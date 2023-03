El Deportivo Córdoba y María Cristina Arboledas "Eme" han alcanzado un acuerdo para el fichaje e inscripción de la pívot jienense para lo que resta de la presente temporada en la plantilla del primer equipo cajista, que se encuentra inmerso en la pelea por lograr la permanencia en Segunda División Femenina de fútbol sala.

Eme, natural de la localidad de Ibros, estaba en la órbita del club cordobés desde hace tiempo. "Disputé un partido en la penúltima jornada con mi equipo en 2ª Andaluza, el Linares 2011, al que asistió Manolo Haro, director deportivo del Deportivo Córdoba, y se me dio bastante bien y marqué cuatro goles. Y al martes siguiente recibí su llamada y en ese aspecto todo ha ido sobre ruedas; el propio Manolo Haro me dijo que le interesaba por ser la máxima realizadora de mi equipo y que el Deportivo necesitaba gol y que él me veía que yo tenía cualidades para poder sumar, y así fue todo", ha explicado.

Estreno ante el Camoens

Se da la circunstancia de que Eme ya debutó incluso en el encuentro del pasado sábado ante el Camoens. "Físicamente me vi mejor que durante los entrenamientos, que es verdad que sólo tuve tres sesiones con mis compañeras, y en ese sentido estoy bien y me adapté bien, pero claro, tácticamente y en cuanto a posicionamiento estuve un poco despistada, pero el resto de jugadoras me ayudaron en todo momento y me hablaron un montón, así que, aunque fue raro y extraño, es otro nivel, dos categorías por encima de la que yo estaba jugando, pero creo que con trabajo, me amoldaré bien", indica la jugadora.

La propia María Cristina hace una radiografía de sí misma al autodefinirse como "una jugadora que puede controlar y bajar cualquier tipo de balón, siempre dispuesta a jugar una paralela o una pared, y sobre todo, en cuanto a gol, creo que estas dos últimas temporadas en Linares he estado muy acertada de cara a portería". "También me considero trabajadora, luchadora y también goleadora", añade.

Mirando al futuro

Dejando atrás la derrota del pasado fin de semana en Ceuta, Eme ya sólo piensa en el encuentro del próximo sábado ante El Ejido, que "se presenta complicado... El Ejido va tercer clasificado, pero nosotras hemos entrenado bien, hemos olvidado la derrota del sábado pasado, tenemos buenas sensaciones y nos quedamos con las cosas positivas que sucedieron en el partido frente al Camoens. Trataremos de ganarlo sí o sí".