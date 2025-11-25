Seguridad
160 motos de la Guardia Civil recorren Córdoba, Badajoz y Jaén en un ejercicio formativo
Motocicletas del Instituto armado recorren este martes vías pacenses, cordobesas y jienenses, acompañadas de diferentes vehículos de apoyo, entre los que destacan un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico
Las provincias de Córdoba, Badajoz y Jaén se tiñen este miércoles con los colores característicos de los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En concreto, 160 motocicletas de este cuerpo recorren las vías pacenses, cordobesas y jienenses, acompañadas de diferentes vehículos de apoyo, entre los que destacan un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico.
Son los componentes del quinto Curso de la Especialidad de Tráfico, modalidad Dirección Nivel A, y el noveno Curso de la Especialidad de Tráfico, modalidad Motorista, de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida. Junto a profesores e instructores de dicha Escuela, los agentes realizan sus últimos adiestramientos en la práctica de conducción de motocicletas.
El inicio de la marcha de larga duración tuvo lugar en la propia Escuela de Tráfico, en la localidad de Mérida (Badajoz) y pasará por las provincias de Badajoz, Córdoba y Jaén durante dos días en los que recorrerán, aproximadamente, 850 kilómetros.
La finalización del curso está prevista en Mérida el próximo 28 de noviembre, donde los alumnos recibirán el título que les habilita para solicitar un cambio de destino a unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
