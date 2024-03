Cita pendiente para junio

Ahora parece que sí, que junio será el mes en el que el BCE invierta el actual ciclo de tipos de interés y dé el primer paso, con el recorte de 25 puntos básicos, 0,25 por ciento, del precio del dinero.

Los mercados están descontando lo que han dicho los propios dirigentes del BCE, comenzando por su presidenta y reiterado por su vicepresidente, y se espera una reafirmación en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo mes de abril, de manera tal que el euribor, que se ha elevado en febrero y marzo, recupere la senda del descenso.

La prudencia en dar inicio al proceso de bajada de tipos responde a la necesaria seguridad de que este no tendrá que detenerse a las primeras de cambio. Es decir, que la evolución de la economía no requerirá nuevas subidas por una rebaja demasiado prematura porque la inflación no esté lo suficientemente embridada.

Ese control de la inflación tiene que ver con la evolución de la productividad y de los salarios, afectando a los costes laborales unitarios, los conocidos como CLUs.

Esta evolución, donde la productividad está a la baja y los salarios al alza, es una combinación extremadamente negativa para la inflación y preocupa lo suficiente en Francfort para que se justifique su posición y cautelas. Algo que no sucede al otro lado del Atlántico, donde la Reserva Federal se encuentra con una economía cuyo rendimiento soporta sus actuales niveles de tipos superiores al cinco por ciento.

No obstante, las expectativas de la mayoría del mercado estiman que el BCE seguirá reduciendo los tipos a lo largo del año aunque siempre con la premisa de 25 puntos básicos en cada recorte. Es decir, el gradualismo que ya habían trasladado desde el otoño pasado las distintas voces del Consejo de Gobierno del supervisor europeo. Poco a poco y con tiempo.

El 6,5% es el beneficio de las empresas no financieras en 2023 Según el Banco de España, todos los sectores de actividad registraron números positivos salvo la industria, afectada por los costes energéticos

Suscríbete para seguir leyendo