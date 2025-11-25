Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad

160 motos de la Guardia Civil recorren Córdoba, Badajoz y Jaén en un ejercicio formativo

Motocicletas del Instituto armado recorren este martes vías pacenses, cordobesas y jienenses, acompañadas de diferentes vehículos de apoyo, entre los que destacan un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico

Agentes de la Guardia Civil recorren las carreteras de Córdoba, Badajoz y Jaén en una formación.

Agentes de la Guardia Civil recorren las carreteras de Córdoba, Badajoz y Jaén en una formación. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Las provincias de Córdoba, Badajoz y Jaén se tiñen este miércoles con los colores característicos de los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En concreto, 160 motocicletas de este cuerpo recorren las vías pacenses, cordobesas y jienenses, acompañadas de diferentes vehículos de apoyo, entre los que destacan un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico.

Son los componentes del quinto Curso de la Especialidad de Tráfico, modalidad Dirección Nivel A, y el noveno Curso de la Especialidad de Tráfico, modalidad Motorista, de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida. Junto a profesores e instructores de dicha Escuela, los agentes realizan sus últimos adiestramientos en la práctica de conducción de motocicletas.

Efectivos de la Guardia Civil, durante una formación como conductores de motocicleta.

Efectivos de la Guardia Civil, durante una formación como conductores de motocicleta. / CÓRDOBA

El inicio de la marcha de larga duración tuvo lugar en la propia Escuela de Tráfico, en la localidad de Mérida (Badajoz) y pasará por las provincias de Badajoz, Córdoba y Jaén durante dos días en los que recorrerán, aproximadamente, 850 kilómetros.

La finalización del curso está prevista en Mérida el próximo 28 de noviembre, donde los alumnos recibirán el título que les habilita para solicitar un cambio de destino a unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
  2. Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
  3. El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
  4. La joya senderista de Córdoba que nació de las vías del tren
  5. Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna que organizan Pozoblanco y Villanueva de Córdoba
  6. Puente Genil brilla en el top nacional de las mejores luces de Navidad de España
  7. Al menos diez vehículos afectados por el reventón de la rueda de un camión en la A-45 a la altura de Aguilar
  8. La Diputación de Córdoba aprueba 200.000 euros para la pasarela peatonal entre Trassierra y Las Ermitas

160 motos de la Guardia Civil recorren Córdoba, Badajoz y Jaén en un ejercicio formativo

160 motos de la Guardia Civil recorren Córdoba, Badajoz y Jaén en un ejercicio formativo

Un pueblo de Córdoba, en el top 10 de caída del precio de la vivienda: esto cuesta el metro cuadrado

Un pueblo de Córdoba, en el top 10 de caída del precio de la vivienda: esto cuesta el metro cuadrado

La Junta espera aprobar el Plan de Ordenación del Territorio en un año y medio

La Junta espera aprobar el Plan de Ordenación del Territorio en un año y medio

El gobierno municipal de Puente Genil plantea a la oposición el cambio de fecha de la Feria Real

El gobierno municipal de Puente Genil plantea a la oposición el cambio de fecha de la Feria Real

El Pleno de Cabra acuerda suspender las licencias para plantas de biogás en el término municipal

El Pleno de Cabra acuerda suspender las licencias para plantas de biogás en el término municipal

El cordobés Crespo, nominado en OT 2025: “No lo has disfrutado como otras veces”

El cordobés Crespo, nominado en OT 2025: “No lo has disfrutado como otras veces”

Córdoba espera la llegada de más frío, ¿volverán las precipitaciones?: esto es lo que dice la Aemet

Córdoba espera la llegada de más frío, ¿volverán las precipitaciones?: esto es lo que dice la Aemet

Así está el nivel de los embalses de Córdoba

Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Tracking Pixel Contents