Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario

Puente Genil ha encendido este viernes su alumbrado extraordinario de Navidad, un evento que cada año genera más expectación gracias a sus más de dos millones de puntos de luz y a una extensa programación que prevé desarrollar más de una treintena de actividades hasta el próximo 6 de enero.

Este año la localidad estrena gran parte de su iluminación navideña, diseñada especialmente por la empresa local Ximénez Group. Así, desde esta misma noche las calles se llenan de luz y prometen ocio asegurado con el tradicional espectáculo de El Romeral y, como novedad, un proyecto inédito a nivel mundial, Gold Dream, un espectacular techo mágico instalado en La Matallana que convierte el paseo en un escenario de ensueño con cientos de miles de destellos dorados suspendidos que parecen caer del cielo.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina; y el vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite; junto a otras autoridades en la inaguración del alumbrado de Puente Genil. / A. J. GONZÁLEZ

La instalación de este año está compuesta por 280 arcos luminosos, 115 farolas decoradas, nueve motivos agrupados, dos fachadas iluminadas, diez figuras de suelo, cuatro letreros luminosos, 840 guirnaldas, ocho proyectores y la decoración de unos 150 árboles naturales.

Homenaje al fundador de Ximénez Group

En esta jornada, además, Ximenez ha celebrado un acto de reconocimiento y homenaje al fundador de la empresa matriz Ximénez Iluminación, Francisco Jiménez Carmona, en el 80 aniversario de su creación. Y con motivo de este efeméride han realizado la propuesta del Gold Dream. "Los techos mágicos constituyen una de las nuevas líneas de productos sostenibles e innovadores que la compañía ha diseñado para transformar calles y plazas en espacios llenos de luz, color y arte y que, además, sirven como refugios climáticos en determinadas épocas del año. Su estructura modular permite adaptarse a distintos formatos urbanos, optimizando el consumo energético y facilitando su instalación y mantenimiento", destacan desde la empresa.

Acto de homenaje por el 80 aniversario de Ximénez Group. / A. J. GONZÁLEZ

Como parte de esta conmemoración, Ximenez Group rinde también homenaje a uno de los lugares donde dio sus primeros pasos como empresa, la calle Alcaide, donde su fundador comenzó este proyecto y vivió junto a su familia. En esta ubicación se han instalado réplicas de la estrella original que el fundador diseñó y colocó en el escaparate de su establecimiento, siendo este el origen de lo que hoy es Ximenez Group.