazos de tramitación parlamentaria también dificultan la intención del Gobierno de aprobar definitivamente la norma lo antes posible. “Vamos a trabajar para que se pueda aprobar en los meses que tenemos por delante”, dijo el lunes la portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría. El PP considera que la iniciativa va por “el buen camino”, pero no se ha comprometido a hacerla suya si llega al Gobierno en diciembre y aún no ha entrado en vigor.