Ensayo y literatura

El ensayo es una aventura literaria en palabras del escritor irlandés Brian Dillon (Dublín, 1969) en su reciente obra ‘Ensayismo’, publicada por Anagrama en 2023, con traducción de Inmaculada C. Pérez Parra. Se trata de una vindicación de este género que posee una riqueza enorme, lo que nos permite comprender nuestra existencia de manera profunda y lúdica. ¿Qué quiere decir este autor con eso de «ensayismo»? Designa en primer lugar la amplia libertad de que goza un escritor para dirigirse en todas direcciones. Todos pensamos en los célebres ensayos de Montaigne, su creador. Se trata más bien de una tentativa arriesgada, que si bien puede inducirnos en cualquier momento a errores, también hace que podamos aspirar a la verdad cruda. Un hábito de vivir, escribir y vivir a medio camino entre el azar y la aventura. El ensayo como forma en Adorno, uno de los grandes ensayistas de nuestra época, que recibió críticas contra su forma de escribir estos textos fragmentarios por no ser exhaustivos, por una supuesto falta de método, por una carencia de originalidad, en definitiva por no decir todo sobre los temas que abordaba. Por el contrario el ensayo moderno admite la variedad múltiple, el placer del texto y la heterogeneidad de planteamientos y enfoques.

Dillon se propone en esta obra prestar la máxima atención a aquellos autores que más admira como Barthes, Sontag, el propio Adorno, V.Wolff, Gracian, Perec, Browne y W.G. Sebald, que son aquellos que prestan una atención minuciosa a una sola cosa, a un lugar o tiempo, a una rama específica de una parcela de realidad. El ensayo es, por tanto, a juicio de este autor, un «experimento de esa atención» llevado a cabo por un sujeto que resulta disperso, propenso a olvidarse de sí mismo. Muchos de los pasajes de este libro habían aparecido en el periódico londinense ‘The Guardián’ y en otras muchas publicaciones. Se pregunta Dillon acerca de qué sentido tiene hoy escribir de esta forma literaria, sobre el arte de saber narrarlos, leerlos y qué potencialidades de desarrollo albergan. Un ensayo, en general, sería esa forma que aspira a exponer la esencia de una determinada temática. El verbo francés ‘essayer’ designa una forma de pensamiento sin pretensión de ser algo definitivo o de agotar los temas. Sobre sus orígenes ese verbo procede de la raíz latina ‘exagium’ que significa balanza/control. Son numerosos los ensayistas que rechazan, a veces, llamarse como tales dado que los ensayos serían cosa de aprendices de conocimiento. Los ensayos deben tener «integridad formal» en cuanto a pensamiento y estilo entretejidos y en tensión sin provocar por ello desgarramiento. Hagamos un repaso de ensayistas de Adorno a Sebald pasando por Gracián, Nietzsche, Barthes, S. Sontag, Perec y Th. Browne, entre otros. Adorno escribió ‘Mínima moralia’, obra fragmentada en 153 partes sobre la civilización que había dejado atrás, destruida por los nazis. También contiene una reflexión sobre la escritura misma, del «escribir mientras escribía». Gracián, por su parte, en su ‘Oráculo...’ explicó lo que llamó la agudeza: un dicho recitado con ingenio de mínima forma y máximo significado. Para Barthes, ese gran ensayista, la agudeza es una forma de ruptura que tiende a cerrar con brillantez un conjunto de pensamientos. Para Nietzsche, el aforismo es álgebra retórica que contiene abstracciones atemporales acerca del amor, el engaño, el orgullo o las pasiones. Susan Sontag en sus ensayos de los años 60 trata temas tan variados como la novela francesa, las vanguardias norteamericanas, la estética del silencio, la atracción del desastre que toman la forma de un experimento de escritura fragmentada. G. Perec en su ‘Tentativa de agotar un lugar parisino’ describe minuciosamente el espacio de la plaza de Saint Sulpice . Pasa una mujer de 82 años, pero cómo es posible que sepa su edad... Thomas Browne es el prototipo entre los ensayistas ingleses, para Dillon, de una prosa extraña y fascinante que entiende el ensayo como una recopilación o almacén de catálogos de Física, Filosofía o Medicina. Por último, W.G. Sebald que es seguramente el ensayista preferido de Dillon, que escribe sus ‘Anillos de Saturno’ en tono alucinatorio alejado de toda solemnidad. Es el modelo de escritor a seguir, intentando imitarlo. En su larga lista de ensayistas también incluye a R. Butor, Baudrillard, cómo no a Cioran, Liechtenberg y William Carlos William. En definitiva, el ensayo de la forma literaria más humana en cuanto a lo que permanece fijo de principio a fin. Que no pretende definir ni concluir sino sólo esbozar, probar. Ese sería el ensayo perfecto, donde no haya ambigüedad, confusión o decepción. Así el placer de leer sería lo mejor. ‘Ensayismo’ Autor: Brian Dillon. Editorial: Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2023.