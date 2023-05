Este poemario de Rosa Lentini (Barcelona, 1957) titulado ‘Fuera del día’, cierra una trilogía que comenzara con ‘Tuvimos’ (2013) y continuara con ‘Hermosa nada’ (2019). Poeta comprometida con la poesía desde que fundara con su marido Ricardo Cano Gaviria la editorial Igitur, además de haber sido miembro fundador de las revistas ‘Asimetría’ (1986-1988) y ‘Hora de Poesía’ (1979-1995), sin olvidar su tarea como traductora, entre otros, de Pierre Reverdy, May Swenson, y en colaboración con Cano Gaviria de Sharon Olds o Giuseppe Ungaretti. Pienso que Rosa Lentini es una de las poetas españolas con un conocimiento vasto de la poesía y por ello su obra, concienzudamente trabajada -eso me consta-, no nos defrauda en un momento en el que por poesía cuela cualquier amontonamiento de versos.

Es la única poeta en este país que ha tratado el tema de la familia desde un punto de vista descarnado, llegando al hueso de la desolación donde ronda la maternidad así como el acoso sexual: «... y yo, una hija ya anciana…/ en cuyo cabello ralo duermen/ los hilos de un mapa futuro/ sin ríos ni valles/ para el ensueño...». Los poemas son largos, crípticos, exigen una atención constante y completa, nos llevan de un lugar a otro. El primer poema, que también es una poética, comienza así: «Hace mil primaveras éramos esponjas/ cientos de tallos eclosionando al unísono/ el calor rojo de la cera caliente/ no la cera ni su movilidad/ cambiante de forma/ sino apenas un efluvio una risa/ en el momento de ser atrapados/ en el molde vacío». Son epifanías que revelan, a veces, y de un modo oscuro la mirada de la niña que, como dice Eduardo Milán, atraviesa la aventura de reverse con un ojo que todavía recuerda el dolor y nada perdona. Como señala Noni Benegas, es una sobreviviente del infierno familiar y pone a Lentini en la descendencia de la gran poesía estadounidense escrita por mujeres, desde mediados del siglo XX . Tengamos siempre a la vista la poesía de Sharon Olds, testimonio de otros infiernos familiares, y tengamos también a la vista el aspecto formal en que nos presenta los poemas donde abundan las cursivas, es decir, las otras voces familiares y el sentir-pensar del verso cuyas claves nos enseñó la poeta Denise Levertov, claves totalmente distintas al verso medido o a la versificación libre, ese sentir-pensar en Rosa Lentini está muy elaborado: «La pausa versal es una forma de puntuación añadida a la puntuación que forma parte de la lógica de los pensamientos completos». Abundan en los poemas metáforas donde, como dice Masoliver Ródenas, «la naturaleza aparece como un refugio, como una expresión de belleza y de pureza, y al mismo tiempo la leopardiana naturaleza madrastra (...). Y lo mismo puede decirse de la fauna, los terrestres animales mágicos...». Todo ello, en un laberinto de voces: «En el calor de la noche una mujer dormida/ es pura teoría/ su talle desnudo abraza el monólogo/ de una cabeza sin ideas...». Son ideas que van corporizando el texto y si aceptamos que la poesía se encarna en la realidad como escritura, nos vamos a ir introduciendo en ese mundo donde las palabras duelen. ‘Fuera del día’ Autora: Rosa Lentini. Editorial: Bartleby Editores, Madrid 2022.