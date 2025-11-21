Puente Genil brilla en el top nacional de las mejores luces de Navidad de España

Puente Genil, el municipio cordobés desde el que se ilumina la Navidad en medio mundo por la labor de la empresa pontanesa Ximenez Group, es también uno de los mejores destinos nacionales para disfrutar de las mejores luces navideñas este año.

La localidad cordobesa ha sido incluida en el listado del portal de viajes especializado Holidayguru de los mejores alumbrados de Navidad en una relación de siete ciudades, en la que Puente Genil ocupa el sexto lugar.

Sobre el motivo de la elección, el portal indica que “esta ciudad cordobesa tiene el honor de ser el lugar donde se diseñan gran parte de las decoraciones navideñas que se reparten por nuestro país. Con la ventaja de poderse ver en sus calles en exclusiva muchos de los diseños que iluminarán otras ciudades en próximos años”.

A. J. González

Inauguración del alumbrado de Puente Genil

Las luces de Navidad en Puente Genil se encenderán el 21 de noviembre, con la inauguración oficial del alumbrado, que consta este año de dos millones de puntos de luz. Esta cita marca el inicio de una de las campañas más importantes del año para el municipio tanto en el ámbito económico, turístico y comercial como en el cultural y social.

En el anuncio del alumbrado de este año, el concejal delegado de Festejos, Comercio, Mercados, Consumo, Agricultura y Urbanismo, Joaquín Reina, destacó que "Puente Genil vuelve a situarse entre las grandes ciudades de España con un alumbrado navideño de primer nivel, que cada año atrae a miles de visitantes y contribuye de forma muy notable a dinamizar nuestra economía local, apoyando especialmente al comercio y la hostelería".

Programación de Navidad en Puente Genil

La programación oficial de la Navidad 2025 se desarrollará desde el 21 de noviembre hasta el 5 de enero, e incluye más de una treintena de actividades culturales, musicales, infantiles y tradicionales.

Actividades programadas por el Ayuntamiento de Puente Genil para las fiestas navideñas. / CÓRDOBA

Entre las propuestas, destacan el concierto de la Banda Santa Cecilia (22 de noviembre), el concierto de Ezequiel Benítez y Gregorio El Chocolate (5 diciembre) el Certamen de Villancicos infantil (17 de diciembre), el Concierto de Navidad de la Coral Miguel Gant (21 de diciembre), el tradicional Concierto Sinfónico de Fin de Año (27 de diciembre), la Carrera de Navidad Miguel Ríos (13 de diciembre), y la Cabalgata de Reyes Magos, que pondrá el broche de oro a las fiestas el 5 de enero.