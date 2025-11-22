La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger

Las hamburguesas de Córdoba se coronan y logran ser las mejores de España. Dos restaurantes cordobeses logran los primeros puestos en la 6ª edición de The Champions Burger. Nolito's, de Puente Genil logra el primer premio y Godeo completa el palmarés.

El público asistente, protagonista del certamen, ha sido el encargado de elegir la hamburguesa ganadora mediante sus valoraciones y votaciones en una edición histórica que ha recorrido más de 50 ciudades y en la que han participado más de 300 hamburgueserías, según ha informado la organización del certamen gastronómico en una nota de prensa.

La Diamante Azul de Nolito's ha sido proclamada Mejor Hamburguesa de España 2025 tras alzarse con la victoria en la final de la 6ª edición del certamen, celebrada en la Comunidad de Madrid durante 18 días. La propuesta del restaurante de Puente Genil destacó por su "originalidad y estética", gracias a su pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, acompañado de carne prémium madurada fat smash, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, cheddar, bacon crujiente, mayonesa ahumada y salsa Emmy.

El equipo de Nolito's recoge el galardón de The Champions Burger en Madrid. / CÓRDOBA

Córdoba, también segunda en el podio

La segunda posición ha sido también para Córdoba: el restaurante Godeo, local en Pozoblanco y Córdoba capital, obtuvo la plata con su Royale Gold Final Edition, una hamburguesa que se mantuvo entre las más votadas del recorrido. Su propuesta incluye pan brioche cubierto de oro comestible, carne de chuletón, pastrami, costillar de ternera cocinado durante 48 horas, mermelada de cecina, crema agria ahumada, bacon bits y salsa Emmy.

El tercer puesto del podio fue para la Gamberra 3.0, de los sevillanos Street Food, una versión renovada de su ya conocida Gamberra 2.0. La receta combina pan relleno de mozzarella rebozado en Doritos Bits, carne fat smash, costilla ahumada, chédar, salsa Gamberra y bacon bits caramelizados.

Los tres restaurantes ganadores de The Champions Burger. / CÓRDOBA

Una edición multitudinaria

La ceremonia de entrega estuvo conducida por el director de Comunicación del festival, José Morales, con la participación de la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Leganés, Almudena González, y del creador gastronómico Alfonso Ortega (Cocituber).

El CEO de The Champions Burger, Nacho Martínez-Medina, valoró la magnitud del evento y afirmó que “esta edición se ha convertido en un auténtico fenómeno gastronómico”, a la vez que destacó la acogida del público y el crecimiento del formato.

El festival permanecerá abierto en Leganés hasta el domingo 23 de noviembre.

Mejor Hamburguesa de Europa

The Champions Burger celebrará este año su final europea en Barcelona, del 27 de noviembre al 14 de diciembre, en el Fòrum. Durante 19 días, competirán las mejores burgers de España junto a propuestas de Andorra, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia, en un certamen donde será nuevamente el público quien elija la Mejor Hamburguesa de Europa.