Puente Genil brilla en el top nacional de las mejores luces de Navidad de España

Una web especializada destaca el alumbrado navideño pontanés junto a otras seis capitales

Puente Genil enciende el alumbrado de Navidad de 2024.

Puente Genil enciende el alumbrado de Navidad de 2024. / A.J. González

María Roso

Puente Genil, el municipio cordobés desde el que se ilumina la Navidad en medio mundo por la labor de la empresa pontanesa Ximenez Group, es también uno de los mejores destinos nacionales para disfrutar de las mejores luces navideñas este año.

La localidad cordobesa ha sido incluida en el listado del portal de viajes especializado Holidayguru de los mejores alumbrados de Navidad en una relación de siete ciudades, en la que Puente Genil ocupa el sexto lugar.

Sobre el motivo de la elección, el portal indica que “esta ciudad cordobesa tiene el honor de ser el lugar donde se diseñan gran parte de las decoraciones navideñas que se reparten por nuestro país. Con la ventaja de poderse ver en sus calles en exclusiva muchos de los diseños que iluminarán otras ciudades en próximos años”.

Puente Genil enciende la Navidad

Puente Genil enciende la Navidad

A. J. González

Inauguración del alumbrado de Puente Genil

Las luces de Navidad en Puente Genil se encenderán el 21 de noviembre, con la inauguración oficial del alumbrado, que consta este año de dos millones de puntos de luz. Esta cita marca el inicio de una de las campañas más importantes del año para el municipio tanto en el ámbito económico, turístico y comercial como en el cultural y social.

En el anuncio del alumbrado de este año, el concejal delegado de Festejos, Comercio, Mercados, Consumo, Agricultura y Urbanismo, Joaquín Reina, destacó que "Puente Genil vuelve a situarse entre las grandes ciudades de España con un alumbrado navideño de primer nivel, que cada año atrae a miles de visitantes y contribuye de forma muy notable a dinamizar nuestra economía local, apoyando especialmente al comercio y la hostelería".

Programación de Navidad en Puente Genil

La programación oficial de la Navidad 2025 se desarrollará desde el 21 de noviembre hasta el 5 de enero, e incluye más de una treintena de actividades culturales, musicales, infantiles y tradicionales.

Actividades programadas por el Ayuntamiento de Puente Genil para las fiestas navideñas.

Actividades programadas por el Ayuntamiento de Puente Genil para las fiestas navideñas. / CÓRDOBA

Entre las propuestas, destacan el concierto de la Banda Santa Cecilia (22 de noviembre), el concierto de Ezequiel Benítez y Gregorio El Chocolate (5 diciembre) el Certamen de Villancicos infantil (17 de diciembre), el Concierto de Navidad de la Coral Miguel Gant (21 de diciembre), el tradicional Concierto Sinfónico de Fin de Año (27 de diciembre), la Carrera de Navidad Miguel Ríos (13 de diciembre), y la Cabalgata de Reyes Magos, que pondrá el broche de oro a las fiestas el 5 de enero.

Las mejores luces de Navidad de España

Junto a Puente Genil, el portal especializado Holidayguru incluye entre las mejores luces de Navidad de España, las decoraciones de Vigo (con 12 millones de puntos LED), Madrid (con más de 7.000 cadenetas y 13 grandes abetos), Barcelona (con 126 km de calles iluminada), Málaga (y sus ángeles celestiales en la calle Larios), Badalona (con un árbol de 42 metros de altura) y Valencia (con 274 arcos luminosos, nuevos diseños y 26 árboles navideños).

