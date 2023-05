La frustración de Sísifo

La precariedad económica, la polarización social y el deterioro ecológico evidencian en nuestros días el declive de civilización que vivimos». Así comienza el reciente ensayo La crítica agotada. Claves para un cambio de civilización, de José M. Naredo, que se presentó en la Feria del Libro de Córdoba 2023, a petición del Club de lectura de ensayo de la Biblioteca Municipal de Córdoba. Este inicio puede parecer agorero, incluso catastrofista, pero en absoluto lo es. En el prólogo, el profesor Naredo apunta que el horizonte se atisba un sentimiento de impotencia que le recuerda al mito de Sísifo castigado a subir un enorme pedrusco hasta la cita de la más alta montaña y una vez arriba empujarla por la pendiente hacia abajo y así por todos los tiempos.

Esta imagen de Sísifo incluso feliz no deja de ser una metáfora que es el objeto último de este libro, que es una reivindicación de lo que de revolucionario pueden llegar a tener las protestas ciudadanas frente a la fortaleza del poder cada vez mejor defendida. Son necesarias oleadas de movilizaciones sociales hasta conseguir una sociedad más habitable y justa, que muy a menudo se han desvanecido sin lograr sus objetivos mínimos. Al igual que Sísifo, el profesor Naredo, a sus 82 años, sostiene que nos hemos desviado de una crítica certera a los problemas principales y a sus posibles cambios. Los núcleos de poder inventan continuamente señuelos que distraen la atención y esfuerzos de una ciudadanía crítica. Si aún cuestionándolo todo nada cambia, habrá que revisar metas en el ámbito de la izquierda ecologista para enfrentarse con éxito a los poderes fácticos que impiden todo cambio de civilización como meta a la que aspirar. Ante el ‘impasse’ ideológico de retóricas vanas y desde los márgenes del sentido común dominante se impone, a su juicio, no sucumbir a las trampas del lenguaje. El ‘impasse’ ideológico de viejas idolatrías es a su vez un ‘impasse’ de carácter social y político, lastrado por retóricas vanas, lo que llama «no conceptos» o términos fetiches como «neoliberalismo», «desarrollo sostenible» o «fundamentalismo de mercado» y otras jaculatorias. En esta obra, Naredo se propone analizar ese vacío de los no conceptos frente a los que despliega un pensamiento crítico ilustrado que acabe de una vez por todas con esos agujeros negros terminológicos. Ante la emergencia, nuevos valores, un cambio de paradigma, de perspectivas.

Este ensayo es una reflexión en profundidad acerca de las movilizaciones sociales que pese a su entusiasmo hasta ahora no han conseguido llegar a buen puerto. Explica que las causas de los fracasos históricos son múltiples. Una ciudadanía que se ha acomodado a una cierta servidumbre voluntaria de dependencias disciplinarias diversas le ha llegado la hora de poner los medios para enfrentarse al poder concentrado de carácter clientelar, patriarcal y racial.

Lo único que ha conseguido Sísifo en su empeño mesiánico religioso, como cierta izquierda, han sido una cosecha de fracasos continuos. La esperanza debe venir a su juicio desde los márgenes del sentido común dominante construyendo un «nuevo paradigma civilizatorio» basado en la dignidad y la emancipación de los seres humanos.

La izquierda tradicional ha inventado el término «neoliberalismo» para designar el enemigo público causante de todos nuestros males que nos llevaría a una «sociedad de mercado» que impiden una crítica real del movimiento ecologista a la sociedad corporativa que impera hoy en el mundo. Frente a esto propone repasar las ideas usuales que utiliza el sistema político económico desde lo que denomina «un nuevo conglomerado de enfoques y valores» capaces de orientar la actual crisis de civilización hacia horizontes sociales , económicos y políticos más prometedores. Por una ciudadanía que suelte lastre, trascienda el ‘impasse’, coja aires, oriente sus críticas y recupere fuerzas y que no evoque los frustrados esfuerzos de Sísifo. Y cómo se lleva todo eso a la práctica nos preguntamos. La respuesta no puede ser otra, y en eso coincide con Morin, que con un auténtica política de civilización contra todas las tiranías corporativas globalizadas.

Concluye Naredo que las personas han de ser consideradas como sujetos morales, como individuos éticos. Como ciudadanos llamados a ejercer como sujetos políticos y económicos activos, que tienen el derecho y el deber de contribuir a organizar la convivencia y la intendencia en un nuevo paradigma eco integrador.

‘La crítica agotada. Claves para un cambio de civilización’

Autor: José Manuel Naredo.

Editorial: Siglo XXI. Madrid, 2022.