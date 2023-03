Como si del día de la marmota se tratase, el Cajasur Deportivo Córdoba volvió a ahogarse en la orilla en un nuevo encuentro de la Segunda de fútbol sala en el que supo sobreponerse a un resultado adverso y a un rival superior -El Ejido ocupa la tercera plaza de la clasificación- para quedarse de vacío en los últimos minutos, dejando una situación de impotencia que peligrosamente se está asentando en el equipo califal. Las cordobesas acabaron perdiendo por 1-4 frente a su rival almeriense.

Se veían las caras dos equipos en una dinámica negativa después de perder en las dos jornadas anteriores, pero fue El Ejido, tras unos primeros compases de dominio alterno, quien se hizo poco a poco con el dominio del esférico volcando el juego sobre la pista del conjunto blanquiverde, probando primeramente con varios disparos lejanos que no pusieron en mayores problemas a Natali. No fue así a los 9 minutos, cuando un balón largo de Marina lo controló María Romera a la espalda de la zaga para batir por bajo a la guardameta ucraniana y elevar el 0-1 al electrónico.

El cuadro blanquiverde trató de reaccionar, pero las almerienses se sentían muy seguras sobre el parqué de Vista Alegre y buscaban con ahínco el segundo tanto. La ocasión más claro la tuvo Sandra con disparo a bocajarro desde la frontal que detuvo Natali; y justo tras atrapar el balón, la meta califal envió en largo para que Eme encarara en el mano a mano a la portera visitante, a la que no pudo superar. El Ejido atosigaba la salida de balón del conjunto local con continuos acercamientos, pero no se volvió a mover el marcador en este primer tiempo.

El Deportivo intenta la remontada

La segunda parte se inició con la misma dinámica, con El Ejido llevando la batuta del choque y generando llegadas, como en un balón al desmarque de Natalia que Natali abortó anticipándose al remate, o en un disparo seco de Sandra bien rechazado por la guardameta internacional. Con el paso de los minutos, las jugadoras de Salva Chía dieron un paso al frente en la presión, y pronto empezaron a crear peligro, como en un robo en salida de balón de Eme que la propia jugadora jienense no pudo materializar en el empate en el mano a mano.

Instantes después fue Neiva, en una jugada ensayada, quien cedió para Inma libre de marca, que no pudo superar a la portera del cuadro celeste. El Deportivo Córdoba había encontrado la manera de hacer daño a El Ejido, y en otra recuperación, Neiva cedió para Míriam, que no fue capaz de enganchar el remate en dirección a puerta. Tampoco encontró premio Inma Sojo en un balón a su desmarque en el que casi se anticipa a la salida de la guardameta. En una jugada lateral, otro potente derechazo de Neiva al corazón del área no consiguió remacharlo a gol María Calañas tras una serie de rebotes.

El Deportivo Córdoba, que se vio a merced de su rival durante varias fases del partido, empezaba a ser merecedor de un mejor resultado. A cinco minutos de la conclusión, Salvador Chía puso a su equipo con juego de cinco en pista. Inma Sojo, tras una recuperación y pared con Marixu, no alcanzó a culminar la jugada. Marixu tuvo en sus botas la igualada con un balón que cazó en el área, pero que María López acertó a blocar. Precisamente Marixu puso un centro medido al segundo palo al que no alcanzó María Calañas.

Llega el empate

Y tanto fue el cántaro a la fuente, que el Deportivo Córdoba lo rompió a tres minutos del final con un remate de la debutante Caro desde la frontal al que no llegó Inma Sojo pero que sirvió para confundir a la portera visitante y firmar el empate. Pero en una temporada tan cruel y aciaga para las deportivistas, poco duró la euforia en Vista Alegre, que segundos después, aún jugando de cinco, vieron cómo Natalia marcaba desde su pista el 1-2 aprovechando que el arco cordobés estaba desprotegido.

Sandra tuvo la oportunidad para sentenciar cara a cara con Natali, pero en la jugada siguiente, nuevamente Sandra dio el pase de la muerte para que Natalia dejara el encuentro visto para sentencia. Aún hizo más sangre El Ejido con el cuarto gol, en una recuperación de Laura que, desde su propio campo, acertó a colocar el balón en el fondo de las mallas. Pese al 1-4, aún buscó el gol en un último acercamiento que Lihuen estrelló en el cuerpo de María López. No hubo tiempo para más y los tres puntos volaron con destino a la provincia de Almería, dejando una semana más al Deportivo Córdoba en zona de descenso.