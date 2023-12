El Córdoba Futsal cierra la primera vuelta con las cuentas cuadradas en Primera

Nadie puede hacerle ni un reproche. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad dista mucho de ser un equipo perfecto, pero la consciencia plena de las limitaciones propias le ha servido como acicate para multiplicar el valor de sus mejores cualidades. Los blanquiverdes han dado una lección de eso que ahora llaman resiliencia y que tradicionalmente se definía con crudas y gráficas apelaciones al tamaño de los atributos físicos de la masculinidad. Se han partido la cara, literalmente -pregúntenle a Zequi, el capitán-, para conseguir abrirse camino en la Primera División más potente de los últimos tiempos.

Aquí no hay clemencia para nadie. El campeón de Europa y mejor equipo del mundo, el Mallorca Palma Futsal, suda para meterse séptimo y jugar la Copa de España; el Manzanares pasa de plebeyo a noble y va tercero con los mismos puntos que el histórico El Pozo Murcia; el mismísimo líder y vigente campeón, el Barça, tiene que exprimir lo mejor de sí ante el Córdoba. No es sencillo manejarse en las aguas turbulentas de un campeonato que no tiene misericordia y en el que una mala racha puede ser sinónimo de drama.

Los blanquiverdes han logrado una regularidad a pesar de que hubo una montaña de condicionantes. Lesiones y sanciones le torpedearon desde el arranque de la competición. Ha aguantado con brío. Su capacidad para reformular la propuesta, en función de las piezas disponibles, sin cambiar su esencia ha sido un factor determinante. Está en números. Está en sensaciones. Está metido en vereda. Está cumpliendo, seguramente de una manera que no era la prevista, las anotaciones que Josan González tenía en su agenda en el ajetreado verano del año que se va.

El descenso, a distancia

Ni siquiera ha rozado las dos últimas posiciones, en las que el año pasado tuvo para su desgracia su hábitat natural durante buena parte del curso. Casi todo, realmente. Se salvó del descenso por el coeficiente con el Antequera -un bendito gol en los últimos segundos ante la UMA de Álex Viana, hoy con un suculento contrato en el Kairat kazajo- y no quiere pasar por lo mismo. Su determinación está clara.

Los de Josan González han sumado 18 puntos, siete más que el Ribera Navarra, que es penúltimo, y doce más que el Alzira, que ocupa la última posición. La renta es notable, pero está lejos de ser definitiva. Por detrás tiene al Viña Albali (17), al que debe visitar en el primer partido de la segunda vuelta. Con dos menos va el Real Betis (16) y a cuatro está el Noia (14). ¿Y el play off por el título? Opositaron al octavo puesto hasta hace unas semanas, pero el globo se pinchó. Tampoco era una obsesión, como se encargó de remarcar Josan González recordando el desafío inicial. La cuestión es que el octavo puesto, cotizadísimo, se lo llevó el Movistar Inter con seis puntos más (24) que el Córdoba.

Los goles, bendición y martirio

No es el Córdoba Futsal de los equipos que más goles hace. De hecho, solamente los dos equipos que ocupan los puestos de descenso -Ribera Navarra (33) y Alzira (31)- han facturado menos en su ofensiva. Los de Josan anotaron 39. Eso les ha forzado a mantener una fortaleza atrás que no siempre ha sido regular. De hecho, la diferencia es clara cuando juegan en casa y cuando lo hacen lejos de su hogar, donde han encajado algunas goleadas muy feas como sendos 6-2 en Santa Coloma y Peñíscola.

Una cuarta parte de los goles blanquiverdes lleva la firma de Lucas Perin (10), que se ha situado en el centro del foco tras desvelarse el interés de ElPozo Murcia por su contratación a final de temporada, ya que el brasileño finaliza contrato y después de cuatro campañas en Vista Alegre se ha convertido en un valor en la Primera División española. Con seis tantos queda Zequi, el que más tiempo lleva en la plantilla, mientras que el paraguayo Damián Mareco y el tailandés Muhammad Osamanmusa hicieron cada uno cuatro dianas.

Las lesiones y algo más

Que Josan González haya podido contar con su plantilla al completo ha sido una situación anómala. De hecho, con la competición oficial en curso, no se ha producido en ninguna oportunidad. El primer golpe duro fue el paso por el quirófano del ucraniano Mykola Mykytiuk, llamado a ser el jefe desde su posición de cierre. El internacional sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y fue operado a finales de septiembre, con un periodo de baja de tres meses. Para primeros de año podría reintegrarse al grupo. No ha sido el único en ser intervenido quirúrgicamente en lo que va de curso: la lista la completan el canterano Rafalillo -rotura de ligamentos en septiembre, seis meses de baja-, el paraguayo Arnaldo Báez -rodilla, tres meses-, el gaditano Zequi -lesión facial- y el italo brasileño Miguel Kenji, que estuvo fuera de combate entre septiembre y octubre por una operación de apendicitis.

Además de las bajas, el Córdoba ha tenido que reformar planes por la sanción a varios jugadores por ver la roja directa. Han sido los casos de Víctor Areales, Zequi y Lucas Perin en distintos momentos de la primera vuelta. Ante esa situación, el técnico pontanés del Córdoba ha tirado del filial de Segunda División B para completar convocatorias, como Dani, Sergio, Rubén, Nano, Miguel y Hugo Expósito, quien ya se estrenó como goleador en Primera en la cancha del Jimbee Cartagena (2-1).

El mercado que viene

Ante la pérdida de jugadores en la posición de cierre, con las lesiones de Mykytiuk y Báez, el Córdoba Futsal se movió con rapidez en el mercado para incorporar a Josema, que se encontraba sin equipo después de haber militado en la pasada campaña en el Jimbee Cartagena y anteriormente en las divisiones inferiores de ElPozo Murcia, en las que coincidió con Josan González. El técnico cordobesista le reclutó para tener un efecto inmediato en el equipo. El cierre murciano ha anotado dos goles y se ha integrado al grupo aportando su fútbol práctico.

No va a ser el único movimiento en la plantilla del Córdoba Futsal, que ya tiene apalabrada desde hace meses la incorporación en la ventana de fichajes de invierno al pívot brasileño Kaué Pereira. El jugador, que el próximo mes de enero cumplirá 25 años, es un pívot con buen físico y unas cifras goleadoras importantes a lo largo de su carrera profesional, que ha desarrollado íntegramente en su país. Pasó por las filas del Joaçaba y después recaló en el Corinthians, con el que fue campeón, actuando posteriormente en el Atlántico de Erechim, con el que sobresale como goleador. Esta es precisamente una de las taras que necesita reparar el Córdoba Futsal, que tendrá que incrementar su potencial de ataque para una exigente segunda vuelta.