El Córdoba Futsal se refuerza con el cierre Josema ante la plaga de bajas

El Córdoba Futsal ha entrado en un estado crítico y busca soluciones de urgencia. La primera -y seguramente no la última- está concretada. El murciano Josema, que estaba libre en el mercado después de haber jugado la pasada campaña en el Jimbee Cartagena, se ha incorporado al equipo de Josan González y podría incluso estar disponible para debutar el próximo domingo en el Palacio de Deportes Vista Alegre en el partido frente al Manzanares. El club blanquiverde ha oficializado la contratación del futbolista por lo que queda de temporada, más una opcional, y su inclusión en la dinámica de entrenamientos ha sido inmediata.

El formidable arranque de los blanquiverdes, el mejor de su historia en la Primera División, ha encontrado un reverso tenebroso: las lesiones le han golpeado con saña hasta el punto de desequilibrar de modo claro el plan de Josan González, que se ha quedado sin algunos de sus referentes. Algunos de modo transitorio, pero otros con una baja de larga duración. La situación ha activado los resortes en la dirección deportiva, que ha encontrado en el mercado de jugadores libres a un futbolista interesante. Josema se añadirá al refuerzo -este para después de la apertura de la ventana de incorporaciones, el 2 de enero- ya apalabrado del pívot brasileño Kaué.

Del mercado libre y "deseoso"

El portal especializado el fútbol sala El Remate avanzó el acuerdo con José Manuel Martínez Marín "Josema", de 25 años, quien se ha convertido en jugador del Córdoba Futsal para paliar el destrozo que han causado las lesiones. El club blanquiverde ya tiene a sus órdenes al cierre de Aljucer, que llevaba desde el pasado verano sin equipo tras finalizar su vinculación con el Jimbee Cartagena. En esta formación jugó dos encuentros la pasada campaña, uno de ellos ante el Córdoba Futsal.

"Estoy muy ilusionado y agradecido por la oportunidad, si bien aún no he tenido tiempo de procesar todo debido a la rapidez con la que se ha producido la operación", ha manifestado Josema a través de los canales oficiales del club cordobesista. "Estoy deseoso de conocer a los que serán mis compañeros y poder aportar desde el primer minuto. Además, tengo ya muchas ganas de poder vivir el gran ambiente de fútbol sala que se respira en Vista Alegre y aportar mi granito de arena al gran inicio de temporada que está atravesando el equipo", ha añadido el nuevo miembro del plantel blanquiverde.

Josan: "Josema nos dará un rendimiento inmediato"

Josema, que actúa en la demarcación de cierre, es un jugador al que conoce a la perfección el técnico cordobés Josan González, que lo tuvo a sus órdenes en el filial de ElPozo Murcia con el que se proclamó en la Liga 17-18 campeón de la Segunda División. Además de su paso por el Jimbee en una doble etapa (19/20 y parte de la 22/23), Josema defendió la elástica de El Ejido Futsal (20/21 y 21/22) y Atlético Benavente (22/23), ambos en la categoría de plata. Con los almerienses fue nombrado por la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala como mejor cierre del ejercicio 20/21.

Josan González ha declarado estar "muy satisfecho" por "incorporar a un jugador que conozco muy bien y que teníamos en cartera desde el pasado verano". "La predisposición de Josema desde la primera llamada fue increíble, dando una muestra del compromiso con el que llega a esta nueva etapa como profesional. Viene a paliar la falta, por el momento, de perfiles defensivos. Es un chico en el que tengo una tremenda confianza y que, a buen seguro, nos dará un rendimiento inmediato", ha indicado el pontanés.

Para el partido del domingo, la preparación semanal está condicionada por el estado de los jugadores. El tailandés Muhammad Osamanmusa, con problemas musculares, fue baja en la expedición a Santa Coloma y están a la espera de su evolución. Por otro motivo -fue expulsado en la pista catalana- no podrá estar en Vista Alegre el guardameta Víctor Areales, a no ser que prospere la reclamación realizada por el club que preside José García Román ante el Comité de Competición de la RFEF después de recibir la sanción de un partido al entender los árbitros que el meta había movido de forma deliberada la portería para evitar un gol del equipo rival. El Córdoba Futsal, agobiado por los problemas, aprieta los dientes.

Báez, el último en caer

El último en caer ha sido el paraguayo Arnaldo Báez, que se retiró antes del descanso del partido disputado por los cordobesistas en la cancha del Industrias Santa Coloma y no volvió a la pista.

Según ha revelado el propio futbolista a través de sus redes sociales, el tiempo de inactividad no será corto. "Es muy triste para mí porque era un momento en mi carrera donde mejor me estaba sintiendo, pero Dios sabe en qué momento hace las cosas y yo confío en que sus tiempos son perfectos. La realidad es que hace un tiempo largo que ya no le doy el descanso necesario a mi cuerpo y hoy en día me dice que tengo que parar", explicó el internacional paraguayo en su cuenta de instagram, apostillando que hará "todo lo posible para volver lo antes posible y mejor". Báez se añade a una lista de bajas en la que están el ucraniano Mykola Mykytiuk, el italo brasileño Miguel Kenji y el canterano Rafalillo. Todos ellos tienen un periodo de ausencia prolongado. El primero en regresar sería el brasileño, que fue operado de apendicitis. En los otros dos casos -rotura de un metatarsiano del pie en el ucraniano y ligamentos de la rodilla, en el caso del cordobés-, la vuelta queda muy lejos.