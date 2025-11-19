Al menos diez vehículos afectados por el reventón de la rueda de un camión en la A-45 a la altura de Aguilar

Al menos entre 10 y 12 vehículos quedaron afectados ayer por la tarde-noche en la carretera A-45, a la altura de Aguilar de la Frontera, cuando la rueda de un camión reventó y provocó desperfectos en los automóviles más cercanos, según adelantó la SER y pudo confirmar este periódico con fuentes del servicio de Emergencias 112.

Según explican estas fuentes, diversas llamadas alertaron desde las 18.46 horas del reventón de la rueda de un camión en esta autovía que une Córdoba con la provincia de Málaga, en concreto, en el kilómetro 40. Tras estallar, los trozos del neumático, de grandes dimensiones, salieron por los aires e impactaron en diversos vehículos que circulaban cerca del camión. El 112 contabilizó, al menos, entre 10 y 12 automóviles afectados, algunos parados en el arcén, con daños, y otros que pudieron continuar la marcha, pero avisaron al servicio de Emergencias.

Hay que destacar que no hay constancia de heridos. Tras el accidente, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron hasta la zona, acompañados de operarios del servicio de mantenimiento de carreteras, para despejar la vía y permitir el tráfico fluido de vehículos, lo que consiguieron pasados unos minutos.