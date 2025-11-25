OPERACIÓN TRIUNFO
El cordobés Crespo, nominado en OT 2025: “No lo has disfrutado como otras veces”
El joven de Lucena se enfrenta a la expulsión la semana que viene junto con Guillo
Y en la Gala 10 de OT 2025 llegó la nominación para el cordobés Crespo. Tras haber estado al borde de la eliminatoria en tres ocasiones, y a pesar de ser uno de los favoritos del público, el joven de Lucena se enfrentará a la expulsión de la Academia la próxima semana junto a Guillo, en la que promete ser una batalla de voto muy reñida.
En el caso de Guillo será la segunda eliminatoria seguida, tras protagonizar en la noche del lunes una de las votaciones más ajustadas de esta edición del talent show, en la que se impuso a Téyou por un 52%. Dejaba así el concurso una de las concursantes favoritas de esta edición.
El último favorito y los nominados
Tras la expulsión de Téyou, llegó el momento de anunciar al favorito de la Gala 10, el último de esta edición. Los más votados por el público fueron Olivia, Tinho y Claudia, alzándose finalmente Tinho como el favorito con el 30 por ciento de los votos.
Junto a él, Cristina y Olivia cruzaron también la pasarela por decisión del jurado por sus buenas actuaciones.
Por suerte tuvieron Crespo, Guille Toledano, Guillo y Claudia, que fueron elegidos para la nominación. En el caso del cordobés, Cris Regatero le comunicó la nominación “por no disfrutarlo como otras veces” en su interpretación de ‘Cosas que no te dije’, de Saiko.
De los cuatro nominados, Claudia fue salvada por los profesores y Guille se libró de la nominación gracias a sus compañeros, quedando así la eliminatoria entre Crespo y Guillo.
