DATOS DE LA CHG
Así está el nivel de los embalses de Córdoba
Los pantanos de Córdoba se encuentran al 45,88% de su capacidad
Los embalsesde Córdoba se encuentran este martes 25 de noviembre, al 45,91% de su capacidad, en una semana en la que las lluvias podrían volver de forma débil el domingo.
Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) indican que la totalidad de la cuenca se encuentra al 44,63% alejando así el fantasma de la sequía.
Pantanos de Córdoba
Esta es la situación de cada uno de los embalses de la provincia de Córdoba este martes 25 de noviembre, de acuerdo con la información de la CHG:
- Yeguas. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 55,16% de su capacidad.
- Martín Gonzalo. Con 20,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 67,71%.
- Arenoso. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 36,00%.
- Guadalmellato. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 80,76%.
- San Rafael Navallana. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 48,35%.
- Vadomojón. Con 145,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 17,70%.
- Guadanuño. Con 1,6 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,25%.
- Sierra Boyera. Con 39,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 90,50%.
- Puente Nuevo. Con 281,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 74,50%.
- La Breña. Con 823,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 39,27%.
- Bembézar. Con 327,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 88,87%.
- Iznájar. Con 920,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 20,68% de su capacidad.
