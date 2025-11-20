El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha comparecido este jueves para dar a conocer las medidas que desde el Ayuntamiento se están adoptando "para garantizar la legalidad y la protección del interés general" en lo que respecta a la instalación en el término municipal de plantas de biogás. En este sentido, y para "desmentir informaciones falsas" que están ciuculando estos días por la ciudad, Priego ha anunciado de que el Consistorio suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de este tipo y ha informado de que desde hace meses se estátrabajando en la elaboración de un plan especial que permitirá paralizar licencias durante su tramitación.

Priego ha aclarado así la posición del Consistorio respecto a los proyectos de plantas de biometano que podrían implantarse en el término municipal, indicando que el Ayuntamiento ha financiado y licitado la elaboración del mencionado avance del plan especial, que ya ha sido entregado, y cuya tramitación "se iniciará en las próximas semanas con transparencia y participación ciudadana y para lo que ya se han solicitado informes técnicos y jurídicos, para asegurar que los acuerdos que se adopten se ajusten a la ley y no generen responsabilidades civiles o penales".

Además, subrayaba que no se ha tramitado, autorizado ni aprobado, ningún proyecto de energías renovables, "ni parques fotovoltaicos, que dependen en gran parte de instancias superiores, ni plantas de biogás, cuya instalación requiere hasta diez trámites previos, incluyendo exposición pública y aprobación por el Pleno", reiterando que los informes de compatibilidad urbanística emitidos por el Ayuntamiento se limitan a indicar si los suelos consultados son compatibles con los usos solicitados, y que en ningún caso implican concesión de licencias ni derechos de ejecución".

Regular y limitar la implantación

El primer edil ha señalado que "es absolutamente falso que se estén tramitando proyectos por la puerta de atrás", reiteraba que la postura del Ayuntamiento es firme y clara desde un principio, aseverando que “renovables sí, pero no de cualquier forma, ni en cualquier lugar, ni a cualquier precio, y todo ello siempre que no afecten al interés general ni comprometan la salud o la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Por último, condenaba la difusión de bulos, noticias falsas y ataques contra el Ayuntamiento, recordando que los proyectos han llegado a Cabra como consecuencia de la estrategia nacional y europea de soberanía energética, y que el C onsistorio trabaja para ordenar, regular y limitar su implantación con todas las herramientas legales disponibles.