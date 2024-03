Geointegral, la empresa andaluza referente nacional en geotermia.

Con más de 350 instalaciones que abastecen de climatización sostenible o calor de proceso a más de 900 hogares, industrias y establecimientos en toda España, Geointegral se ha convertido en un referente, tanto en Andalucía como a nivel nacional, en su sector y especialmente en la tecnología geotérmica, gracias al talento de profesionales de nuestra comunidad y su tejido industrial del que se abastece para prestar sus servicios.

La compañía se encuentra en plena expansión y acaba de embarcarse en nuevo plan estratégico.

Movidos por el compromiso de un futuro sostenible y de la generación de empleo y riqueza en Andalucía, Geointegral lleva más de 13 años prestando servicios de ingeniería e instalación de sistemas de climatización y generación térmica sostenible manteniendo el más alto nivel de calidad y generando más de 60 empleos directos e indirectos. La excelencia en el servicio, el apoyo en el tejido industrial andaluz y su cuidada atención al cliente definen a esta empresa.

Uno de los profesionales de Geointegral. / Geointegral

Nuevo plan estratégico

Actualmente la compañía se encuentra en plena expansión y acaba de embarcarse en nuevo plan estratégico que le conducirá a quintuplicar sus instalaciones en los próximos tres años. En palabras de su director general, David Díaz, “el camino que nos encontramos recorriendo se fundamenta en el talento humano de la empresa, una solidad experiencia y la creencia en el servicio que prestamos. Acabamos de inaugurar nueva sede y seguimos captando y desarrollando talento porque los clientes y canales, tanto arquitecturas como ingenierías, fruto de los resultados, confían en nosotros sus actuales y futuros proyectos”.

¿Qué es la energía geotérmica?

La energía geotérmica es una tecnología madura menos conocida en España que en los últimos años ha ganado protagonismo por la crisis de Ucrania, el incremento del coste de la energía y la necesidad de una independencia energética nacional. Tal y como indica Lorenzo Martínez, cofundador de Geointegral y director de operaciones, “al margen de la repercusión mediática de los últimos meses respecto a la aplicación de Geotermia en la generación de energía eléctrica, la geotermia tiene potencial para sustituir el 100% de la climatización y calor de proceso en media-baja temperatura, tanto en Andalucía como en España, y en este sentido hablamos del 50-60% del consumo total de energía, no existiendo hoy día barreras tecnológicas o económicas para su aplicación. Se trata solamente de que no se conoce esta opción, de ahí el continuo esfuerzo que desde Geointegral realizamos en dar a conocer esta tecnología mediante charlas y conferencias en colegios profesionales y congresos del sector, así como reuniones con el sector promotor de vivienda” .

Exterior de la empresa. / Geointegral

Impacto de su aplicación

Buena prueba del impacto de la aplicación de geotermia nos la traslada Miguel Ángel Giménez Luque, consejero delegado de las clínicas de fisioterapia Always On, en cuya sede de Avenida de la Arruzafa, nº 15, de Córdoba, Geointegral diseño e instaló una solución de geotermia que lleva en marcha desde hace más de cuatro años. Giménez Luque argumenta que “nos mueve la innovación y disponer de la última tecnología para tratar la recuperación rápida y precoz de nuestros pacientes, por lo que no podíamos prescindir de la tecnología más eficiente para que nuestros clientes dispongan de los mayores estándares de confort en el centro. Este factor, unido a una drástica reducción de los costes operativos del centro, en lo que a energía se refiere, nos condujo a la elección de la geotermia y de Geointegral, y podemos afirmar que fue un rotundo acierto”.

Uno de los proyectos de la empresa. / Geointegral

Este es uno de los ejemplos de los proyectos realizados por Geointegral, hoy día son numerosos los proyectos, tanto ejecutados como en fase de proyecto, tal y como indica Lorenzo Martínez, “por suerte son muchos los proyectos que hemos realizado a día de hoy y muchos más los que están en fase de proyecto y que estamos iniciando o iniciaremos a lo largo de 2024. Percibimos un interés y confianza creciente en la Geotermia, lo que nos enorgullece como pioneros en España de esta tecnología y el papel que nos ha tocado desempeñar en esta primera etapa, ahora crecemos para dar respuesta a la demanda del sector residencial, industrial y terciario, para que el cliente tenga el servicio que se merece y nuestra región y país alcance los estándares de sostenibilidad que necesita”.

¿Cómo puedo contactar con Geointegral?

