El Córdoba Futsal se agiganta ante el Ribera y gana por calidad y oficio

Partidos así marcan destinos. El Córdoba Futsal dio una lección de inteligencia y perseverancia para ganar por 1-4 al Ribera Navarra, un adversario que necesitaba la victoria imperiosamente y se amparaba en el calor de su cancha, el pabellón Ciudad de Tudela, respetado y temido por los visitantes en la Primera División. El equipo blanquiverde solo había ganado una vez allí ante un equipo que siempre se le atravesaba. En esta ocasión no hubo debate: los de Josan fueron mejores. Hicieron su trabajo y honraron el oficio con una actuación casi impecable.

Formación del Córdoba Futsal en el Ciudad de Tudela ante el Ribera Navarra. / Ribera FS

Tal y como se podía esperar, el Ribera Navarra tuvo una puesta en escena electrizante, con mucha presión y dinamismo. Con un mensaje obligado: iba a por el partido. Dada su situación, no le queda más remedio. Nacho Gómez y Bartolomé probaron en el tiro en los primeros compases, tratando de intimidar a un Córdoba Futsal que se protegió con disciplina. Los de Josan González manejan menos urgencias. No pueden despistarse, eso sí, pero su estímulo no es el miedo al descenso sino la posibilidad de ganarse un futuro mejor.

Los cordobesistas, con las filas muy mermadas por las bajas -le faltan Antoniazzi, Josema, Kenji y Huguinho, entre otros-, apretaron los dientes para buscar su opción en una de las pistas más difíciles de la competición. Para los demás y también para el propio equipo blanquiverde, que solo ganó una vez en sus visitas en Primera.

Puesta en escena intensa

Le costó mantenerse centrado ante el acoso rival y tiró de inventiva para dar los primeros sustos. Un trallazo desde la esquina de Perin y un disparo lejano picado del portero Víctor, como siempre un elemento ofensivo más, dieron testimonio de su ataque. Al filo del primer cuarto de partido era el que más veces había lanzado a la puerta contraria. El cuadro tudelano, con prisas, empezó a entender que la noche se le podía hacer larga.

Un jugador local se queja rodeado de cordobesistas en el Ciudad de Tudela. / Ribera FS

Fabio salvó a su equipo en un disparo lejanísimo de falta de Bartolomé que se desvió tras tocar un jugador. El madrileño resolvió la situación en unos instantes delicados para el Córdoba, que sumaba faltas con un acelerado Zequi, que vio tarjeta. El Ribera esperaba su momento sin tenerlo demasiado claro. El Córdoba huía de las complicaciones y se protegía con disciplina de un equipo local que también arriesgaba con su portero en las subidas.

Encontró el premio el Ribera con una contra que finiquitó de zurda Carlos Bartolomé, que progresó sin que nadie acertara a salirle al paso para soltar un trallazo letal y hacer el 1-0. La réplica fue rápida. Muhammad, hiperactivo, probó al meta tudelano. A Kaué y Guilherme se les echó de menos, siendo su aportación pobre en una primera parte que se le complicaba al final a los de Josan. A falta de dos minutos y medio quedó a expensas de la sexta falta. Y en esta situación crítica, le llegó el momento. Un despeje largo de Mykytiuk le cayó a Guilherme, que le dio de coronilla para batir a Adrián y firmar el 1-1. Y aún pudo ser mejor para el Córdoba, que pudo marcar con un taconazo de Perin que desvió con el hombro el meta Pereira. El intermedio llegó con todo en el aire.

Con más ardor y acierto

A los 10 segundos, Mykytiuk estuvo a punto de batir a Pereira y puso un nudo en la garganta a la parroquia navarra. El meta brasileño volvió a ejercer como héroe después de un tiro lejano de Perin que desvió de espuela Kaué. Los cordobesistas iban con más decisión, causando con su empuje una reacción inmediata de los de Juanma Marrube, que delante de sus aficionados no querían verse sometidos.

Lucas Perin, en su reaparición tras dos partidos sancionado, dejó su sello en un momento clave. Aprovechó una desaplicación local para hacer el 1-2 y poner de los nervios a los de casa, que veían con desesperación cómo el Córdoba sacaba máximo rendimiento a sus opciones. Kaué pudo hacer el tercero, pero su disparo se lo tocó un defensa. Tras el saque de esquina, Perin lanzó una volea que rozó el palo. El encuentro iba derivando en una coreografía alocada, algo que no venía bien a un Córdoba que tenía en su orden táctico la fórmula correcta para hacerse con los puntos.

A la contra pudo romper el partido Perin, pero su mano a mano se lo sacó Pereira. En la acción anterior, Anás había soltado una bofetada a Zequi que el árbitro no vio. El guardameta local evitó el tanto de Pulinho en una fase de control absoluto del Córdoba. Muhammad lo certificó con el 1-3, anotando con habilidad en una picada tras una asistencia de Mykytiuk.

Y empezó la ruleta en los últimos cinco minutos. El Ribera, jugando de cinco; el Córdoba, con atención plena para cazar la ocasión. Lo hizo Zequi, que firmó el cuarto de la noche tras un pase largo de Fabio. Ya se hizo el silencio en el Ciudad de Tudela. "La Caldera" se apagó.

Ficha técnica