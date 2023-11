"Los niños entran cuando terminan los partidos y me miran como si fuera famoso"

El fútbol sala, como buena parte de los deportes, se define más como una actividad coral, de evidente carácter colectivo, aunque bien es cierto que ofrece espacio para que algunos de sus practicantes o protagonistas puedan brillar con luz propia. No es muy distinta la estampa en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, donde la escuadra dirigida por Josan González acostumbra a funcionar como una maquinaria conjunta y bien engrasada, pero en la que determinadas piezas, sin alterar un ápice esa armonía, como el propio Lucas Perin (São Bernardo do Campo, 1998), también aportan su sello distintivo en el grueso de la ecuación y los planes del equipo. Ciertamente, el ala brasileño ha elegido el arranque del curso 2023-2024 en Primera División para alzarse como el gran baluarte del parqué de Vista Alegre, tras una puesta en escena meteórica de la mano de su cuarto año como blanquiverde, en el que anda en busca de dar el paso adelante definitivo. El joven ala paulista, pero veterano con la casaca cordobesa, llega al ecuador de la primera vuelta de Liga como uno de los futbolistas de moda en el plantel, además de copando titulares nacionales y con presencia habitual dentro de los quintetos más señeros de cada semana.

PREGUNTA: Llegó en el mercado invernal del curso 2020-2021 y ahora aborda su cuarta campaña defendiendo la elástica cordobesista.

RESPUESTA: Cuando llegué no esperaba que estuviera tan bien, en tanto tiempo. He disfrutado y también aprendido mucho en estos años. Para mí, vivir lejos de casa no es fácil, además era la primera vez que salía de mi país, entonces hoy estoy muy agradecido por todo lo que me ha pasado y viene pasando aquí en Córdoba.

P: En ese lapso, ha tenido tiempo para no solo colocarse como uno de los fichajes más provechosos de la historia reciente del Córdoba Futsal, sino también como su cuarto máximo goleador histórico en Primera División y el primero extranjero.

R: Me alegro mucho por ello, ojalá pueda sumar mucho más, no solo mirando al tema individual, sino más al grupo. Quiero llevar al Córdoba Futsal a los play offs, a la Copa de España… Quiero llegar a ese máximo nivel y hacer historia en esa faceta. Individualmente, el resto sale solo, son solo consecuencias.

P: También atraviesa un momento dulce de cara a puerta esta temporada, con ocho tantos ya en el casillero.

R: Sí, es cierto (sonríe). Es una faceta individual, pero que me ayuda tanto a mí como al equipo, que es colectivo. Trabajo siempre e intento poner en mi cabeza que, ayudando de esta manera, con goles, el Córdoba Futsal en general también sigue creciendo y se acerca a sus objetivos.

P: Podríamos decir que la pasada campaña, la 2022-2023, fue la de su explosión. Y esta 2023-2024 tiene miras a ser la de su consagración.

R: Podría decirse que sí, ojalá. La verdad, he tardado un poco en adaptarme, por el tema de vivir lejos y lo demás. En la primera temporada jugué poco, en la segunda ya me adapté más, en la tercera igual. Ahora creo que estoy en mi mejor estado de forma, quiero seguir creciendo, sea aquí o en otro equipo.

P: Con todo, el arranque de curso está siendo complejo. El equipo empezó dejando su mejor puesta en escena desde que está en Primera, aunque durante las últimas semanas no da con la tecla.

R: El principal motivo, en mi opinión, son las bajas. Hemos tenido muchas bajas, como Mykytiuk, Kenji, Arnaldo Báez, incluso Muhammad, que también estuvo un tiempo fuera. Creo que ese es el principal motivo. Cuando estuvimos todos estábamos super bien (enfatiza), a un nivel que el Córdoba Futsal, desde que estoy aquí, no habíamos tenido nunca. Quizás en años anteriores podríamos haber tenido mejor plantilla, o al menos por nombres, pero a nivel competitivo y todo, estábamos increíbles. Eso nos daba ilusión, nos veíamos, nos mirábamos a las caras y décimos: «Estamos bien, estamos arriba y vamos a seguir trabajándolo».

Todos los jugadores desde el principio estaban dando un nivel e imagen super profesional. Cuando alguien llega a un equipo nuevo, claro, quiere demostrar. Eso ha sido un punto clave para cambiar toda esa dinámica que teníamos en los últimos años y, ahora, que vamos bien, volviendo y recuperando, vamos también a volver a disfrutar de victorias y estar más arriba en la clasificación.

P: ¿Qué cree que hace falta para volver a esa mejor versión?

R: Siempre podemos mejorar, pero el tema de las lesiones es importante. En los últimos partidos hemos estado muy pocos, teníamos ocho o nueve jugadores, así es muy complicado. Cada uno acaba jugando 25 o 35 minutos por partido, eso acaba haciendo que te equivoques más, que encajes más goles, que la toma de decisiones no sea la misma, o no sea la mejor. Es diferente a jugar 10 o 15 minutos al máximo nivel que intentar hacerlo en 25. Claramente, nunca intentamos no hacerlo, pero debemos regularnos un poco, si no nos costará mucho más después.

P: En el vestuario también ha dado un paso adelante tras el cambio de etapa producido al cierre del pasado año, con muchas salidas.

R: Cuando llegué después de las vacaciones, todos eran nuevos. Solamente yo, Fabio y Zequi no lo éramos, que somos los capitanes. Nos juntamos los tres y dijimos que teníamos que hacer las cosas de forma diferente, que ahora hubiera buen ambiente, que la gente estuviera feliz, nadie cabreado ni nada. Queríamos que la gente viniera a entrenar y trabajar con ganas de hacerlo. En resumen, que toda la dinámica fuera diferente. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema, todo el mundo viene super contento, hace bromas, se divierte. Hasta Mykytiuk y Muhammad, que no saben hablar demasiado español, también se divierten un montón, están disfrutando.

Todo eso ha cambiado. Es cierto que el año pasado lo teníamos, pero también un poquito de esa dinámica mala de resultados, pero en el día a día. Este año va muy bien la cosa, no hay ningún tipo de problema y creo que eso también es muy importante para conseguir victorias. Llegas a un sitio al que vas a trabajar sintiéndote cómodo, es muy diferente a no tenerlo, nos da ilusión. Cuando quieres ser jugador profesional es algo que tienes que afrontar, por eso es tan importante estar contento, disfrutar de lo que haces.

P: Por ponerle un pero a su rendimiento esta temporada, igualmente está siendo el jugador que más expulsiones acumula, con dos en nueve partidos.

R: Creo que ha cambiado un poco el arbitraje, respecto a las faltas, las tarjetas… Creo que me está perjudicando no solo a mí, sino a mucha gente. Veo en los partidos algunas expulsiones un poco extrañas. En el último partido aquí, contra el Manzanares, la expulsión que tuvo Juan Emilio, si miras esa falta, no sé si es para eso, el árbitro interpretó que se tiró… No está en mi control algunas de esas cosas, sí lo está cuando trate de controlar la primera tarjeta, como contra el Palma. Espero seguir mejorando en eso, debo estar más concentrado, ahora que sé que es diferente. Tengo que cambiarlo un poco.

P: Ese cambio de etapa, como es lógico, también implica adaptarse y ayudar en el ajuste de los nuevos fichajes. ¿Cuál ha sido su papel con ellos?

R: Cuando llegué no conocía a mucha gente, para mí eran también nombres nuevos, pero me sorprendieron mucho en el día a día, son jugadores muy buenos (recalca). Todos los fichajes siempre están sumando, en la parte que sea, pero siempre. Como he dicho, cuando llegas a un equipo nuevo, pones ganas e ilusión, quieres demostrar, lo cual es muy bueno para todos. Lo es especialmente para nosotros, los que llevábamos más, que estábamos un poco sin esa ilusión, está siendo muy importante. El ucraniano Mykytiuk es buenísimo, Muhammad, igual, tanto Damián Mareco como Arnaldo Báez son increíbles. Josema Martínez ha llegado esta semana y ya nos está ayudando mucho, incluso en el pasado partido lo hizo super bien, con tan solo dos entrenamientos… Los futbolistas que llegan y suman son importantes para el grupo.

P: El Córdoba Futsal tiene mucho de ese desequilibrio o «samba» distintiva brasileña, con usted, Pulinho, Antoniazzi, Guilherme y Miguel Kenji (italo-brasileño) como buenos representantes.

R: Para mí, particularmente, es incluso más bueno. He estado aquí ya más de tres años y medio y es la primera vez que hay tantos brasileños en el equipo. Estoy mucho más cómodo, en el vestuario ahora se habla un poco de portugués, antes no se escuchaba, solo algunas veces conmigo, Caio, Viana o Pulinho. Ahora escucho casi más portugués que español, es muy cómodo, aunque no le viene muy bien a los que deben ahora aprender español (ríe). Además, nosotros creo que tenemos un poco más de esa alegría, esa chispa. Bailamos, nos gusta la música, también ayuda al ambiente, lo hace más animado, es todo más divertido.

P: También se espera la llegada de otro paisano suyo, el pívot Kaué Pereira (Atlántico de Erechim brasileño), que si nada se tuerce vestirá la blanquiverde en enero.

R: Lo conozco de Brasil, he jugado contra él allí. Es un pívot muy bueno, dominante, que mete muchos goles. Es parecido a Muhammad o Guilherme, creo que son los tres de un perfil muy parecido, por su manera de jugar. Va a llegar y va a ser importante, una persona más que pueda sumar, que compita y mete goles. Es un jugador muy bueno, lo conozco bien, puedo decir que es muy bueno. Ojalá que también llegue con muchas ganas e ilusión y que sume, aunque llegue a mitad de temporada, que pueda hacer un buen final.

P: Y ahondando un poco… ¿Cómo es el Lucas Perin más personal?

R: La gente dice que soy muy alegre, que me gusta mucho hacer bromas, que soy divertido y me gusta estar junto a mis compañeros. Eso también significa que estoy cómodo. Trato de estar alegre y feliz siempre, es raro que se me vea triste, cabreado o lo que sea. Lucas Perin fuera de la pista es un poco así, la gente que me conoce sabe que voy un poco por ahí. En mi tiempo libre, me gusta mucho jugar a videojuegos, hablar con mi familia… También leo un poco, a veces estudio, estoy estudiando español y algo de inglés.

P: ¿Cómo es su vida en Córdoba?

R: Depende de la rutina, nos movemos mucho por los partidos. Hoy, por ejemplo, ha sido un día normal: me he despertado, he desayunado, he venido a Vista Alegre pero no he entrenado, ya que últimamente llevo muchos minutos y estoy un poco cansado y cargado, también me llevé muchos golpes en el pasado partido, por lo que me duele todo el cuerpo (bromea). Lo siguiente suele ir a comer, a un restaurante, después a descansar un poco y prepararme, porque por la tarde solemos tener trabajo de gimnasio. Una vez termino vuelvo a casa, trato de descansar un poco más, cenar y ya después aprovecho para jugar a la consola, hablar con mis familiares, ver alguna serie y después ir a dormir.

P: Acaba contrato al finalizar esta temporada. ¿Cuál es su plan de futuro?

R: Cuando he renovado aquí lo he hecho porque me sentía muy cómodo, muy bien, y tenía muchas ganas de hacer historia con el Córdoba Futsal. Hasta ahora no estoy pensando en eso, prefiero pensar en lo que pasa ahora, en el presente. Si estoy en Córdoba, voy a defenderlo hasta el final. Ese es mi objetivo en este momento, solo pienso en ello, disfrutar de lo de ahora, del presente. El futuro pertenece a Dios y lo que vaya a pasar, así que me centro en el día a día ahora mismo, solo en eso.

P: ¿Y cómo es su relación con Josan González?

R: Para mí es como un padre. Ha tenido mucho trabajo en la faceta mental conmigo, cuando llegué no estuve a mi máximo nivel, por el tema de estar lejos de casa, no jugar bien, las cosas no me salían… Ahora, después de tres años, tenemos una relación increíble. A veces comemos juntos, hacemos un montón de cosas juntos. Con el tiempo se va haciendo, es que Josan es como un padre para mí. El otro día, sin ir más lejos, yo estaba malo, y él se preocupó por mí y ya se ofreció para tomarse un café o lo que fuese conmigo, cuando lo necesitase. Siempre me dice: «Cuando te falte algo, cuenta conmigo». Es demasiado buena persona, es un tío que me voy a llevar para siempre en mi vida, que me ha ayudado mucho a crecer en España muchísimo. No puedo decir nada malo de él, estoy muy agradecido por todo lo que me ha enseñado y lo que me ayuda.

P: Queda mucha temporada para el Córdoba Futsal y el objetivo, después del buen arranque y las semanas de indecisión ahora, no queda del todo claro.

R: Todos los equipos lo primero que buscan es no descender, eso es el primer paso. Luego, con el trabajo diario y el resto, con el equipo, cuando empezamos a ganar, incluyendo la pretemporada, que ganamos muchísimos partidos, por esa dinámica vimos que podíamos llegar, que podíamos pelear. Con la dinámica esa en un momento nos vimos quintos, ahora novenos, vemos que podemos. Nos cambia un poco la meta, la intención ahora es alcanzar la Copa de España y ya mirando hacia arriba. Antes mirábamos un poco hacia abajo, ahora siempre mirando hacia arriba, eso creo que también es mejor para todos. Yo vine para disfrutar de cosas buenas, para pelear con gente buena, con equipos grandes.

P: ¿Se ven con potencial de por fin hacerse con el billete a la ansiada Copa de España y posteriormente para la pelea por el título?

R: Sí, totalmente (asiente). Nos veo con muchas posibilidades. Si cada uno continúa haciendo su papel, lo que tiene que hacer, creo que con la dinámica que tenemos, de buenos entrenamientos, compitiendo, podemos conseguirlo. Córdoba tiene esa necesidad de competir. En Vista Alegre hasta ahora no hemos perdido ningún partido, no podemos tampoco perder eso, debemos seguir persiguiendo el objetivo, teniéndolo claro, aunque sin pensarlo demasiado, que podría no ser bueno. Solamente debemos disfrutar, seguir con lo que estamos haciendo, que vamos genial. Ojalá que la dinámica siga y solamente disfrutemos, lo que tenga que ser, a partir de ahí, será.

P: No hay que olvidar la Copa del Rey, próximamente con cita ante El Ejido en una competición que en los últimos años tampoco se les da del todo mal.

R: Jamás me olvidaré del partido que perdimos el año pasado en casa frente al Industrias Santa Coloma por 6-7, en el que marqué tres goles. Un ambientazo, con posibilidad de ir a la final four, meternos en esos cuatro… Es una competición muy dura, creo que de las más difíciles, todos los equipos tienen ganas, el año pasado incluso la ganó uno que estaba en Segunda División. Contra El Ejido debemos entrar al máximo. Aspiramos a todo, a llegar a la final four, a ser campeones… No podemos dejar de aspirar a eso.

P: ¿Cree que ya hemos visto la mejor versión de Lucas Perin?

R: La intención siempre es crecer más, que mi nivel siempre vaya hacia arriba, nunca hacia abajo. Quiero tener constancia, es el objetivo de todos los jugadores. Prefiero hacer varios partidos con una nota de notable en lugar de hacer uno sobresaliente y otro suspenso, ese es mi principal objetivo, mantener la media. Creo que hasta ahora he mostrado mi mejor versión, pero puedo mejorar y ayudar muchísimo más.

P: ¿Qué le gustaría cambiar o mejorar?

R: He mejorado bastante en la parte defensiva, que al principio me costaba un poco. Es curioso, sobre todo por el tema de los bloqueos, a los que venimos de Brasil nos cuesta, porque allí no hay. No estaba acostumbrado a ello. Ahora para mejorar, también trataré seguir manteniendo esa media, defender bien y, sobre todo, seguir metiendo goles, que es la mejor forma de ayudar al equipo. Me pagan para ello, para meter goles y ayudar, por lo que creo que si sigo haciéndolo, también aportaré más.

P: Pasa el tiempo y el apoyo de Vista Alegre sigue siendo fundamental. Usted viene siendo uno de los más aclamados.

R: La afición este año ha ido conforme con los resultados. Cuando empezamos, la verdad que no venía mucha gente, pero cuando empezamos a ganar, la gente se animó. Ellos se identifican mucho con nosotros este año, porque somos un equipo que compite, da igual el resultado. Siempre vamos a seguir compitiendo, siempre jugando, entonces creo que eso también llama la atención. Son fundamentales para nosotros, es el sexto jugador en la pista. Cuando no tienes más fuerzas, escuchas desde la grada «Vamos Lucas...», y te ayuda muchísimo, te motiva, te saca fuerzas de donde no tienes. Ojalá que Vista Alegre esté siempre lleno, yo prometo que siempre que juguemos en él daremos nuestro máximo nivel.

P: Para acabar, ¿le gustaría mandar un mensaje al cordobesismo?

R: Por supuesto. Llevo varios años aquí, Córdoba ya es mi segunda casa, si no es la primera. Estoy muy contento de estar aquí y muy agradecido con todos, por sus mensajes, por su cariño, su apoyo, independientemente de si eran días buenos o malos. Es un placer. Cuando terminan los partidos, entran los niños y me miran como si fuera famoso (ríe), eso me alegra muchísimo, los miro y me veo, porque yo estuve en su sitio. Yo decía que, cuando creciera, quería ser así, por lo que para mí eso es una motivación, la mejor que hay. Espero que no dejen de creer en el Córdoba Futsal, nosotros jugamos por nosotros, nuestras familias, pero sobre todo por vosotros. Nunca vamos a querer hacerlo mal, siempre vamos a ir a dar la mejor versión. Esta ciudad merece cosas buenas, me ha acogido super bien, por eso también quiero hacer historia con este club y este escudo. Necesitamos a la afición.