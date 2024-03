Un Córdoba Futsal de récord: ya iguala su registro histórico de victorias como visitante en Primera

En el peor momento, la mejor cara. Este Córdoba Futsal quiere cerrar ciclo dejando una huella en la historia. La catarata de contratiempos -el principal, una plaga de lesiones horrible desde el inicio de temporada y con un goteo dramático hasta el día de hoy- no ha impedido al equipo de Josan González apalabrar su objetivo inicial, la permanencia en Primera División, y permitirse la licencia de soñar con algo aún mejor. ¿Una plaza en el play off por el título? No sería mala manera de festejar el décimo aniversario de existencia del club. De momento, los números y el rendimiento del grupo conceden una esperanza. Sin obsesión, pero sin abrazar el victimismo. Si no lo hizo antes, teniendo motivos, tampoco parece que ahora, a ocho jornadas del final de la fase regular, vaya a hacerlo.

El Córdoba Futsal celebra la victoria lograda en Jaén. / EDU LUQUE

Un récord en el "infierno" de Tudela

El Ciudad de Tudela, el hogar del Ribera Navarra, fue el escenario de una victoria fundamental para cimentar la permanencia y de un registro de impacto: el inapelable 1-4 en la pista navarra supuso la cuarta salida saldada con tres puntos en la maleta, una cosecha que iguala a la lograda en el curso 20-21. En aquella temporada, la segunda de vida de los blanquiverdes en la élite, la marcha en los viajes fue muy productiva: ganaron en las pistas del Betis (1-2), Ribera 3-4), Zaragoza (1-2) y Jaén (2-3). Curiosamente, los éxitos en la Liga 23-24 están llegando en las mismas plazas. Los de Josan han doblegado al Betis (2-4), Jaén (4-6), Ribera (1-4) y Noia (2-4).

En las temporadas anteriores, el Córdoba Futsal se mostró como un visitante discreto. En la de su estreno en Primera División solamente logró puntuar en dos salidas: ganó al Levante (2-3) en el primer partido fuera de casa de su historia en la élite, pero después solamente pudo sacar un punto en Zaragoza (1-1). Aquel campeonato 19-20 se paralizó por la pandemia del covid-19 y quedaron siete jornadas en el aire. Cuando todo se detuvo, el Córdoba estaba antepenúltimo, a dos puntos del descenso, y después de empatar en Vista Alegre con el Zaragoza (4-4) destituyó a Maca y fichó a Josan González, que ni siquiera pudo debutar en partido oficial.

En las campañas 21-22 y 22-23, el balance como viajero fue de 10 puntos en cada temporada. En la primera ganó dos veces -al Burela (1-4) y a ElPozo Murcia (0-2)-, mientras que en la pasada volvió victorioso en tres oportunidades: Xota Osasuna Magna (2-3), Quesos Hidalgo Manzanares (2-3) y Levante (4-6).

Un paso adelante: el límite de los 15 puntos

El Córdoba Futsal ya ha igualado el número de victorias lejos de Vista Alegre y tiene todavía tres salidas por delante. Los cordobesistas tendrán que rendir visita al Manzanares Arena para medirse al Quesos Hidalgo Manzanares, el Pabellón Jorge Garbajosa del Movistar Inter y el Polideportivo Anaitasuna del Xota Osasuna Magna. Tres recintos de fuste, el hogar de equipos que están peleando por el play off por el título.

Josan González, durante un encuentro del Córdoba Futsal. / A.J. GONZÁLEZ

Con una victoria más en cualquiera de ellos, el Córdoba batiría su panel de victorias fuera de casa en Primera División y, a la vez, igualaría su mejor registro de puntos como forastero, que está situado en los 15 que obtuvo en la temporada 20-21. En aquel campeonato, los de Josan añadieron a sus cuatro triunfos tres empates: Antequera (1-1), Peñíscola (3-3) y Burela (2-2). Hay, sin embargo, un dato relevante a la hora de calibrar este récord. En la temporada del vigente récord hubo dos equipos más .y por lo tanto, cuatro partidos añadidos- en la máxima categoría, que se disputó con 18 integrantes debido a que por la pandemia del covid-19 se suprimieron los descensos a Segunda. Así, por porcentaje de puntos logrados en función de las jornadas disputadas, el actual Córdoba Futsal sería el mejor de siempre en Primera División.

Y otras marcas a la vista

El Córdoba Futsal vuelve a recobrar la ilusión en disputar, por primera vez, una eliminatoria por el título en Primera División, en una fase reservada a los ocho primeros clasificados al final de las 30 jornadas de la Liga regular. Los blanquiverdes están en este momento décimos, con 27 puntos, a cinco de distancia del octavo, que es el Movistar Inter, que tiene 32 y al que tendrá que visitar aún. El presidente de la entidad, José García Román, ya verbalizó públicamente su deseo de celebrar el décimo aniversario del club con una clasificación para las eliminatorias finales.

El mejor puesto histórico del club es el décimo primero, logrado en la campaña 21-22, en la que se quedó a ocho puntos del play off y a doce del descenso. En las otras dos temporadas completas -la primera fue suspendida por covid- el Córdoba Futsal terminó en la posición número 13, salvándose en la última jornada del play out de permanencia en la última jornada en la primera y del descenso automático a Segunda División en la segunda gracias al golaverage particular con el UMA Antequera.