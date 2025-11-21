Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luces de Navidad

Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario

El 'Gold Dream', un espectacular techo mágico con miles de destellos dorados instalado en La Matallana, convierte el paseo en un escenario de ensueño

Puente Genil estrena la Navidad de Córdoba

Puente Genil estrena la Navidad de Córdoba

A. J. González

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

Puente Genil ha encendido este viernes su alumbrado extraordinario de Navidad, un evento que cada año genera más expectación gracias a sus más de dos millones de puntos de luz y a una extensa programación que prevé desarrollar más de una treintena de actividades hasta el próximo 6 de enero.

Este año la localidad estrena gran parte de su iluminación navideña, diseñada especialmente por la empresa local Ximénez Group. Así, desde esta misma noche las calles se llenan de luz y prometen ocio asegurado con el tradicional espectáculo de El Romeral y, como novedad, un proyecto inédito a nivel mundial, Gold Dream, un espectacular techo mágico instalado en La Matallana que convierte el paseo en un escenario de ensueño con cientos de miles de destellos dorados suspendidos que parecen caer del cielo.

A.J.González Córdoba Encendido inauguración del alumbrado iluminación navideña Navidad de Puente Genil

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina; y el vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite; junto a otras autoridades en la inaguración del alumbrado de Puente Genil. / A. J. GONZÁLEZ

La instalación de este año está compuesta por 280 arcos luminosos, 115 farolas decoradas, nueve motivos agrupados, dos fachadas iluminadas, diez figuras de suelo, cuatro letreros luminosos, 840 guirnaldas, ocho proyectores y la decoración de unos 150 árboles naturales.

Puente Genil estrena la Navidad de Córdoba

Puente Genil estrena la Navidad de Córdoba

Ver galería

Puente Genil estrena la Navidad de Córdoba /

Homenaje al fundador de Ximénez Group

En esta jornada, además, Ximenez ha celebrado un acto de reconocimiento y homenaje al fundador de la empresa matriz Ximénez Iluminación, Francisco Jiménez Carmona, en el 80 aniversario de su creación. Y con motivo de este efeméride han realizado la propuesta del Gold Dream. "Los techos mágicos constituyen una de las nuevas líneas de productos sostenibles e innovadores que la compañía ha diseñado para transformar calles y plazas en espacios llenos de luz, color y arte y que, además, sirven como refugios climáticos en determinadas épocas del año. Su estructura modular permite adaptarse a distintos formatos urbanos, optimizando el consumo energético y facilitando su instalación y mantenimiento", destacan desde la empresa.

Noticias relacionadas y más

A.J.González Córdoba Inauguración del alumbrado navideño de Navidad de Puente Genil y 80 aniversario de Iluminaciones Ximenez

Acto de homenaje por el 80 aniversario de Ximénez Group. / A. J. GONZÁLEZ

Como parte de esta conmemoración, Ximenez Group rinde también homenaje a uno de los lugares donde dio sus primeros pasos como empresa, la calle Alcaide, donde su fundador comenzó este proyecto y vivió junto a su familia. En esta ubicación se han instalado réplicas de la estrella original que el fundador diseñó y colocó en el escaparate de su establecimiento, siendo este el origen de lo que hoy es Ximenez Group.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
  2. De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
  3. Los embalses cordobeses recogen 85 hectómetros en tres días tras las intensas lluvias
  4. El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
  5. La lluvia corta cuatro carreteras de la provincia en la Campiña y la Vega del Guadalquivir
  6. El vuelco de un camión causa retenciones en la A-4 a la altura de La Carlota
  7. La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional
  8. Al menos diez vehículos afectados por el reventón de la rueda de un camión en la A-45 a la altura de Aguilar

Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario

El equipo de gobierno de Lucena prevé una amplia mayoría para aprobar los presupuestos

El equipo de gobierno de Lucena prevé una amplia mayoría para aprobar los presupuestos

Miembros del comité de empresa del Ayuntamiento de Fernán Núñez se encierran en el consistorio

El PP presenta en Palma del Río un presupuesto de 25,1 millones centrado en los servicios públicos y la amortización de deuda

El PP presenta en Palma del Río un presupuesto de 25,1 millones centrado en los servicios públicos y la amortización de deuda

Baena suspende la tramitación de una planta de biogás hasta que la Junta emita la autorización

Baena suspende la tramitación de una planta de biogás hasta que la Junta emita la autorización

La Fiesta del Aceite Fresco de Cabra resalta las excelencias de la primera prensada de la campaña

La Fiesta del Aceite Fresco de Cabra resalta las excelencias de la primera prensada de la campaña

Palma del Río se posiciona también en contra de la implantación de plantas de biogás

Palma del Río se posiciona también en contra de la implantación de plantas de biogás

El PP pide al Gobierno que aclare la situación del proyecto de restauración del río Zagrilla

El PP pide al Gobierno que aclare la situación del proyecto de restauración del río Zagrilla
Tracking Pixel Contents