La Junta espera aprobar el Plan de Ordenación del Territorio en un año y medio

La Junta de Andalucía sigue dando pasos para la aprobación de un documento básico para la configuración urbanística y territorial de la región en el siglo XXI. La revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que lleva lustros en desarrollo, está entrando en sus últimas fases de planificación antes de pasar por el Parlamento para su aprobación.

El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, junto a la delegada de Fomento, Carmen Granados, han convocado este martes por última vez a representantes municipales para escuchar sus demandas en relación al documento y explicar los avances. Es el tercer encuentro de este tipo que se celebra en tres años, y ya no habrá más puesto que a partir de ahora se entrará en la fase de tramitación parlamentaria.

Adolfo Molina y Carmen Granados, durante el encuentro con responsables locales este martes para analizar el POTA. / CÓRDOBA

Granados ha explicado que la intención de la Junta de Andalucía es poder aprobar el POTA en el plazo de un año y medio. Primero habrá que resolver las propuestas realizadas por los ayuntamientos en este último encuentro y los anteriores. Posteriormente el documento, que se encuentra en su versión preliminar, se terminará de redactar para pasarlo a exposición pública con su correspondiente fase de alegaciones. Sólo después podrá pasar el trámite en el Parlamento andaluz para su entrada en vigor. En todo eso, la Junta estima que se puede tardar unos 18 meses.

Simplificación

Molina, por su parte, ha destacado una característica clave de este nuevo POTA que sustituye al aprobado en 2006 pero que empezó a planificarse en 1999, hace más de un cuarto de siglo. Se trata de la simplificación, al pasar de 34 territorios en toda Andalucía con el anterior plan a uno para cada provincia en el actual. Así, el delegado del Gobierno ha señalado que el nuevo ordenamiento "resulta mucho más operativo y práctico para los ayuntamientos”.

Además, ha insistido en la importancia de que el plan incorpore elementos que hoy resultan imprescindibles: “integra la salud pública, la accesibilidad, la perspectiva de género y el reto demográfico, y alinea la planificación con una gestión responsable del agua, la adaptación al cambio climático y un uso inteligente del suelo”.

En materia de infraestructuras, los responsables de la Junta han señalado entre otras cuestiones la necesidad de carreteras modernas como la A-81, la variante Oeste de Córdoba o continuar ejecutando la Autovía del Olivar. El POTA también apuesta por un desarrollo de las energías renovables de forma ordenada.