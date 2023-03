El Deportivo Córdoba, de la Segunda División Femenina de fútbol sala, y Carolina Arriaza han alcanzado un acuerdo para la incorporación de la jugadora sevillana al primer equipo cajista, al que llega procedente del Multi-Sport Destino Gastronómico, club sevillano que milita en categoría andaluza.

Caro, como se la conoce, no dudó un instante cuando recibió la propuesta del conjunto deportivista, y es que "ha sido gracias a Manolo Haro, con quien tengo contacto desde hace varios años, y me dijo que el equipo estaba pasando por un bachecillo y me llamó para saber si estaría dispuesta a ayudar, y yo, encantada, ya que todo lo que suponga un reto para mí me parece estupendo".

Una jugadora con experiencia

El nueva jugadora blanquiverde, nacida hace 29 años en Los Palacios y Villafranca, hace un breve repaso a su trayectoria deportiva. "Empecé aquí en mi pueblo y luego me llamaron de la cantera del Sevilla FC, donde estuve tres temporadas jugando en Segunda división, en fútbol-11; luego estuve en el Triana jugando también en segunda categoría un par de años, y posteriormente ya me adentré en el mundo del fútbol sala, incorporándome al Multi-Sport, de Los Palacios, donde conseguimos el ascenso a Primera Andaluza. De ahí me ficharon del Martos, donde estuve jugando en Segunda división. Y ya recientemente regresé a casa y hasta hace poco he estado en el Destino Gastronómico, en Primera Andaluza", explica.

Carolina Arriaza, que recientemente fue galardonada en su localidad natal con el premio a la Deportista Revelación, destaca por su versatilidad tanto en ataque como en defensa, pudiendo jugar de pívot o de cierre, y tiene claro lo que puede aportar a su nuevo equipo. "Me definiría como una jugadora polivalente, físicamente me considero fuerte, que juego bastante con el cuerpo, me gustan los unos contra uno, y también pienso que tengo bastante facilidad de cara al gol", indica.

Y con los cinco sentidos ya en el Deportivo Córdoba, Caro analiza la delicada situación que está atravesando pero lo hace con optimismo, porque "pese a que el equipo está en la zona baja de la clasificación, yo veo a mis compañeras y también al míster con muchas ganas de sacar esto adelante y yo creo que por lo que he visto, además de que yo intentaré aportar todo, pienso que esto se puede revertir; veo un vestuario súper sano y con muy buen ambiente".