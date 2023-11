Elegía a la mujer

Testigo sensible y doliente del último latido de una madre, Fernando Valverde evoca la figura materna, la de su propia madre en una ausencia tan hiriente, que no hay versos que puedan aplacar tanta soledad. Esa madre es, al mismo tiempo, el símbolo universal de la mujer, quien, desde el origen de la existencia, considerada incitadora del pecado en un mundo de hombres, está abocada a ser víctima del abuso, las injurias o las violaciones. “Mujer devorada por perros” es esa mujer que alumbra a unos hijos que más tarde la fagocitan en su fiebre de avaricia. La evocación femenina se extiende más allá de la condición humana a la propia naturaleza. Ambas, engendradoras de vida, se ven amenazadas por sus propios vástagos, a los que el autor no tiene reparo en nombrar como perros con colmillos o lobos.

Es por ello que el poeta consciente de las heridas y las desdichas de la madre, la mujer, la propia naturaleza, utiliza la herramienta sutil y emotiva de su voz poética, para denunciar el estado de indefensión y desesperanza en que se encuentra el hemisferio femenino de la historia, al tiempo que realiza un emotivo homenaje a una ausencia tan presente aún, que el olvido no puede abrirse paso, a pesar de la persistente voluntad del autor: “quiero olvidar tu muerte, / quiero olvidarte, / amanecer un día sin este miedo antiguo…” (pág. 27). Los hombres que mataron a mi madre es una magnífica elegía por la muerte de una madre que sirve para denunciar a aquellos hombres que contribuyen con sus acciones a matar los sueños y la inocencia de una mujer, devastando la alegría y la esperanza para convertirlas en sufrimiento, tristeza, desolación y muerte. En este poemario, Fernando Valverde lanza un largo lamento que evidencia la situación de enorme desamparo y desesperanza de la mujer en un mundo dominado por los hombres. El lector se encuentra ante un espléndido ejercicio de evocación a la mujer, a la madre y a la naturaleza aunada en una única e indivisible identidad. ‘Los hombres que mataron a mi madre’. Autor: Fernando Valverde. Editorial: Visor. Madrid, 2023.