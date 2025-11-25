Córdoba espera la llegada de más frío, ¿volverán las precipitaciones?: esto es lo que dice la Aemet

Córdoba se prepara para una nueva caída de las temperaturas mínimas mientras disfruta, este martes, de un leve ascenso del termómetro. ¿Volverá a llover esta semana? Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan que no se puede descartar esa posibilidad, aunque, de momento, no se esperan precipitaciones abundantes.

De hecho, la jornada ha comenzado con niebla y con precipitaciones débiles, que tenderán a desaparecer por la tarde. La temperatura más baja registrada en lo que va de martes se ha localizado en Villanueva de Córdoba, con 5,7 grados centígrados. En la capital, la mínima se ha localizado en el embalse de Guadanuño, con 8,4 grados. En líneas generales, los termómetros se encuentran hoy en positivo en Andalucía, salvo en Sierra Nevada (Granada), donde han marcado -3,1 grados.

En los próximos días, las temperaturas irán descendiendo hasta los 2 grados de mínima que se esperan en la ciudad de Córdoba para el sábado 29 de noviembre. Las máximas descenderán este miércoles, pero volverán a subir y finalizarán la semana en torno a 17 grados. Además, la Aemet no descarta la llegada de nuevas precipitaciones a finales de la semana en Córdoba, con un 50% de probabilidades el domingo.

Hoy: lluvias en toda la península, más persistentes en el extremo norte; episodio de calima en Canarias.



Martes: lluvias en el extremo norte peninsular y Baleares; de nieve en cotas 1000-1200 m.



Miércoles a viernes: sin precipitaciones significativas.

Este martes, los cielos están cubiertos y serán acompañados de precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, más intensas y probables en la mitad sur de la provincia. Tenderán a quedar poco nubosos o despejados por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros en Córdoba, alcanzándose al final del día, en tanto que las máximas no registrarán cambios o subirán. Los vientos son flojos de componente norte y serán ocasionalmente moderados.

El termómetro se moverá en Córdoba entre los 6º de mínima y los 18º de máxima; en Lucena, entre 6º y 14º; en Pozoblanco, entre 4º y 13º, y en Priego, entre 5º y 13º.

El tiempo en Córdoba este miércoles

Mañana miércoles, 26 de noviembre, los cielos estarán poco nubosos o despejados en Córdoba. La Aemet espera que las temperaturas vayan en descenso y que las máximas no tengan cambios. Los vientos será de flojos a moderados, de componente norte.

Las temperaturas se situarán en la ciudad de Córdoba entre 4º y 15º; en Lucena, entre 4º y 13º; en Pozoblanco, entre 1º y 12º, y en Priego, entre 1º y 11º.

