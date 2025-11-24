Cofradías
Los Reyes aceptan presidir la coronación de la Virgen de Luna de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba
El acto se celebrará el próximo 7 de diciembre en el santuario de la Jara
Los Reyes de España han aceptado presidir la coronación canónica de la Virgen de Luna, acto que se celebrará el próximo 7 de diciembre en el santuario de la Jara y para el que se ultiman los preparativos. La aceptación ha llegado en una carta remitida por la Casa de S.M. El Rey en la que se da respuesta a la petición que remitieron las cofradías de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, encaminada a ofrecer esa presencia.
La petición fue cursada por el presidente de la cofradía-hermandad de la Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba, Juan José Cartán, y por el capitán de la cofradía de Pozoblanco, Juan García. Se realizó a primeros de noviembre y fue recibida en el Palacio de la Zarzuela el pasado día 14. La carta está rubricada por el jefe de la Casa de S. M. El Rey, Camilo Villarino.
La importancia del respaldo
Las dos hermandades coinciden en la importancia del respaldo que, a través de la Presidencia de Honor, realiza la Corona al acontecimiento y aprovechan para agradecer la simbología y el apoyo que supone esta importante misiva. En la carta de respuesta, que las cofradías han hecho pública, se indica la aceptación por parte de Sus Majestades los Reyes ante “la petición que tan amablemente les ha sido formulada para ostentar la presidencia de honor del acto de coronación canónica de la Virgen de Luna”.
De manera paralela, las cofradías siguen trabajando para que todo esté a punto para la fecha indicada. Así, la carpa en la que se realizará el acto ya se ha instalado en las inmediaciones del santuario la Jara y ahora se están realizando los trabajos pertinentes para dar forma a ese espacio. Las cofradías han previsto la instalación de pantallas y megafonía en los aledaños para facilitar que las personas que no puedan acceder al interior puedan seguir el acto litúrgico.
