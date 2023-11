Aunque es más conocida por su trayectoria poética, Concha García también ha venido desarrollando, casi de forma paralela, su labor creativa en la literatura de viajes durante estos últimos años. Y justo el libro que abría toda una serie de diarios de viajes es éste, el germen de todas las historias que vendrían detrás, ese primer viaje que marca luego la senda a seguir.

Hallamos pues un estilo claro y definido de lo que se quiere mostrar en la narración. El sujeto se desenvuelve con una voz natural, nada impostada, que se va deslizando por todo lo de alrededor, sin intervenir en el desarrollo de los acontecimientos sino siendo parte de los mismos, pero desde la creación de su pequeña historia en formación continuada. Para ello se vale de frases cortas -generalmente-, sobre todo en el inicio de cada capítulo o acción, creando esa sensación -y sucesión- de imágenes que van directas a la retina del lector. Para Concha, el lenguaje no es un medio más, sino que se desenvuelve dentro de él como una especie de prolongación para llegar a las cosas y su sentido o significado, para mostrar el misterio de lo sencillo. Por ello no veremos el ingenio ni lo recurrente como elementos al uso, sino una forma de aproximarse y entrar -cuando el sujeto así lo desea- en los paisajes, calles, mercados, y en donde lo sensorial se presta a ese juego de primer orden, de sentir y hacer sentir.

Para ello la voz, que viene desde dentro, define su propia vía, su filtro particular estableciendo una complicidad natural con quien decide seguir con la lectura, haciéndole partícipe de ese viaje que en todos los detalles repara, y que elige los más significativos para detenerse en ellos, recrearse cuando lo exige la ocasión. Un trozo de mundo aquí congelado, un trozo de historia con las respectivas sensaciones y los pensamientos, y también con una exultante vitalidad; viajar se convierte en todo un rito, la corporeidad femenina impregna todo el trayecto de principio a fin. Y el punto lírico -más acentuado si cabe- aflora en la parte final, en esa especie de mensaje que nos termina de cautivar para emprender cada uno y una su propio viaje, hallar su propio Buenos Aires, como dice la autora, «lo extraño me produce ligereza. La levedad me hace feliz». Y este viaje, desde luego, será de todo menos leve.

‘El vértigo horizontal’.

Autora: Concha García.

Editorial: Cántico. Córdoba, 2023.