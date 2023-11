Entre 80 y 100 dólares para 2024

La reunión que la OPEP iba a celebrar este fin de semana se ha trasladado al próximo jueves por las tensiones entre Arabia Saudí y otros miembros en cuanto a la producción.

Y es que el país árabe, que ya encabezó los últimos recortes productivos en julio pasado, a un millón de barriles diarios, considera que otros países más pequeños, como Angola o Nigeria, deberían seguir el año próximo con las reducciones de cuota en la línea que marque Riad.

La referencia para Europa del precio del petróleo, el del barril de Brent, o del Mar del Norte, estuvo el viernes en torno a los 81 dólares

Esos últimos recortes llevaron al barril de brent a rozar los 100 dólares a principio de septiembre y puso la mirada de los analistas en un periodo prolongado de precios en ese rango a lo largo de 2024. Sin embargo, la situación hoy ha dado un giro de 180 grados. La producción en otros países que no pertenecen al cártel, como por ejemplo Estados Unidos u otros más pequeños, como Guayana, está compensando de sobra los recortes. De hecho, los inventarios petroleros de los hubs europeos están ahora mismo en máximos mientras los principales mercados de consumo, la propia Europa, lo ha reducido por el estancamiento de sus economías.

Junto a lo anterior, los efectos del conflicto en Oriente Próximo no han tenido la incidencia que se esperaba y la ansiada recuperación de la demanda en China no acaba de llegar, entre otras cosas por los problemas internos de la economía asiática, comenzando por una crisis inmobiliaria de la que todavía no se conoce el auténtico alcance.

En este escenario, Goldman Sachs considera que el rango de precios del barril para 2024 se moverá entre los 80 y 100 dólares; de hecho, los futuros se mantienen en dichos niveles, mientras no haya desequilibrios políticos de consideración dentro del cártel petrolero. El próximo jueves 30 se verá donde se encuentra la organización tras su convocatoria.