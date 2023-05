La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha estado en la tarde de este martes en la Feria de Córdoba para hacer campaña electoral a favor de Hacemos Córdoba y su candidato a la Alcaldía, Juan Hidalgo. Montero pertenece a Podemos, una de las seis formaciones políticas de izquierdas que han conformado una lista de consenso amplia para las próximas municipales en la ciudad.

La titular de la cartera de Igualdad ha apelado al voto de los indecisos, que según su opinión suelen decantarse en las últimas horas, para inclinar la balanza a favor de la coalición. "Les pido el voto especialmente a los indecisos, que suelen decidir en las últimas horas de campaña, por favor que voten a Juan Hidalgo para tener en Córdoba un gobierno progresista", ha dicho Montero.

Montero ha aprovechado su visita a la Feria para saludar a algunos simpatizantes a la entrada del Real, y posteriormente ha atendido a los medios de comunicación en la caseta de la asociación ASPA. Es allí donde se ha despachado contra el gobierno local del PP, al que ha acusado de promover las privatizaciones y dejar de lado los derechos sociales. En su alocución, Montero ha indicado que "Hacemos Córdoba es la fuerza decisiva para sacar al PP y sus políticas contrarias a los derechos humanos, que nunca apuestan por los derechos de la comunidad LGTBI".

Por el contrario, la coalición de izquierdas se presenta con un proyecto que "es decisivo para que las políticas feministas y LGTBI avancen, para que Córdoba sea conocida como una ciudad que garantiza servicios públicos de calidad y políticas progresistas. Por eso se tiene que seguir conociendo a Córdoba", según sus propias palabras. La ministra no ha destacado ninguna propuesta concreta del programa de Hacemos Córdoba para la ciudad.

El caso Vinicius

Sí se ha referido, sin embargo, a un caso de actualidad política y social en todo el país, como son los insultos racistas al jugador del Real Madrid de fútbol Vinicius, natural de Brasil, que lleva meses soportando -y denunciándolo públicamente- las ofensas de los hinchas de equipos contrarios. El debate, aunque no es nuevo, ha calado hondo en esta ocasión y hay quien afirma con contundencia que los agravios raciales contra Vinicius no indican que en España haya racismo. Para Montero, por el contrario, no hay duda: es "una realidad estructural en nuestro país". Con esas palabras, la ministra ha dejado claro que el caso del jugador del Madrid no es aislado, sino un problema enquistado en la sociedad.

Para atajar estos comportamientos, Montero ha apostado por la educación y la formación. "El compromiso antirracista hay que enseñarlo en las escuelas desde muy pequeñitos", ha dicho en la Feria de Córdoba. Además, ha abogado por presionar al PSOE, su socio en el Gobierno central, para aprobar cuanto antes una ley contra el racismo.

También ha tenido palabras para la Federación Española de Fútbol, organismo al que asegura que el Ministerio de Igualdad ya se ha dirigido para pedir explicaciones. "No puede seguir ocurriendo que solo se paralice un partido cuando un árbitro lo decida", ha criticado la ministra.