El Córdoba Futsal choca contra todo y cae ante en Santa Coloma

Iba a por todo y volvió sin nada. El Córdoba Futsal padeció una noche aciaga en el pabellón de Santa Coloma de Gramanet, donde no logró el modo de reponerse a una catarata de desdichas y situaciones desgraciadas, algunas provocadas por él mismo y otras producto de situaciones ingobernables. Los de Josan se repusieron a una primera parte sin mordiente. Cuando mejor le pintaban las cosas, llegó la expulsión de Zequi que aprovecharon los locales para abrir la herida. Por entonces estaban ya sin Arnaldo Báez, que se fue lesionado. Después, una expulsión de Víctor Areales y el consiguiente penalti terminaron por destrozar a un Córdoba que acabó con un marcador muy feo, excesivo e inmerecido.

Empotrados en una gigantesca clase media, con distancias mínimas en la clasificación, todos tratan de amarrar las máximas rentas posibles en las primeras semanas, Por lo que pueda pasar. El Córdoba Futsal no se siente incómodo en el rol que está protagonizando en la Primera División. No sale con la etiqueta de favorito en ninguna parte y eso no le traumatiza. Más bien al contrario. La andanada de contratiempos -algunos de ellos directamente problemas- que han padecido desde el arranque ha sido fuerte. Además de su ya conocido parte de bajas -Mykytiuk, Rafael Kenji, Rafalillo... todos ellos convalencientes de su paso por el quirófamo-, esta vez tuvieron que lidiar con otra ausencia de peso. Muhammad Osamanmusa, con problemas musculares, se quedó fuera de la expedición. Josan González tuvo que readaptar una vez más el plan sin el tailandés. El pontanés y su cuadro técnico tienen un desafío permanente.

Voluntad sin energía

El Industrias pasa por ser un grupo valiente y vistoso, que juega al filo del riesgo y se gusta en el intercambio de golpes. Su calendario fue terrible, pero aún así rascó puntos de mucho nivel en su pabellón ante el Movistar Inter (2-1) y salió con un empate de su paso por la pista del Jimbee Cartagena. Llegaba crecido. Su actitud y persistencia le llevaron a dominar ante un Córdoba más contemplativo, disciplinado pero sin inspiración para crear acciones de ataque.

Al Córdoba le tocó capear el impetuoso inicio de los catalanes. Y lo hizo sin perder el estilo, con su típico ataque en el que el portero Víctor Areales era pieza clave. Pero pronto se comprobó que no iban a tener su noche. El decano de la Primera División tuvo la primera oportunidad. David Peña se encontró con un balón franco pero lo golpeó de modo deficiente. Los cordobesistas, muy concentrados, se sostenían bien en defensa con los paraguayos Dami Mareco y Arnaldo Báez poniendo oficio. Arriba, Perin buscaba mucho la aventura individual sufriendo una vigilancia propia de su condición de máximo goleador del campeonato. No le perdieron de vista. Zequi parecía perdido, mientras que Pulinho dejaba agujeros en defensa y Guilherme dejaba voluntad y poco más. Un argumento insuficiente.

El Industrias golpea dos veces en un minuto

El Industrias lanzaba a puerta a la mínima ocasión que encontraba. Khalid exigió a Víctor en un mano a mano tras marcharse el hispano marroquí por la banda. El conjunto local llevaba más la iniciativa ante un Córdoba que pidió tiempo muerto a los diez minutos para dar un giro a la situación. Estaban más dedicados a resolver problemas propios que a creárselos al adversario. Y Josan reclamó un paso adelante.

Con rápidas combinaciones, el Industrias llegó con claridad en el minuto 12 con un remate del argentino Corso que desvió Víctor. La insistencia catalana tuvo su recompensa en una acción individual de Peña, que recorrió toda la cancha para terminar con un trallazo que batió a Fabio. Apenas un puñado de segundos después, en una pared perfecta con Victor, Uri Santos hizo el 2-0 ante el delirio de la grada y la desesperación del banquillo cordobés, donde volvían a aparecer fantasmas del pasado.

Josan metió al portero-jugador a falta de cinco minutos, buscando a toda costa un revulsivo que cambiara la dinámica de un partido que se le había complicado. Perin trató de replicar sin fortuna. Y el Industrias, en las contras, sembraba el pánico. Para aderezar el negro panorama, Arnaldo Báez se retiró dolorido tras un choque con un rival a falta de diez segundos para el intermedio.

Una versión distinta

Pulinho, Zequi y Hugo Expósito, un emergente talento de la cantera blanquiverde, lanzaron más a puerta en el primer minuto que en toda la primera parte. Y Guilherme, a los tres minutos, firmó el 2-1 al recoger un rechace y cambió el panorama. El Córdoba salió de los vestuarios transformado en actitud, después de haber logrado salir vivo del primer tiempo.

El Córdoba apretó, robó balones, fue más punzante. El Industrias reculó ante el asedio de los cordobesistas, que pudieron empatar en acciones de Pulinho y Zequi. El gaditano, en una contra, trató de sorprender al meta colomense. El partido echaba chispas. Tolrá vio tarjeta por detener a Perin cuando se iba a puerta. Los de Josan vivían sus mejores momentos ante un equipo local atolondrado.

La expulsión de Zequi, clave

Sin embargo, el Industrias vio una puerta abierta tras la segunda amarilla a Zequi, en el 30', que le dio dos minutos de superioridad ante un Córdoba que venía enturbiada su dinámica. Y el efecto fue inmediato. Tras una combinación con los cordobesistas atrincherados, Povill puso el 3-1 y pegó un portazo a los de Josan, de nuevo metidos en un problemón.

Los canteranos Hugo y Joaqui pusieron sangre en la cancha y el Córdoba se metió en la ruleta rusa del juego de cinco. Tras un tiro al palo de Uri, Víctor movió la portería. Fue expulsado directamente y los árbitros señalaron penalti. Lo lanzó Álex Verdejo, cuya poco elegante celebración provocando al portero le valió una amarilla. El partido ya estaba roto por completo para Córdoba, que no se rindió.

Perin hizo una de las suyas para poner el 4-2 y el Córdoba buscó réditos en el tramo final de un partido loco. Antoniazzi falló una clarísima a dos del final. Y Khalid, con la portería del Córdoba vacía, sentenció, El sexto, de la misma factura, lo hizo Uri Santos. Un final durísimo para un partido extraño.